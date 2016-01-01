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Вернись к нам! (письмо мужу)

Взаимопонимание в семье
Взаимопонимание в семье

Здравствуй, мой дорогой!

Странно, что я пишу тебе письмо, когда ты рядом, в одном доме, квартире, комнате. Но ты вспомни, когда последний раз мы с тобой разговаривали вообще? Ты уходишь рано утром, едва позавтракав, приходишь поздно и без сил. А когда ты проводил с нами выходные? Вчера твой сын спросил, где папа, почему его никогда не бывает с нами. А дочка сказала, что она по тебе скучает.

Взаимопонимание в семье

И я тоже скучаю по тебе. Я все понимаю – ты работаешь, чтобы мы, твоя семья, жили в достатке и ни в чем не нуждались. Работаешь, не щадя себя, своего времени, сил и здоровья. Я все понимаю… и не понимаю!

Когда-то мы жили куда беднее, но, поверь, я, не кривя душой, с тоской вспоминаю то время. Ты приходил с работы, я накрывала стол в гостиной, и мы всей семьей ужинали, со смехом и шутками. Дети рассказывали новости из детского сада, ты читал им сказки на ночь, а потом был со мной, был таким нежным… И я была счастлива!

Нам ведь не надо покупать «Челси» или унитазы из чистого золота, нам не надо встречать Новый год в Куршавеле или дачу на Рублевке. Я готова отказаться от многого взамен на твое внимание. Нам нужен ты, муж и отец. Ты давно не знаешь, чем живут твои дети, и что на душе у меня. Денег никогда не бывает много – всегда есть кто-то, кто богаче. А я никогда не была ни стяжательницей, ни тряпичницей – у меня вполне разумные потребности.

Взаимопонимание в семье

Сейчас я почти все время одна. Изредка разговариваю с тобой по телефону, да и то, ты все время так занят. Я чувствую себя совсем ненужной, покинутой. Ты возразишь, что все это для нас, что ты только ради семьи не ведаешь сна и покоя. А ты спроси у нас, хотим ли мы этого?

Мне скажут, что я с жиру бешусь. Неправда! Я не работаю только потому, что дети маленькие и требуют внимания. И еще, если и я стану уходить на целый день, то они вообще останутся сиротами при живых родителях. Но твоему сыну нужен отец, чтобы воспитать из него мужчину. Твоя дочь тоже требует каждодневного внимания. Ты ведь их совсем не знаешь, так же, как и они не знают тебя.

Наверное, надо что-то менять в нашей жизни, потому что так дальше я не могу. Я очень люблю тебя! Я верю, чтобы не завел себе семью или любовницу на стороне, но я хочу, чтобы ты хоть иногда уделяя время и нам – твоей семье, а не просто перечислял крупные суммы мне на карточку. Хочу, чтобы в субботу, после семейного завтрака, мы все вместе пошли в зоопарк, чтобы ты проверил уроки у Мишки и рассказал сказку Машке, чтобы вечером мы пошли с тобой в театр, чтобы ты не заснул, едва коснувшись головой подушки, а был со мною нежен, как когда-то.

Взаимопонимание в семье

Ты успешный бизнесмен, твои доходы растут день ото дня, ты гордишься этим и гордишься тем, что создал своей семье достойную жизнь. Ты не боишься, что у тебя вдруг может просто не оказаться семьи? Тогда зачем все эти годы упорного труда и мучений? Дело не в том, что я уйду от тебя и заберу детей, для этого я тебя слишком люблю. Просто ты поймешь, что живешь и стараешься для людей, о которых ничего не знаешь, для чужих и незнакомых тебе людей. Твои дети быстро растут, растут без тебя. Мне страшно это!

Я отправлю это письмо на твой служебный адрес. Тогда есть какая-то уверенность, что ты прочитаешь его, а может быть и поймешь этот крик души. Не сердись, лучше попытайся меня понять. И давай, как когда-то, в старые добрые времена, мы уложим вместе спать детей, сядем на кухне и поищем выход. Он должен быть, иначе как же жить?!

