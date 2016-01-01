Мы говорим на разных языках?

Взаимопонимание в семье

На каком языке разговаривают мужчины, что их никак понять невозможно? Или, может быть, это мы, женщины, разговариваем на непонятном им языке? Вроде бы все слова по отдельности такие ясные, а в результате вместо спокойного обсуждения назревшей проблемы ссора и обиды.

А так хочется понимания с полуслова, с полувзгляда! Говорят, что некоторые счастливые пары такого все же добились. Каким способом? Неизвестно. Может быть, методом проб и ошибок, а, может быть, стараясь все же называть вещи своими именами с учетом особенностей мужской и женской психологии.

Возьмем самый простой пример: у вас день рождения, и вы мечтаете получить в подарок не стандартные духи, а нечто, что давно является предметом вожделения. Вроде бы и «разъяснительную работу» с мужем проводили, и про других «невнимательных» мужчин, глухих к просьбам жены, рассказывали, и глазки закатывали, расписывая понравившуюся вещь. А он все равно, в день рождения принес духи и страшно удивился вашему неудовольствию: «Дорогая, но ты же всегда говорила, что эти духи тебе нравятся!».

Почему так случилось? Просто мужу и в голову не пришло, что все ваши словесные выкрутасы направлены на то, чтобы донести до него информацию, какой подарок вы желаете получить. Вы наверняка услышали от него мрачное: «Ну, так бы и сказала…!» Вот-вот, мужчины мыслят предметно: если вы хотите получить от них желаемое – так прямо и скажите, а ваши намеки никогда не достигнут цели, сколько не старайтесь!

Часто причина непонимания состоит в том, что в одни и те же слова они (мужчины) и мы (женщины) вкладываем разный смысл. Как это? А просто! Когда мужчина говорит «да» - это означает именно «да», а не «нет», «мне надо подумать», «не знаю» и прочие чисто женские варианты. Поэтому, чтобы мужчина понял, что вам хочется не духи, а шубку, сходить в театр, а не в кино, посмотреть по ТВ комедию, а не боевик – так прямо ему об этом и говорите! Мужчины тоже люди и понимают, что на вкус и цвет не все друг другу товарищи.

У вас сегодня было хорошее настроение, и вы решили сделать мужу сюрприз, приготовив к его приходу праздничный ужин? А мужа нет в обычное время, нет через час, полтора. К тому времени, когда он усталый возвращается домой, его, естественно, ожидает остывшая еда и куча обвинений: от невнимательности до загубленной молодости.

К концу вечера растерянный, голодный и уже порядком злой муж все же услышал, что причиной вашего страдания явилась его непредвиденная задержка на работе. И, естественно, вы тоже услышите много «интересного» о том, что он работает, а не дурака валяет, что вы валите с больной головы на здоровую и так далее. Ссора обеспечена!

А всего-то вы ведь хотели попросить его на будущее всегда вас предупреждать о задержке, правда? И еще, чтобы он это понял. Для этого нужно запомнить простое правило: мужчины всегда указывают на суть и ждут от вас того же. Чтобы вас поняли, говорите четкими законченными фразами. Сначала объясните, что конкретно вас не устраивает, укажите причину, затем ваши пожелания, а вот уж потом, если захотите, можете добавить живописное описание ваших страданий. Но перед этим обязательно покормите мужа – разговаривать с голодным и уставшим мужчиной бесполезно в принципе!

Еще одна, часто встречающаяся проблема: вам нужно что-то обсудить, вы звоните мужу на работу, а он отделывается короткими репликами, а потом прерывает разговор, сославшись на дела и предлагая обсудить все дома. Но дома он молчит, а вы злитесь и говорите, говорите, говорите…

И это ваша принципиальная ошибка. Вы же хотели обсудить проблему, а общение – это диалог, о чем мы, женщины, часто забываем. Беседа, это процесс, в котором участвуют оба партнера. Часто процесс обсуждения затягивается как раз потому, что мы не даем высказаться другой стороне.

Индийские мудрецы в таких случаях действовали радикально: в прямом смысле затыкали одной стороне конфликта рот, а другой давали слово и возможность привести свои доводы. Потом роли меняли. Нередко выясняется, что люди говорят об одном и том же, только разными словами.

Чтобы муж вас понял, не нужно вставлять кляп себе в рот, достаточно научиться слушать его, не перебивая, не возражая, не комментируя. И, конечно же, не только слушать, но и пропускать через себя смысл услышанного. Да, и все же решайте, чего вы хотите – договориться или утвердить свою правоту.

В среднем, лексический запас женщины в три раза больше лексического запаса мужчины, да еще мы постоянно демонстрируем виртуозное владение словом в ущерб взаимопониманию. Везде, даже в бытовых мелочах, мы делаем упор на мелкие нюансы, тогда как мужчины с трудом различают всяческие тонкости.

И это нужно всегда помнить, особенно, когда мы пытаемся добиться от мужчины конкретный ответ на заданный вопрос. Так что, по возможности наглядно иллюстрируйте свои слова. Или же старайтесь не грузить мужа подробностями, а разговаривайте так, как будто существует всего два-три вида вкуса, пять органов чувств и семь цветов радуги.

И еще, на всякий случай, запомните три фразы, на которые лучше наложить запрет в общении с мужчинами:

- Нам нужно серьезно поговорить! (этой фразы мужчины просто пугаются)

- О чем ты думаешь сейчас? (он мгновенно начинает усиленно думать, о чем он сейчас думает)

- Скажи мне что-нибудь! (эта фраза вгоняет его в ступор своей полной неопределенностью).

А вообще, при желании понять мужчину, можно запросто этого добиться – выучиваем же мы, в конце концов, иностранные языки!