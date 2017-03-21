Операция: «Спасти дочь от Прынца» Часть 1

by Записки Дикой Хозяйки

Вся проблема в том, что «прынц» был глубоко женат

Людочка влюбилась. Это Неля Петровна поняла так же хорошо, как и всегда понимала свою дочь: намного раньше ее самой, намного глубже и со знанием последствий. Наверное, все матери такие - понимать собственных детей им дано от природы, безо всяких там психоаналитиков. Ах, если бы себя так просто было понять! Но, тем не менее, отвлекаться на свои переживания некогда, потому что ничего хорошего эта влюбленность дочери не сулила.

Вся проблема в том, что «прынц» был глубоко женат. Двое детей, четко налаженный быт и устойчивая карьера были именно теми симптомами, которые свидетельствуют о глубине «женатости». Неля Петровна видела абсолютно ясно, что парень просто заскучал, и решил внести небольшое разнообразие в свою жизнь. История стара, как мир.

А Людочке всего 19 лет, влюбиться хочется очень, да так, чтобы как в романе: и тебе страсть, и тебе богатство, и тебе злые разлучники, и преодоление всех бед. Ну и, конечно же, как завершение – белое платье и медовый месяц на Кипре. А парень старше ее на 10 лет, красивый, ухоженный, парфюмом от него пахнет дорогим, и заезжает он за своей юной любовницей на престижной иномарке. Одним словом «Прынц». Вот так, с большой буквы.

Неля Петровна прекрасно знала, как будет разворачиваться эта история. Так же, как и десятки тысяч подобных им: парень будет кормить Людочку обещаниями развестись, она будет верить и ждать, что он вот-вот приедет к ней домой с комнатными тапочками и зубной щеткой. И так, как многие до нее, прождет несколько лет, а опомнится, когда уже и молодость уйдет, и душа будет исковеркана так, что больше не сможет устроить свою жизнь. А потом что? Родит ребенка «для себя», и будет доживать век еще одной несчастной одинокой бабой.

Нет, этому Неля Петровна не могла позволить случиться. Потому что примерно так же она сама когда-то застряла на два года, и чуть было не прозевала своего Федора, отца Людочки. Но, к счастью для нее, в дело вмешалась подруга, и разлучила ее с любовником.

Уж как тогда Неля злилась на нее, ведь подруга оказалась подлой предательницей - увела любимого! Но потом, когда время прошло, и она уже начала встречаться с Федей, то в душе была благодарна подруге, а еще жалела ее, радуясь, что такая судьба миновала: подруга ждала этого мерзавца аж 6 лет! И даже ребенка родила, после чего любитель жить на две семьи совсем исчез за горизонтом.

Так что Неля Петровна очень хорошо знала, чем это заканчивается, а потому, вспомнив подарок Фортуны, решила сама побывать в роли этой подружки-разлучницы, чтобы спасти собственную дочь. Нет, конечно же, она не собиралась соблазнять проходимца! Возраст не тот, да и вообще. Но вот открыть дочери глаза – это она вполне могла по-матерински сделать. Могла и должна была.

Конечно же, Неля Петровна начала традиционно с долгого, выматывающего и ужасно занудного разговора о том, что у Люды никогда не получиться выйти замуж за Прынца (по-другому Неля Петровна вообще отказывалась его называть). Люда отбивалась, как могла, и, в конце концов, убежала в свою комнату со слезами, обвинив мать в жестокости и полном непонимании глубоких взаимных чувств двух влюбленных. Но мама прекрасно знала, что первое семечко посеяно, в душе у дочери сомнения появились, и теперь их нужно как следует разогреть так, чтобы они расцвели пышным цветом. Потому что самое главное – это чтобы Люда была уверена, что именно она сама приняла решение расстаться. Так это будет меньшим ударом для нее.

А потом перед Нелей Павловной встала серьезная проблема: нужно показать дочери, что Прынц – просто мужик, который любит ходить налево, и что у него нет никаких чувств к ее дочери. Через дочь она выяснила все о парне, а потом ей пришлось попросить помощи у давнего знакомого, который подвизался в сыскном деле. Ну, а дальше дело было за малым.

Продолжение следует…