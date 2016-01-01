Вернись к нам! (письмо мужу)

Взаимопонимание в семье

Здравствуй, мой дорогой!

Странно, что я пишу тебе письмо, когда ты рядом, в одном доме, квартире, комнате. Но ты вспомни, когда последний раз мы с тобой разговаривали вообще? Ты уходишь рано утром, едва позавтракав, приходишь поздно и без сил. А когда ты проводил с нами выходные? Вчера твой сын спросил, где папа, почему его никогда не бывает с нами. А дочка сказала, что она по тебе скучает.

И я тоже скучаю по тебе. Я все понимаю – ты работаешь, чтобы мы, твоя семья, жили в достатке и ни в чем не нуждались. Работаешь, не щадя себя, своего времени, сил и здоровья. Я все понимаю… и не понимаю!

Когда-то мы жили куда беднее, но, поверь, я, не кривя душой, с тоской вспоминаю то время. Ты приходил с работы, я накрывала стол в гостиной, и мы всей семьей ужинали, со смехом и шутками. Дети рассказывали новости из детского сада, ты читал им сказки на ночь, а потом был со мной, был таким нежным… И я была счастлива!

Нам ведь не надо покупать «Челси» или унитазы из чистого золота, нам не надо встречать Новый год в Куршавеле или дачу на Рублевке. Я готова отказаться от многого взамен на твое внимание. Нам нужен ты, муж и отец. Ты давно не знаешь, чем живут твои дети, и что на душе у меня. Денег никогда не бывает много – всегда есть кто-то, кто богаче. А я никогда не была ни стяжательницей, ни тряпичницей – у меня вполне разумные потребности.

Сейчас я почти все время одна. Изредка разговариваю с тобой по телефону, да и то, ты все время так занят. Я чувствую себя совсем ненужной, покинутой. Ты возразишь, что все это для нас, что ты только ради семьи не ведаешь сна и покоя. А ты спроси у нас, хотим ли мы этого?

Мне скажут, что я с жиру бешусь. Неправда! Я не работаю только потому, что дети маленькие и требуют внимания. И еще, если и я стану уходить на целый день, то они вообще останутся сиротами при живых родителях. Но твоему сыну нужен отец, чтобы воспитать из него мужчину. Твоя дочь тоже требует каждодневного внимания. Ты ведь их совсем не знаешь, так же, как и они не знают тебя.

Наверное, надо что-то менять в нашей жизни, потому что так дальше я не могу. Я очень люблю тебя! Я верю, чтобы не завел себе семью или любовницу на стороне, но я хочу, чтобы ты хоть иногда уделяя время и нам – твоей семье, а не просто перечислял крупные суммы мне на карточку. Хочу, чтобы в субботу, после семейного завтрака, мы все вместе пошли в зоопарк, чтобы ты проверил уроки у Мишки и рассказал сказку Машке, чтобы вечером мы пошли с тобой в театр, чтобы ты не заснул, едва коснувшись головой подушки, а был со мною нежен, как когда-то.

Ты успешный бизнесмен, твои доходы растут день ото дня, ты гордишься этим и гордишься тем, что создал своей семье достойную жизнь. Ты не боишься, что у тебя вдруг может просто не оказаться семьи? Тогда зачем все эти годы упорного труда и мучений? Дело не в том, что я уйду от тебя и заберу детей, для этого я тебя слишком люблю. Просто ты поймешь, что живешь и стараешься для людей, о которых ничего не знаешь, для чужих и незнакомых тебе людей. Твои дети быстро растут, растут без тебя. Мне страшно это!

Я отправлю это письмо на твой служебный адрес. Тогда есть какая-то уверенность, что ты прочитаешь его, а может быть и поймешь этот крик души. Не сердись, лучше попытайся меня понять. И давай, как когда-то, в старые добрые времена, мы уложим вместе спать детей, сядем на кухне и поищем выход. Он должен быть, иначе как же жить?!