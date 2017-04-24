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У меня была подруга...

Психология отношений: про подруг и женскую дружбу
Психология отношений: про подруг и женскую дружбу

У меня с моей подругой все настолько сложилось сложно, что я до сих пор не могу разобраться, кто прав, кто виноват, и вообще – есть у меня подруга или нет. А волнует меня эта тема, потому что мы с Аней дружим (или дружили?), начиная с института, когда нас поселили в общежитии в одну комнату.

Ну, кто учился, тот помнит, что общежитие сильно сплачивает людей, потому что приходится делиться и жить на виду друг у друга постоянно. У Ани всегда был спокойный и хороший характер, но она не очень откровенная и разговорчивая. Мы с ней и не ссорились всерьез никогда.

Психология отношений: про подруг и женскую дружбу

Когда я замуж вышла за москвича и уехала из общежития к мужу, то дружить мы не перестали. Более того, мой муж взял Аню к себе в фирму на работу, что было ей очень важно, потому что уезжать домой в провинцию она не хотела.

Аня у нас дома часто бывала, на все праздники. Муж тоже вроде не возражал сначала, более того, хвалил ее и говорил, что она – хороший работник. Я даже не заметила, как и когда Аня перестала у нас бывать, а если изредка встречались, то у нее дома или ходили куда-то. А если к нам зайти, так всегда причины какие-то были.

Может быть, я бы тогда и задумалась, что случилось, и почему вдруг муж стал отзываться об Ане как-то не очень хорошо, но у меня был маленький ребенок. Сами понимаете, столько всяких забот, что я даже была в какой-то степени довольна, что ничто меня не отвлекает, ведь, куда ни крути, а дружеские отношения требуют много свободного времени.

Психология отношений: про подруг и женскую дружбу

Жизнь моя с мужем не заладилась, я подозревала, что он мне изменяет, а через некоторое время я его буквально поймала с другой женщиной, и после многих скандалов мы развелись. Пришлось мне налаживать жизнь самостоятельно, но вот тут Аня все время была рядом, помогала и по работе, и дома с ребенком.

Казалось, что дружба снова вспыхнула, как когда-то в общежитии, в юности. Аня замужем тоже побывала, и тоже развелась, только детей у нее не было, а моего сына она полюбила, как собственного. Про своего мужа она мало что говорила, я толком и не поняла, почему они, не прожив и года, развелись, но из Ани слова не вытянешь!

Психология отношений: про подруг и женскую дружбу

Не знаю, зачем мне это нужно было, но как-то вечером мы разоткровенничались, много переговорили о жизни, о разрушенных семьях, о том, как дальше жить… И вдруг Аня сказала, что должна повиниться, она тогда давно имела близкие отношения с моим мужем – он ее вынудил, пригрозив, что уволит, если она не согласится или что мне расскажет. Она сразу не могла мне сказать, потому что ей деваться некуда было, жить негде и не на что. Но потом она все равно уволилась, когда нашла другую работу, а мне ей в глаза стыдно смотреть было, она себя предательницей чувствовала.

Это как гром среди ясна неба! Я как представила, что мой муж и моя подруга за моей спиной меня же и обманывали… просто удар! Потом задумалась – это же давно было уже, муж уже бывший, а Аня по-настоящему меня сейчас поддерживает, помогает. Но так больно было!

Я спросила, почему она мне сразу не сказала? А она говорит, что если бы сказала, так все бы разрушила, мою семью, и нашу дружбу тоже - и работу бы потеряла, и подругу. И потом, надеялась, что, может быть, муж-то перебесился, и мы бы зажили нормально, а так точно дошло бы до развода.

Психология отношений: про подруг и женскую дружбу

Я не знаю, что и думать. С одной стороны чувствую себя обманутой, ее поступок – предательство. С другой, она ведь права, я бы тогда, как узнала, и от мужа ушла бы, и с ней разругалась навечно. С подругой не общаюсь теперь, не знаю, как себя вести. Мне и ее жалко, и себя! А какой муж подонок оказался, даже непонятно, как я с ним столько прожила! Все равно, наверное, правда лучше! Узнала бы все тогда, так не мучилась бы еще несколько лет с бабником мужем. Так я из-за гулящего мужа осталась и без семьи, и без подруги.

Мила г. Москва
  отношения с подругами   психология отношений   женская психология   психология женщины      

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Коментарии

Ольга Крайгород Нелегкая ситуация, в жизни всякое бывает и подруга по-своему права, что не стала говорить сразу, на улицу тоже не всегда можно уйти - оказаться в чужом городе без работы и поддержки.. Все мы люди, и оступаемся.. Я думаю, простите вы ее уже, но впредь не доверяйте на все 100 . И прислушайтесь к себе, если душа тянется к ней, хочется дружить дальше, то дружите, а если хочется отойти от нее, то не раздумывая уходите в сторону.

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