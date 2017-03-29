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Зимний сад на балконе

Дикие Хозяйки

Повседневная жизнь современного горожанина крайне редко предоставляет ему возможность ощущать прелести природы, ее тишину, покой, чистый воздух и яркие краски. Обрести возможность отдыха и истинного расслабления дает зимний сад дома на балконе, готовый принять своего хозяина как после тяжелого рабочего дня, так и морозным зимним утром за завтраком. Воссоздать райский сад можно в любом помещении, но вряд ли что-то сравнится с дуэтом трав и цветов со свежим воздухом и прекрасным видом из окна, поэтому застекленный балкон как нельзя лучше подойдет для этой цели. Соорудить зимний сад на балконе своими руками не так сложно, как могло бы показаться, а в результате вы, ваша семья и гости смогут наслаждаться не только красотой жилища, но и крепким психическим и физическим здоровьем,

Требования домашней оранжереи

Современный мир, с его идеями, возможностями, материалами и приспособлениями, позволяет создать зимний сад на балконе квартиры любого желающего. Разумеется, необходимо быть счастливым обладателем теплой лоджии или балкона и, как минимум, хотеть ухаживать за растениями. Над самим оформлением может поработать специалист, а дальше уже вкладывать душу в зеленый уголок придется хозяину сада.

Отдельно взятая домашняя оранжерея является лицом хозяина дома, она отображает его интересы, увлечения, состояние его души и разума, его фантазии. Именно поэтому зимний сад на балконе лоджии можно считать редкой изюминкой дома, которая требует особого ухода и заботы. Нельзя забывать про освещение, поддержание климата, температуру и влажность воздуха, ведь это живой уголок, со своей душой и потребностями.

Неутепленная площадь

При большом желании можно даже сделать зимний сад на застекленном не утепленном балконе, но здесь придется немного больше внимания уделять желаниям растений. Лучше заведомо выбрать тех «жильцов» для сада, которые проще переносят пониженные температуры. Приобретите комнатный термостат, при необходимости подключите через него тепловентилятор, следите, чтобы почва не промерзала, не утраивайте сквозняков, чтоб не обморозить растения.

Рекомендации для создания сада

Если вы все же задались вопросом,как сделать зимний сад на балконе, то следующие рекомендации помогут вам создать наилучшие условия для цветов, кустиков и трав на любом балконе:

  • проследите, чтобы в стенах, полу, потолке не было трещин, помещение должно быть максимально герметичным, чтобы воздух не попадал в сад;
  • выбирайте устойчивые к влаге напольные покрытия;
  • используйте дополнительный радиатор, утепление пола, декоративные прудики или фонтаны и увлажнитель воздуха для поддержания идеального микроклимата, застекляйтебалкондвойнымистеклопакетами;
  • для балконов на северной стороне необходимо дополнительное утепление, на южной стороне важно не перегреть растения, восточная и западная стороны требуют затенения с помощью жалюзи.

Благодаря такому оазису на территории дома вы всегда будете ощущать себя частью природы и сможете наслаждаться отдыхом в полной мере.

разместил(а)  Александров Илья
  домашние цветы   комнатные растения      

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