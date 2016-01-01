Главная >>  Журнал >>  Я – Женщина >>  Мужчина и женщина >>  Психология отношений

Рождественский подарок для холостяка. Часть 2

Он перебирал в памяти все сны, в которых они с Марго были вместе, и сейчас это казалось ему убогим существованием настоящего психопата.
Он перебирал в памяти все сны, в которых они с Марго были вместе, и сейчас это казалось ему убогим существованием настоящего психопата.

Пришлось 31 утром Боре бродить по супермаркету в поисках сувениров в подарок, а также хорошего вина, конфет и фруктов. В отделе сувениров он был особенно долго, потому что не хотелось повторять подарки прошлого года. И хотя в супермаркете редко можно найти что-то оригинальное, Боря не терял надежды, которая все-таки оправдалась.

Он перебирал в памяти все сны, в которых они с Марго были вместе, и сейчас это казалось ему убогим существованием настоящего психопата.

Изящный витой подсвечник для трех свечей (Боре казалось, что у него должно быть какое-то особое название) будет неплохо смотреться в гостиной Игоря на пианино. И когда Боря уже протянул руку к этому чуду, другая рука, более быстрая и даже наглая, ухватила подсвечник, который, между прочим, был на витрине в единственном экземпляре. Боря с возмущением повернулся к похитителю, и… замер…. Наглая рука, похитившая у Бори из под носа подсвечник принадлежала… Маргарите!

Да-да, перед ним стояла та самая близкая и родная девушка, с которой он провел так много времени в своих снах, и которая заменила ему всю жизнь. И это было настолько поразительно, что единственное, что мог делать Боря – это стоять с открытым ртом и молча хлопать глазами. А потом он просто ущипнул себя, потому что в голову пришла безумная мысль, что на самом деле он еще не проснулся, и вместо того, чтобы ехать за подарками в реальности, все еще лежит в постели, и смотрит сон. И, значит, самое правильное решение – это как следует ущипнуть себя.

Пока внутри Бори происходила эта великая борьба за реальность, девушка спокойно положила подсвечник в товарную тележку, и пошла дальше между стеллажами с товарами. И только, когда она отошла уже достаточно далеко, Боря наконец-то разобрался с тем, спит он или нет, и понесся вслед за своей Маргаритой.

Он перебирал в памяти все сны, в которых они с Марго были вместе, и сейчас это казалось ему убогим существованием настоящего психопата.

Пробуждение и разочарование

Когда Боря бежал за девушкой, у него в голове не было каких-то особых мыслей. Не было, честно говоря, вообще никаких мыслей, просто надо было что-то делать - в этом Боря был просто уверен. Он подскочил к девушке сзади, и почему-то выхватил подсвечник из корзины и торжествующе потряс им над головой. Девушка потеряла дар речи, но не надолго!

- Молодой человек, вы с ума сошли! Положите подсвечник на место сейчас же!

- Это мое… мой! – просипел парень. – Меня Борисом зовут!

- Оу, ну конечно! Если вы Борис, то это все объясняет! Ведь Борисы могут позволить себе любую наглость! – с сарказмом прошипела девушка. – Положите немедленно подсвечник на место! Это подарок, и я его купила!

- А вот и нет, не купила! Вы за него еще не заплатили! – торжествующе возопил Боря, но сам же ужаснулся своему идиотскому поведению, что, как это часто бывает с мужчинами, только еще больше раскачегарило его. – Я во сне тебя видел… вас. Ты что не помнишь меня? Мы же знакомы, ты должна была… Маргарита, ты…

- Я не Маргарита! Вы меня с кем-то спутали! Псих какой-то!

Девушка уже потеряла всякий интерес к подсвечнику, схватила тележку, и по всему было видно, что больше всего она хочет сейчас оказаться как можно дальше от этого душевнобольного и наверняка опасного типа.

А Боря просто стоял с подсвечником в руке и смотрел, как она уходит, потому что все это было неожиданно, и как-то даже слишком. И пусть бы Маргарита так и оставалась во сне! Ну кто ее просил выходить из сна! Зачем она все испортила?!

Он перебирал в памяти все сны, в которых они с Марго были вместе, и сейчас это казалось ему убогим существованием настоящего психопата.

О пользе снов

Домой Боря вернулся растерянным и, если честно, сильно разочарованным. Какой-то неприятный осадок на душе остался, и уже не было праздничного настроения, да и не хотелось никуда идти. Он перебирал в памяти все сны, в которых они с Марго были вместе, и сейчас это казалось ему убогим существованием настоящего психопата.

Продолжение следует…

Валентина Галич
  мужчина женщина проблемы отношений   почему он не женится   мужчина и женщина проблемы общения   психология отношений мужчины и женщины      

  Следующие статьи из этого раздела

  Читать или оставить коментарий

Коментарии

Добавить Ваш комментарий


Вам будет интересно:
Какие женщины нравятся мужчинам?

Какие женщины нравятся мужчинам?

