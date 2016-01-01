Развод и дети

Наверное, некоторые из вас вспомнили эту песню: «Твой отец тебя любит и помнит, просто он не живет вместе с нами…» Письмо от Анны мы назвали строчкой из этой песни, только вот в рассказе женщины, не пожелавшей назвать полное имя, столько горечи, обиды и отчаяния, что, может быть, отцы, бросившие своих детей, хоть немного задумаются, что они делают.

«Изменять мне муж начал, чуть ли не сразу после свадьбы. Сначала я не знала об этом, потом стала догадываться, но у нас уже родился Никитушка, и я надеялась, что любовь к сыну, наследнику, заставит мужа повернуться лицом к семье.

Я его не упрекала, не устраивала скандалов, а просто делала вид, что все нормально, ничего не происходит. Теперь не понимаю, откуда у меня столько сил взялось, ведь он не слишком-то и скрывал свои похождения. А я каждый вечер старательно «не замечала» запах чужих духов, его постоянные задержки и объяснения, которые ничего не объясняли.

Однажды пожаловалась, отупев от отчаяния, маме, а она сурово стала выговаривать, что от хорошей жены мужики не бегают налево. И, что раз родила, то теперь терпи, потому что сына сиротить – последнее дело. Да и подруга тоже говорила, что нужно подождать, мол, перебесится и станет нормальным человеком, и что все мужики – кобели, так и норовят ухватить что-то на стороне, а мой хоть не пьет, деньги в дом приносит и так далее.

Иногда я говорила себе: «Все, больше терпеть не буду. Лучше развестись, чем чувствовать такое унижение». Но муж возвращался домой, а подросший сынишка бросался к нему с криком: «Папа, мой папочка пришел!» И не отходил от него весь вечер, даже спать его трудно было уложить. Я смотрела и думала, что мои чувства рядом с такой детской любовью – ничто, и решала, что потерплю еще. Так бы и терпела, в надежде, что он нагуляется, и все наладится.

Но ничего не получилось: одна из его подружек оказалась предприимчивее других, забеременела, и муж решил уйти от нас с Никиткой. Я и тут не устраивала сцен и скандалов, только об одном просила – не бросай сына, приходи к нему, встречайся почаще, не забывай.

Мне с трудом удалось объяснить сынишке, что папа теперь не будет приходить домой, потому что у него работа такая. Мальчик плакал и вечерами часто устраивался играть прямо в прихожей, в надежде, что папа вернется. Я пыталась его отвлечь и развлечь, часто гуляла, водила в цирк, зоопарк, покупала новые игрушки, вечерами старалась ни на минутку не оставлять его одного, читала, разговаривала. Но Никита все равно каждый вечер спрашивал, придет ли папа.

А однажды вернулся из детского сада и спросил в упор – правда ли, что нас папа бросил, и у него будут другие дети, а я ему не нужен? Я как могла, пыталась его убедить, что все не так! Позвонила мужу, попросила прийти, убедить Никиту, что он его любит и никогда не бросит.

Поначалу муж действительно приходил в выходной, забирал мальчика и шел с ним гулять. Никита ждал выходных прямо с понедельника, каждый прошедший день отмечал в календаре, а какой он был счастливый, когда папа приходил. Я даже ревновала немного его к отцу, ведь ко мне он так не стремился.

Потом в новой семье родился ребенок, и муж стал пропускать выходные, ссылаясь на дела. Но ведь ребенку не расскажешь про дела, и он сильно переживал, стал плохо есть и спать. И еще я заметила, что Никита стал агрессивным – часто дрался с детьми, ломал игрушки. Я обратилась к врачу, и она сказала, что у мальчика развивается невроз, и нужно лечить.

Я позвонила мужу и предложила встретиться, чтобы поговорить о сыне. Он пришел, но, даже не особо слушая меня, сказал, что у него другая семья, алименты он платит, если что, то еще больше может подкинуть, но будет лучше, если он вообще не будет приходить, чтобы не нервировать ребенка. Мол, так ребенок его забудет быстро и перестанет переживать. Как он решил, так и сделал. Я пыталась его убедить, что ребенок ждет, переживает, страдает, но он отмахнулся, говоря, что маленькие дети все быстро забывают, а мои слова – ерунда.

