Печальная судьба сестер Сазерленд, которые заработали миллионы на своих волосах, но не выдержали испытание славой

Это интересно знать

В XIX веке путешествующие цирки и театры были невероятно популярным развлечением. Люди, которые чем-то отличались от остальных, могли стать настоящими знаменитостями, участвуя в различных представлениях и показах. Акробаты, карлики, гиганты, бородатые женщины – каких только чудаков не было среди артистов цирка. Большинство из них на своих представлениях зарабатывало не только славу, но и баснословное состояние.

Среди прочих диковинных персонажей выгодно выделялись сестры Сазерленд. Свою славу и непомерное богатство это семейство заработало благодаря… своим волосам.

Сестры Сара, Виктория, Изабелла, Грейс, Наоми, Дора и Мэри родились в Нью-Йорке между 1845 и 1865 годами. Их отцом был бедный турецкий фермер. Мать не разрешала им стричь волосы и заставляла накладывать на них маски из зловонных отваров, за что девочек беспощадно дразнили в школе. Однако, когда их предприимчивый отец заметил, с каким восхищением люди смотрят на их волосы, ему в голову пришла великолепная идея.

Он решил ездить с дочерьми по стране и давать вокальные концерты. В то время длинные волосы были признаком крепкого здоровья и богатства. Когда в 1884 девочек заметил знаменитый цирк Барнума и Бейли, он немедленно подписал с семьей контракт, и вскоре слава девушек вышла на новый уровень. Спустя какое-то время доход сестер превысил общий доход того самого цирка, который дал им работу!

Тем временем сестры втянулись в декадентский образ жизни: прислуга, лакеи, горничные, множество нарядов и вечеринок с алкоголем и наркотиками сокращали их семейный бюджет. В это же время предприимчивому отцу пришла в голову еще одна светлая мысль: продавать средства по уходу за волосами. И это сработало! Несмотря на заоблачную для того времени цену, $1.50 за одну бутылочку, реклама в виде невероятных волос сестер давала свои плоды.

Но, когда в 1920 на смену пышным прическам пришла короткая женская стрижка-боб, империя Сазерлендов начала трещать по швам. Сестры уже не могли изменить свой образ жизни и вскоре совершенно разорились.

Девушки до ужаса опасались неискренних и расчетливых ухажеров, поэтому только три из них вышли замуж. В 1938 году их огромный особняк сгорел дотла, и остаток жизни сестры провели без гроша, но свои волосы так никогда и не обстригли.

Забавно осознавать, что такую славу девушкам принесли всего лишь красивые волосы. Хотя некоторым современным знаменитостям славу приносят даже менее достойные вещи.