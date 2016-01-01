Как "рассчитать" брак по расчету?

Семейные отношения

В старом анекдоте говорится, что брак по расчету лучше, чем по любви, если расчет верный. Поскольку в каждой шутке есть нечто серьезное, интересно понять, что такое – верный, правильный расчет. И когда рассчитывать нужно – когда знакомишься или же, когда уже предложение принимаешь?

В первом случае, конечно, надежнее. Сразу выясняешь необходимое: благосостояние, семейное положение, возможности, и уже, в зависимости от полученной информации, или начинаешь потихоньку двигаться к намеченной цели, то есть к ЗАГСу, или же ищешь новую «жертву».

Надо сказать, что, если мужчине мысль о женитьбе не пришла в голову в течение года, то дальше становится сложнее: или эта мысль заблудилась безвозвратно, или же придется давить, хитрить, шантажировать, рыдать – ну, всякие женские штучки, чтобы, в конце концов, добиться вожделенного штампа в паспорте. Правда, в этом случае мужчина всегда будет считать, что его насильно женили, и припоминать вам это при каждом удобном случае.

Более того, на основании этого факта он начнет требовать для себя определенную свободу и всякие послабления в семейной дисциплине, апеллируя каждый раз словами: «Ты сама хотела, чтобы я женился на тебе, так чего ты теперь выступаешь?!» Осознавая справедливость подобного заявления, в самом деле, приходится прекращать выступать и с чем-то мириться, иначе штамп о браке быстро превратиться в штамп о разводе.

На что рассчитывает женщина, выходя замуж? На то, что появится постоянный мужчина, который возьмет на себя решение всех жизненных трудностей. В таком случае, нужно с самого начала не только искать самостоятельного и уверенного в себе мужчину, но и учиться мириться с тем, что ваше мнение его может совершенно не интересовать, потому что он сам знает, как и что делать.

Если вы рассчитываете, на то, что, выйдя замуж, приобретете желанные блага сразу и в большом количестве: квартиру, дачу, бриллианты, меха, заграничные вояжи и пр., то выясните не только возможности вашего будущего спутника жизни, но и его отношение к таким тратам. Это для того, чтобы не попасть на «скупого рыцаря», который предложит вам бросить работу, только, чтобы сэкономить на домработнице.

Однако, излишне расточительный муж, идущий на поводу любого вашего желания, тоже заставляет насторожиться, потому что со временем может найтись другая, более молодая и красивая соперница с сильным характером. Тогда ваша половина начнет идти на поводу чьих-то желаний еще. То есть золотая середина – самое то, что нужно! Осталось ее правильно… рассчитать!

На что еще можно рассчитывать, выходя замуж по расчету? На относительную свободу, но это при готовности такую же, если не большую, свободу дать и мужу. Правда, на что будет похожа семья, если в ней свобода во всех отношениях? И как воспримут это дети, которые вполне могут появиться на свет?

Совершенно ясно, что при браке по расчету не стоит рассчитывать на любовь, на нежность, на искренность, на сердечность в отношениях. Нет, исключения из правил случаются, и супруги могут вполне полюбить друг друга. Только тогда расчет отойдет на задний план.

А вот как насчет доверия? Придется признаваться, что замуж выходила исключительно с корыстными целями или же хранить эту тайну до тех пор, пока, например, заклятая подруга из зависти не проболтается?

Не стоит рассчитывать в таком браке и на уважение – если вас «купили», то и обращаться будут, как с вещью, пусть даже и дорогой. И что вполне вероятно, по мере износа этой «вещи» при наличии известных средств, ее запросто могут заменить на новую и более качественную.

Конечно, брать проще и удобнее, чем отдавать. Семьи и брака это тоже касается, но надеяться в данном случае, что «рука дающего не оскудеет», не стоит. Рано или поздно случится так, что вашей второй половине захочется тепла и участия, заботы и нежности, любви и уважения – и всего этого искреннего, а не за определенные материальные блага. Вот о том, что случится в таком случае, тоже стоит задуматься именно при расчете, заранее готовясь к такому варианту развития событий. Иначе расчет будет неполным и неверным.

Сложно все это. Может не стоит подменять искренность в отношениях на нечто материальное? Не верьте тем, кто утверждает, что брак по расчету прочнее, чем по любви. Честность и чистота в отношениях все же надежнее даже самого правильного расчета.