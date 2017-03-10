8 вещей, которые ваш муж стесняется или боится у вас попросить

by Записки Дикой Хозяйки

Секреты семейного благополучия

Есть вещи, о которых мужчины молчат. Это их маленькие страшные тайны, раскрывая которые, они становятся уязвимыми. Женщинам важно понимать их молчание, знать, что творится на душе у любимого человека. О них ваш мужчина никогда не скажет прямо, но значение эти вещи имеют огромное!

1. Уважение

К сожалению, очень многие современные женщины не умеют уважать мужчин и даже собственных мужей. Посмеяться над ним при подругах, выставить в неловком свете, унизить. А ему ОЧЕНЬ нужно ваше уважение. Как воздух! Как вам нужны его слова о любви и комплименты. У мужчин существует совершенно четкая связь: “не уважает — не любит”. Так что не так уж сложно дать ему почувствовать себя любимым!

Разновидности уважения:

• уважение к его суждениям;

• уважение к принятым им решениям;

• если он говорит “я сделаю”, не влезайте — дайте сделать;

• вы цените его работу, то, что он делает для семьи (в любом объеме);

• разговор без упреков и “шпилек”;

• никаких выяснений отношений на публике;

• никакого “я лучше знаю”.

2. Вера

Мужское самолюбие гораздо более хрупкое, чем мы думаем. Им иногда кажется, что люди оценивают каждый их шаг. И только рядом с любящей женщиной он может чувствовать себя самим собой, не нуждаясь в притворстве или самоутверждении. Именно поэтому, если женщина верит в своего мужчину, он и сам будет верить в себя. Пусть с ошибками, пусть через трудности, но по свету путеводной звезды вашей веры в него мужчина найдет дорогу даже в самом темном месте. Пусть ваш дом, ваш семейный очаг будет для него не полем битвы, а тихой гаванью, где он сможет отдышаться и собраться с мыслями.

3. Разум — отдельно, чувства — отдельно

Мозг женщины и мужчины - две совершенно разные системы. У женщин связь левого и правого полушария сильнее, отчего у них сильнее выражена способность осмысливать и объяснять свои эмоции. Можно даже сказать, что у мужчин она почти отсутствует. Чтобы было легче представить, как происходят мыслительные процессы у мужчин, вообразите шахматную партию.

Каждый вопрос — турнир. И к решению (итогу игры) он должен прийти, продумав предыдущие ходы. И когда ему задают вопрос: “Что ты чувствуешь?”, — а потом следом: “Почему ты так чувствуешь?” — это две разных партии. Потому после ссоры не нужно выяснять, что на душе у мужа. Он будет вам благодарен, если вы дадите ему сперва разобраться в себе.

4. Понимание, что он — добытчик

Сейчас женщины зарабатывают так же, как и мужчины, а порой и больше. Но идеальный вариант, когда добытчик в семье — муж. Потому главная задача мудрой женщины: дать ему понять это и почувствовать. Не только словом, но и делом, отношением. Когда жена просит мужа больше быть дома, а потом говорит о том, как она хочет новую машину/дом/ремонт, значит, она взаимоисключает оба желания. Для мужчины быть дома — значит работать меньше. Если жена приносит в дом больше денег, она не только не должна выпячивать этого, но и вуалировать свои достижения, подчеркивая то, что делает муж.

5. Больше интима

Мы верим глянцу и искренне думаем, что мужчины чаще хотят секса потому, что он доставляет физическое удовольствие. Вот, что говорят они сами:

“Мне очень хотелось бы, чтобы моя жена поняла, что наш секс — самый лучший способ показать мне, что я важнее всех других людей и дел”. Они ценят не столько физику занятий любовью, сколько общение двоих, прежде всего эмоциональное.

6. Он — визуал

Если ваш муж посмотрел на какую-то женщину, и вы увидели, что он оценил ее, не пугайтесь измены, не начинайте ревновать. Опять же, это — одна из особенностей мужского мозга. Если женщина отмечает присутствие симпатичного мужчины мыслью, то у сильного пола оно выражается возникновением визуальной картинки. Особенно уязвим в этом плане голодный, злой, уставший или чувствующий себя одиноким мужчина. В то же время большинство мужей думают о своих женах. Так что особенно волноваться не о чем.

7. Романтика

Знаете, мужчинам приписывают столько героических качеств, что они часто стесняются открыть в себе душу романтика. Хотя им нравится и они умеют быть романтичными. Просто эту сторону могут наблюдать не все. Их удерживают несколько установок:

• А что, если ей не понравится?

• Они понимают романтику по-своему.

• Он пытается, но вы не замечаете.

Чтобы в вашей семье было больше романтичных моментов и жестов, вам, как женщине, нужно быть более внимательной и поощрять, быть может, пустяковые для вас, но такие огромные для него шаги.

8. Ваш размер

Да, ваш муж любит вас хоть в размере XS, хоть 5XL. Но это не говорит, что ему нравится 5XL или ему все равно. Любит то он человека, но беспокоится о том, как вы выглядите. И ценит, если вы хотите выглядеть хорошо для него. Это опять-таки к вопросу о визуалах. И он трактует ваши старания как проявление любви.

Вы никогда не будете думать так, как мужчина, но вам по силам быть более понимающей, и поверьте, это окупится сторицей для обоих!