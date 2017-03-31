11 привычек, которыми мы неосознанно отталкиваем от себя людей

by Записки Дикой Хозяйки

Это нужно знать

Можно быть неплохим человеком, можно быть эрудированным собеседником, хорошо выглядеть, но иметь проблемы в общении с людьми. То есть, вы вроде завязываете с кем-то дружбу или просто контакт, а потом все сходит на нет… Само собой. Это значит, что вы следуете токсичным привычкам, которые подсознательно отталкивают от вас людей и которые вы, скорее всего, не осознаете.

1. Зависть

Она плохая советница и подруга по жизни. Кроме нас самих, зависть не пожирает больше никого. Но усложняет ситуацию то, что с завистливым человеком трудно общаться, он давит своим негативом. Запомните: вы не должны пытаться кого-нибудь переплюнуть. Вообще, единственный, с кем можно и нужно себя сравнивать, — вы сами.

2. Обидчивость

Есть такие люди, которые принимают все на свой счет. То, как на вас реагируют другие, гораздо больше говорит об их точке зрения и опыте. Чужое восхищение и чужое неодобрение — субъективные эмоции, а не объективная оценка вашего поступка. Не стоит принимать всё так близко к сердцу. Легче будет жить и вам, и тем, кто рядом с вами.

3. Позиция жертвы

4. Удержание боли

Одна из частых разновидностей токсичного поведения — вечное нытье, жалобы на несправедливость жизни в целом и к вам в частности. Никому не интересно быть вечной жилеткой или психоаналитиком такого человека. Есть много людей, переживших серьёзные травмы, но нашедших силы поменять себя, обстоятельства, свою жизнь. Прекратите выставлять себя беспомощным человеком — это выглядит жалко.

Негативные эмоции нужно не копить, а переживать и отпускать на волю. Возможно, вас предали, вам разбили сердце, вы разочаровались в жизни, но пока вы будете накапливать все это внутри, вы будете разъедать себя изнутри, а на лице постоянно будет присутствовать печать боли и безысходности. Чтобы иметь возможность идти вперед, нужно отпустить прошлое вместе со всем плохим, что в нем было.

5. На негативе

Очень трудно общаться с людьми, которые отказываются избавляться от негатива. От них редко услышишь что-нибудь хорошее. Такие люди говорят только о несправедливостях, страданиях, катастрофах и вообще “шеф, все пропало!”

“Всепропальщики” отталкивают. Они словно отказываются видеть то хорошее, что есть вокруг. Это даже не пессимисты — это гораздо хуже! Но, по словам психологов, это лечится.

6. Отсутствие эмоционального контроля

Таких людей можно сравнить с природным катаклизмом: не знаешь, когда случится следующий приступ, но он 100% накроет всех. Они могут выйти из себя и накричать на продавца, отругать ребенка за разбитую кружку, разрыдаются из-за выговора начальника. Здесь, конечно, в одиночку не справится, нужна помощь профессионала.

7. Отсутствие сострадания

Жестокость — это не далекая история, это реальность. И не обязательно кого-нибудь избить, чтобы проявить её. Мы видим и наблюдаем ее каждый день в интернете и СМИ: люди обижают и оскорбляют друг друга только потому, что могут, потому что знают, что останутся безнаказанными. Не хватает нам сострадания, не хватает эмпатии. Если вы заметили за собой хоть каплю такого поведения, начинайте душить эту гидру. Усилием воли заставляйте себя учиться состраданию.

8. Ложь

Честность — основа любых отношений. То, что вам удалось обвести кого-то вокруг пальца, не говорит о вашей смекалке и глупости этого человека. Просто он доверял вам больше, чем вы заслужили. Есть такая хорошая притча о волке и пастухе. Так вот, обмануть можно один раз, два, три… потом обманывать будет некого.

9. Жизнь под маской

Люди не смогут найти с вами общий язык, если вы будете постоянно прятаться от себя. Велик риск и искушение срастись с маской, не показывать свое настоящее “Я”. Но с фальшивым фасадом отношения не будут человеческими, во всем будет привкус этой фальши. Важно понять и хорошенько затвердить, что, несмотря на все ваши шрамы и ссадины, пол, расу и возраст, вы прекрасное и самобытное существо. В каждом человеке — солнце, только дайте ему светить!

10. Постоянная потребность в одобрении

Люди, которым постоянно нужно самоутверждаться за счёт других, очень быстро утомляют. Сами того не понимая, они становятся токсичными, так как изо всех сил стараются завоевать всеобщее внимание и подтверждение своей ценности. Такое поведение не только не привлекает — оно отпугивает. Ваша жизнь — это не только то, как вы выглядите в чужих глазах!

11. Упрямый перфекционизм

Принцип “американской мечты”. Белоснежная улыбка, стройная фигура, идеальная работа, дом полная чаша, муж или жена всем на зависть. Это ущербные стандарты ущербных людей. Приглядитесь, в мире нет ничего идеального. То, что сегодня кажется нам идеальным, завтра перестанет быть таковым. Представьте дом в первый день после ремонта. Он идеальный? Скорее всего. А через 5 лет? Вряд ли он будет в том же состоянии “не придерешься”. Но он по-прежнему будет уютным и любимым. Перфекционизм — гонка за тенью, которую никогда не догнать.

Надеюсь, что каждый смог найти в этой статье свое рациональное зерно и сделать правильные выводы…