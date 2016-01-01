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Здравствуй, праздник, Новый год!

Семейные отношения
Семейные отношения

Гости выползать из-за стола категорически не соглашались. Никакие призывы и уговоры выйти на улицу позапускать петарды, поводить хоровод вокруг елки не возымели действия. Сосредоточенно жуя, они быстро произносили тосты, ревниво поглядывая на соседа, чтобы тот не утащил приглянувшийся кусок холодца.

Семейные отношения

За стол сели в одиннадцать часов. Со вчерашнего дня я возилась на кухне: жарила, парила, варила, тушила, резала, раскладывала и относила-относила на стол… При этом приговаривала про себя, что это последний раз, когда я собираю гостей у себя в доме. На следующий год мы сами куда-нибудь отправимся, прихватив детей и родственников, чтобы не мотаться неделю по магазинам, не стоять три дня на кухне, и итоге наблюдать за столом исключительно жующие физиономии.

Нет, я не скупая! Нет, я не считаю, что обжираловка – это лучшее времяпровождение в новогоднюю ночь! Но когда я на прошлый свой день рождения сделала фуршет и большую культурную программу, то услышала кучу упреков, чуть ли не в жадности и в неумении приготовить что-то путное!

К часу ночи гости начали наедаться. Сыто отдуваясь, они вытягивались на трещащих под напряжением тел, стульях, осматривая внимательным взглядом стол – не затаилось ли где-то там подальше еще не распробованное блюдо?! Но теперь я уже, кроме ртов, видела и глаза некоторых гостей, правда, осоловевшие от сытной еды.

Семейные отношения

На мое предложение встать, пойти проветриться или потанцевать, последовали возмущенно-недоуменные возгласы: «Ты что?! Там же темно и холодно! Танцевать? Да я подняться со стула не могу!» И так далее. Самые резвые перебрались на диван и в кресла. По телевизору задорно пела Пугачева, делал вид, что ему очень весело, Галкин, а массовка, изображавшая гостей, весело скакала и всячески веселилась. Сверкали огоньки, летал серпантин, лилось шампанское – праздник в телевизоре был в разгаре.

Гости тупо уставились на экран, изредка критикуя наряды артисток и гадая, кто с кем, и кто - как. С кресла послышался храп – это дядя по материнской линии заснул. Тетя, неудобно примостившаяся на стуле, завистливо на него глядела.

Я все еще надеялась сохранить праздник. «А давайте поиграем в фанты?! – пыталась я как-то вызвать интерес на сонных лицах.

- Вот сейчас я соберу фанты, потом будем вытягивать и загадывать, что кому делать!» Гости молчали. Я стала обходить всех с шапкой.

Семейные отношения

- Нин, а где ты шапку брала? – это сестра мужа тети с отцовской стороны.

- Где брала, там нету уже! – довольно хохотнула Нина (кем она мне приходится, я еще не выяснила)

- Не, ну, правда? И сколько за нее дала? – сестра мужа не успокаивалась, и, отняв у меня шапку, мяла ее, выворачивала наизнанку.

Увидев колечко, которое положила в шапку в качестве фанта двоюродная племянница, ее папаша вдруг завопил:

- Так вот где кольцо?! Ах ты, дрянь, стащила, а меня мать испилила, что я его пропил!

- Ты разуй глаза – отвечала ему дочурка.

- Это совсем другое кольцо! Я его сама купила с премии! Но мой двоюродный дядя не унимался. Он тащил к себе кольцо, в которое мертвой хваткой вцепилась племянница.

- Отстань от нее! У меня кольцо с красным камешком было, а тут зеленый! Залил глаза и цветов не различаешь?! – вступила в спор мамаша.

Семейные отношения

С другого конца дивана доносились звуки спора, моего отца и его брата. Они обсуждали достоинства своих автомобилей.