Мужчина и женщина: психология отношений

Замужней женщине в суете домашних и семейных забот некогда особенно раздумывать, какие женщины нравятся ее мужу, почему, и насколько она сама соответствует этим критериям. Хорошо, если остается время следить за собой, держать себя в форме. А ведь еще есть книги, театр, телевизор, друзья
Какие женщины нравятся мужчинам, и каких мужчин считают идеальными женщины?<br>(женская и мужская психология)

Какие женщины нравятся мужчинам, и каких мужчин считают идеальными женщины

Мужчина и женщина: психология отношений

Безусловно, во все периоды нашей жизни и мужчины, и женщины задаются вопросом – как понравиться друг другу, какие именно черты характера, привычки, манеры наиболее привлекательны и желанны для противоположного пола. Зачастую поиск идеального партнера продолжается всю жизнь, что немало отравляет существование партнеру настоящему, человеку, который рядом. Ведь, согласитесь, трудно жить, если ваш любимый человек все время что-то ищет, сравнивает вас со своим идеалом, до которого трудно, если вообще возможно, дотянуться.
Женщина среди мужчин

Женщина среди мужчин

Психология общения: отношения на работе

Как часто женщины сетуют, что трудно работать в женском коллективе: сплошные дрязги, сплетни, интриги, зависть! И с тоской вздыхают, мечтая работать только с мужчинами. Они, мол, всегда адекватны, на работе занимаются только работой и так далее. Да, об этом можно только помечтать!
Женщины мечтают о любви... (курортный роман)

Женщины мечтают о любви...

Мужчина и женщина: курортный роман

Женщины мечтают о любви. Мечтают все – от мала до велика. И если детсадовские мечты вызывают улыбку и умиление, то любовные женские притязания, когда тебе уже далеко за… порой выглядят нелепыми – так думают многие женщины и тщательно скрывают свое нескончаемое, не поддающееся возрасту ожидание любви.
Немного о женщинах или еще раз о мужчинах?

Немного о женщинах или еще раз о мужчинах?

Мужчина и женщина: психология отношений

Всю жизнь сознательно или же, не отдавая себе в этом отчет, женщина ищет в мужчине опору и защиту. В детстве мы гордимся тем, какой наш папа большой и сильный, подрастая, мечтаем о старшем брате, который защитит от обидчиков.
Женщины и деньги (мужчинам о женщинах)

Женщины и деньги

Мужчинам о женщинах

Мужчины глубоко убеждены, что все женщины – неисправимые транжиры и мотовки, что, естественно, не самым лучшим образом отражается на семейном бюджете, Но только мы, женщины, знаем, что на самом деле это не так! Просто нам чаще приходится ходить по магазинам, и, соответственно, тратить деньги!
Женщина в мужском коллективе

Женщина в мужском коллективе

Женщина и карьера: отношения с коллегами

Почему-то считается, что с мужчинами работать лучше и спокойнее. Так ли это? Попробуем рассмотреть несколько стереотипных мнений по этому поводу.
Мужчина и женщина: отношения построить непросто

Мужчина и женщина: отношения построить непросто

Психология семейных отношений

Жизнь современной женщины напоминает бег с препятствиями. Причем, соперницы во всех жизненных проявлениях не дают перевести дух и расслабиться. О карьерных трудностях лучше не вспоминать, но ведь и в личной жизни конкуренция не меньше. К слову сказать, по статистике в России женщин на 10 миллионов больше, чем мужчин.
Мужчины, деньги и экономия семейного бюджета конфликты в семье из-за денег

Мужчины, деньги и экономия семейного бюджета

Психология отношений в семье: причина конфликтов - деньги

Мужчины так часто ругают женщин за транжирство, что создается впечатление, будто это качество свойственно исключительно представительницам женского пола, а все представители сильного пола – экономны, расчетливы и умеют тратить деньги разумно и экономно.
Женщины в отчаянии: мужчины никак не могут повзрослеть

Женщины в отчаянии: мужчины никак не могут повзрослеть

Сегодня большинство мужчин старше двадцати пребывают в каком-то промежуточном состоянии между подростковым периодом и возрастом ответственной самостоятельности, когда создают семью.
«Завтра» ваших отношений (мужчина и женщина)

«Завтра» ваших отношений

Женщинам о мужчинах

Знакомство, обоюдная симпатия – а что дальше? Как будут развиваться ваши отношения с понравившимся мужчиной? Конечно, заглянуть в завтра хотелось бы каждой из нас. А ведь это можно сделать, если обратиться к советам психологов.
Отношения между мужчиной и женщиной - глазами женщины (письмо в редакцию)

Отношения между мужчиной и женщиной - глазами женщины (письмо в редакцию)

Мужчина и женщина: психология отношений

Все женщины большую часть своей жизни проводят с мужчинами. С малых лет это папа, брат, дедушка, потом появляются друзья-мальчики, потом уже мы начинаем интересоваться парнями куда серьезнее, чем просто «пошли поиграем», потом появляется со временем любимый человек, жених, муж, рождается сын…



Информация

Журнал

Кулинария

Здоровье

Диеты

Красота

© 2006-2016 Интернет портал “Записки Дикой Хозяйки”.
Все права защищены. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-32550