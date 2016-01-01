Рождественский подарок для холостяка. Часть 2

Он перебирал в памяти все сны, в которых они с Марго были вместе, и сейчас это казалось ему убогим существованием настоящего психопата.

Пришлось 31 утром Боре бродить по супермаркету в поисках сувениров в подарок, а также хорошего вина, конфет и фруктов. В отделе сувениров он был особенно долго, потому что не хотелось повторять подарки прошлого года. И хотя в супермаркете редко можно найти что-то оригинальное, Боря не терял надежды, которая все-таки оправдалась.

Изящный витой подсвечник для трех свечей (Боре казалось, что у него должно быть какое-то особое название) будет неплохо смотреться в гостиной Игоря на пианино. И когда Боря уже протянул руку к этому чуду, другая рука, более быстрая и даже наглая, ухватила подсвечник, который, между прочим, был на витрине в единственном экземпляре. Боря с возмущением повернулся к похитителю, и… замер…. Наглая рука, похитившая у Бори из под носа подсвечник принадлежала… Маргарите!

Да-да, перед ним стояла та самая близкая и родная девушка, с которой он провел так много времени в своих снах, и которая заменила ему всю жизнь. И это было настолько поразительно, что единственное, что мог делать Боря – это стоять с открытым ртом и молча хлопать глазами. А потом он просто ущипнул себя, потому что в голову пришла безумная мысль, что на самом деле он еще не проснулся, и вместо того, чтобы ехать за подарками в реальности, все еще лежит в постели, и смотрит сон. И, значит, самое правильное решение – это как следует ущипнуть себя.

Пока внутри Бори происходила эта великая борьба за реальность, девушка спокойно положила подсвечник в товарную тележку, и пошла дальше между стеллажами с товарами. И только, когда она отошла уже достаточно далеко, Боря наконец-то разобрался с тем, спит он или нет, и понесся вслед за своей Маргаритой.

Пробуждение и разочарование

Когда Боря бежал за девушкой, у него в голове не было каких-то особых мыслей. Не было, честно говоря, вообще никаких мыслей, просто надо было что-то делать - в этом Боря был просто уверен. Он подскочил к девушке сзади, и почему-то выхватил подсвечник из корзины и торжествующе потряс им над головой. Девушка потеряла дар речи, но не надолго!

- Молодой человек, вы с ума сошли! Положите подсвечник на место сейчас же!

- Это мое… мой! – просипел парень. – Меня Борисом зовут!

- Оу, ну конечно! Если вы Борис, то это все объясняет! Ведь Борисы могут позволить себе любую наглость! – с сарказмом прошипела девушка. – Положите немедленно подсвечник на место! Это подарок, и я его купила!

- А вот и нет, не купила! Вы за него еще не заплатили! – торжествующе возопил Боря, но сам же ужаснулся своему идиотскому поведению, что, как это часто бывает с мужчинами, только еще больше раскачегарило его. – Я во сне тебя видел… вас. Ты что не помнишь меня? Мы же знакомы, ты должна была… Маргарита, ты…

- Я не Маргарита! Вы меня с кем-то спутали! Псих какой-то!

Девушка уже потеряла всякий интерес к подсвечнику, схватила тележку, и по всему было видно, что больше всего она хочет сейчас оказаться как можно дальше от этого душевнобольного и наверняка опасного типа.

А Боря просто стоял с подсвечником в руке и смотрел, как она уходит, потому что все это было неожиданно, и как-то даже слишком. И пусть бы Маргарита так и оставалась во сне! Ну кто ее просил выходить из сна! Зачем она все испортила?!

О пользе снов

Домой Боря вернулся растерянным и, если честно, сильно разочарованным. Какой-то неприятный осадок на душе остался, и уже не было праздничного настроения, да и не хотелось никуда идти. Он перебирал в памяти все сны, в которых они с Марго были вместе, и сейчас это казалось ему убогим существованием настоящего психопата.

Продолжение следует…