Что я только не придумывала, чтобы убедить сына, что папа его любит по-прежнему. Я покупала подарки и передавала, якобы от мужа, Говорила, что папа звонит и интересуется его делами, даже начала писать письма, словно папа в отъезде, но заботится о нем. Вечерами перед сном я читала эти письма Никитушке, а он, прижимая конверт к себе, засыпал с улыбкой.

Так прошло еще какое-то время. Когда Никита пошел в первый класс, накануне я пошла на работу к мужу и пригрозила, что, если он не придет проводить ребенка в школу, я устрою ему скандал прямо на рабочем месте и всем расскажу, что он бросил сына. Муж пришел, и ребенок был счастлив.

Но потом, однажды вернувшись с улицы, он мне заявил, что я все вру, что это я выгнала папу и теперь не пускаю его в дом. Это была настоящая истерика – он рыдал, ругал меня, говорил, что я плохая, а папа хороший. Что случилось, кто и что ему наговорил, я не знаю, но успокоить мне его удалось с огромным трудом. И после этого мой ласковый Никита стал, словно волчонок. Он все время огрызался, не слушался, в школе на него начали жаловаться, и я в отчаянии не знала, что делать.

Муж в ответ на мой звонок, сказал, что я его достала со своими проблемами, и бросил трубку. Врач стал советовать переменить обстановку, занять чем-нибудь интересным ребенка, отвлечь его. А как отвлечь, если я должна была работать, чтобы нам было на что жить, и только вечера и выходные я могла быть с ним вместе.

А потом Никитка убежал из дома. Допоздна я искала его, потеряв голову от горя и страха за него. А поздно вечером его привел домой муж и устроил мне скандал, что я не слежу за ребенком, что я распустила его, что, если Никита еще раз придет к нему домой, он заявит на меня в детскую комиссию, чтобы меня наказали за плохое воспитание. Он еще долго кричал на меня и на сына, а ребенок забился в угол и со страхом смотрел на нас.

Больше Никита никогда не вспоминал про отца. Я взяла отпуск, и мы поехали на море, а потом к бабушке на дачу. Новые друзья, впечатления подействовали – он стал спокойнее, начал по-прежнему смеяться и шкодить, с удовольствием смотрел мультфильмы и читал со мной книжки. Стал доверчивее и даже по-детски заботился обо мне – приносил цветы со двора и помогал нести сумки из магазина. И я вздохнула с облегчением.

Я познакомилась с хорошим человеком, мы начали встречаться, но я боялась, как Никита воспримет его. И однажды я пригласила своего друга к нам в гости – познакомить с сыном. Я думала, что самое страшное уже позади, и мне хотелось устроить свою жизнь, да и мальчику старший друг – мужчина, не помешает.

Когда я рассказала Никите, что у нас будет вечером гость, он весь напрягся и ничего не сказал. А потом я застала его плачущим в подушку. Пыталась успокоить, а он все повторял, что у меня теперь будет дядя Юра, у папы есть другой сын, и только он один никому не нужен. Понятно, что все отменилось, я объяснила все своему другу и отказалась от мысли устроить свою жизнь. Такой ценой, ценой детского спокойствия и горя мне счастье для себя не нужно.

Живем мы вдвоем с сыном, я ни с кем не встречаюсь, и все свое свободное время проводу с Никитой. Его отец исправно переводит алименты и не делает никаких попыток встретиться или даже что-то узнать о ребенке. Никита тоже никогда не упоминает его имя, но я уверена, что он отца не забыл, просто научился скрывать свою боль в себе.

Мальчик стал спокойнее, сдержаннее, но, когда меня по телефону спрашивает мужской голос (звонят с работы или по каким-то делам), он весь настораживается и потом долго спрашивает, кто это и зачем. И повторяет: «Мам, ну ведь нам с тобой и так хорошо?»

А еще звонила жена моего бывшего мужа. Она искала его у нас, и я сказала правду – что мы его много лет уже в глаза не видели. Похоже, ее ждет моя участь… А это значит, что еще один (а, может, уже не один) ребенок переживет то же, что до сих пор переживает мой сын».