Любящая тебя жена
  муж жена проблемы отношений   семейные отношения      

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Коментарии

Елена Килина Крайгород Я счастлива и не страдаю, а страдала когда муж ушел от меня к другой. Жаль что он бесплоден, но я точно знаю, что он очень жалеет в том что ушел... А ведь недаром говорят психологи, что мужчины думают только о первой, лучшей чем вторая жена.... Я вот не понимаю, зачем вы так страдаете за любимого который бросил вас.... Не отчаивайтесь.... Береги себя и не тратьте себе времени.. =) я была любима и буду такой какая я есть... удачи вам...
Светлана Крайгород Хреново...не позавидуешь, просто происходят подобные ситуации не за один день! То что мы прочитали - результат безразличного отношения друг к другу длительное время! Но если человек отдалился - туши свет, вернуть все обратно практически невозможно! Здесь необходимо действовать кардинально, письма делу не помогут, это как прощальная исповедь практически брошенной женщины! И оно может быть последней каплей в решении мужчины о разводе, которое оно пока не озвучил! Поменяйте поведение, настроение! Купите шикарное нижнее белье, делайте маленькие шокирующие сюрпризы, прийдите к нему на работу и займитесь где-то в укромном месте сексом! Необходимо действовать, а не плакать! Беги в салон: меняй прическу, цвет волос, скупай красивое белье и устрой Варфоломеевскую ночь!)))
Тотагуль Крайгород ВЫ просто умница!
Анна Крайгород Письмо замечательное и написано прям про мою семью, только есть одно но, когда я разговаривала с мужем и говорила тоже самое, он выбрал работу и деньги, свободную жизнь, а не семью, где растет маленькая дочка. Для него работа самореализация, а семья, как он сказал - нет... Ничем это не закончиться, все равно муж выбрет деньги. Я полностью согласна с предыдущим комментарием. Он вернется, когда плохо будет (ко мне муж вернулся один раз из-за этого, а как все наладилось, адьес)...
Ирина Крайгород та же самая проблема.. стали чужие. результат-развод, он не услышал меня, я перестала ждать.... и тоже двое детей. но самое интересное, что после развода видимся чаще чем в браке, ездим за город на пикники, в Турцию, возможно, это наш выход из небытия... удачи Вам! Дюбите, терпите, принимайте таким какой он есть, но не оставляйте его одного)
Аноном Крайгород А вы не пробовали просто поговорить с мужем а не писать ему письма находясь в одной квартире, он старается и для Вас и для людей которыми руководит, потому что есть и за них ответственность, попробуйте так же встречать его с работы как раньше.Многие женщины имея маленьких детей работают и ничего, дети не чувствуют себя сиротами, а видят довольную собой маму, а в таком состоянии как Ваше, что можно хорошего дать детям, если вы заняты одной проблемой- об отношениях с мужем.Займитесь собой, не расстворяйтесь в муже и детях полностью,должно быть что-то что будет только Вашим,найдите себе занятие по дуще и удачи Вам.
ирина Крайгород Я счастива за вас.Боритесь за свое счастье.Я его потеряла.Не смог мой муж меня понять мой крик услышать.Но пока есть надежда Любите его
Елена Крайгород Как с меня списано. Увы, закончилось расставанием. И ничего не изменишь. Можно только отсрочить его. Но есть вариант - продолжать жить как два чужих человека.
олеся Крайгород класное письмо
олеся Крайгород у меня такая же ситуация но я правда незнаю что мне с этим делать. мой муж хочет уйти от меня но не как,а мне грустно и плохо мне очень хочется вернуть его. я его ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЛЮБЛЮ
Елена Крайгород Я считаю что подобные слова просто не могут оставить равнодушным вашего мужа.На мой взгляд ваши слова непременно должны найти отклик в сердце вашего мужа.Я уверенна что почитав это письмо он непременно сделает правильный вывод в пользу вашей семьи.Желаю вам всего самого хорошего.
Анна Крайгород Здорово написано. Но не думаю, что письмо найдет отклик у супруга. Ситуация не имеет выхода на мой взгляд до тех пор, пока дела мужа на работе не начнут ухудшаться, и тогда он вспомнит, что есть семья. Для того, чтоб поделиться своими рабочими проблемами. Не больше. Супруг расставил для себя приоритеты в жизни. Живите для себя и детей. Найдите любящего Вас человека - поверьте, семье это не повредит, муж даже не заметит, ведь он давно не замечает, чем и как вы живете. Удачи.

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