Я беспомощно поглядела на мужа. Он сочувственно закивал головой и бочком пробрался на кухню курить. В комнате стоял гвалт. Только моя мама тихо сидела в уголке и общипывала иголки с елочки - она наелась так, что у нее не было сил даже поругать отца, который явно перебрал.

- Без меня тебе, любимый мой… – это Пугачева.

- Мое кольцо!! – племянница.

- Да твою тачку пальцем ткнуть – дыра будет! – это орали с другой стороны.

- Я узнаю все твои штучки! – вторил Пугачевой Галкин.

- Ты алкаш чертов! Как ты мне надоел! – это племянницына мама.

- Дерьмовая шапка! Она уже облазит! – это сестра мужа тети.

- Сама ты облазишь! – не соглашалась Нина.

Семейные отношения

Смирившись с обстоятельствами, я направилась к столу и стала собирать пустые грязные тарелки. Гости притихли и внимательно стали следить за действом.

- Галки всюду летают! – в телевизоре был уже не Галкин, а Киркоров.

- Ты это что со стола уносишь? Мы и не поели, как следует! К столу направился дядя и потянулся за курьей ножкой.

- Я только грязные тарелки унести хочу!

Но он уже не слушал, а усаживался за стол, наливая себе водки.

- Давайте все к столу! Пора выпить и закусить! С Новым годом!

Гости ринулись за стол, загремела посуда, зазвенели бокалы, раздались привычные звуки. После легкого перекуса раздалось привычное: «Ой мороз, мороз! Не морозь меня…! Гости дружно грянули песню, перекрикивая Бабкину и всю «Русскую песню».

Я смотрела в окно на вспыхивающие огоньки праздничного фейерверка и радовалась, что Новый год только раз в году.

***

Семейные отношения

На следующий день, после утомительной уборки, мытья посуды, кормления голодного семейства, раздался первый телефонный звонок. Затем звонки гремели с завидной периодичностью. Вчерашние гости сыпали град упреков: у одного расстроился желудок, у другого – болит голова, третий свалился с приступом язвы, еще один.. и так далее. Я узнала, что не умею готовить, что плохая хозяйка, что такого отвратительного праздника еще не было, что… Ну, и так далее.

Я с тоской оглядывала батарею бутылок у балконной двери, прикидывая, что со вчера уничтоженными продуктами мы бы прожили всей семьей с месяц, и молчала, не вступая в дебаты. Возле двери, с надеждой глядя на каждого выходящего, поскуливая лежал наш, закормленный гостями пес. Общипанная елка угрожающе склонилась в сторону. Праздник «удался»!

***

Все же, как ни крути, Новый год - праздник семейный! С Новым годом!

Лена Синичкина
  семейные отношения   муж жена проблемы отношений      

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Коментарии

Снегурочка Крайгород Какой то загадочный нолик на мой коммент))
Снегурочка Крайгород С наступаюшим новым годом)) Что бы в новом году окружали только родные и любимые люди))
анастасия Крайгород Да не то слово, просто ужас какой то!Я приглашаю в гости самых близких людей(друзей), но они себя так никогда не вели.По Вашему рассказу можно судить что у вас в гостях были не люди, а звери!
татьяна Крайгород Какой ужас!!!!!!! Это что, действительно, правда???? Ну то есть не литературное творение?????? Немедлено перестаньте мучить себя и свои родненьких (мужа и деток), а то это очень похоже на типичную америнанскую камедию - разрушение. Ну очень не приятно и обидно за Вас!
Капитан Немо Крайгород Лена,мне понравился рассказ-с юмором нужно воспринять,но на заметку себе взять.Бывает и так.От нас зависит.
аксана Крайгород я согласна , действительно новый год семейный праздник. ты , муж , дети и все.
Наташа Крайгород Зачем,извините меня, Вы каждый год собираете у себя эту толпу не уважающих Вас людей? Поев за Ваш сче, они еще и упрекают Вас!!! Я бы так не могла,всех выгнала!!!

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