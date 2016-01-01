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Любовь и ревность

Ревность в семейных отношениях
Ревность в семейных отношениях

«Ревность, кто не испытывал ее муки, тот не знает, что такое любовь!» - так любят повторять самые записные ревнивцы, считая, что именно сила ревности характеризует силу любви.

Но на самом деле ревность - одна из наиболее сильных разрушительных и болезненных эмоций, одно из самых неуправляемых эмоциональных состояний человека. Суть ревности в том, что ревнивый человек не может допустить и мысли, что он не единственный в интимной жизни своего партнера.

Ревность в семейных отношениях

Вот и получается, что в ревности сконцентрированы тревога, гнев, сомнение, ненависть, злоба, отчаяние и бесконечная душевная боль. А где же любовь? Правда, от ревности страдают не только те, кого ревнуют, но и сами ревнивцы. И жизнь ревнивца – это постоянное непрекращающееся страдание, потому что нет сил совладать со своими чувствами.

Статистика утверждает, что мужчины ревнуют значительно больше, сильнее и с меньшими основаниями, чем женщины. И это, несмотря на то, что сами они изменяют чаще, чем жены. Более того, в отличие от женщин, которые редко изменяют, если не влюблены, мужчины запросто могут завести любовную интрижку «просто так», «из интереса», «случайно».

Ревность вырастает не от любви, а от заниженной самооценки, когда один из супругов не уверен в себе, в своей состоятельности или привлекательности. Он постоянно сравнивает себя со всеми возможными и невозможными вариантами, и, находя эти сравнения не в свою пользу, считает, что, партнер постоянно стремится найти ему замену.

Ревность в семейных отношениях

Часто такие возникающие комплексы толкают людей на подтверждение своих достоинств, состоятельности с другими партнерами. И тогда получается, что изменяя сами, ревнивцы подсознательно подозревают свою половину в собственных грехах. Из такого замкнутого круга практически невозможно выбраться, потому что ничего нельзя объяснить или доказать ослепленному недоверием человеку.

Вообще в ревности есть две крайности: патологическая ревность схожа с психозом, но есть и другая крайность - когда человек не ревнует вовсе. Во втором случае партнер, подверженный стереотипам (не ревнует, значит, не любит!) начинает сомневаться в отношениях своей половины и иногда стремится вызвать ревность любыми способами, чтобы получить нужное ему доказательство любви. Понятно, что ни к чему хорошему это не приводит.

Ревность в семейных отношениях

Что же делать, если ваш партнер ревнив? Прежде всего, не давайте лишнего повода для ревности. А если он может приревновать вас и к столбу и при этом еще и оскорбляет - сопротивляйтесь. Научитесь давать беспроигрышные ответы:- «Я люблю только тебя! Мне никто больше не нужен! Как я могу тебе изменить?! Ты же у меня единственная (единственный) и неповторимая (неповторимый)».

Ведите себя так, чтобы ревность снижалась. На все случаи жизни имейте алиби. Не задерживайтесь по пустякам. Если выходите из графика, опаздываете на свидание или с работы домой - звоните. Не исчезайте, не оставив своих координат. С ревностью надо обращаться осторожно, потому что поступки разъяренного ревнивца зачастую совершенно непредсказуемы.

Ревность в семейных отношениях

Но самое главное, выбирая себе партнера на жизнь – будущего супруга или супругу, отнеситесь серьезнее к случающимся вспышкам ревности, постарайтесь разобраться в причинах такого поведения и подумайте серьезно, сможете ли вы прожить всю жизнь с человеком, который будет вас постоянно подозревать во всех грехах, даже при полной вашей невиновности.

Ревность, превратившаяся в психоз, нередко становится причиной для трагедий, поэтому относиться к этому нужно чрезвычайно серьезно!

разместил(а)  Филимонова Дарья
  семейные отношения   проблемы в семейных отношениях      

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