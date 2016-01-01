Как научиться никогда не злиться — 3 совета от нейробиологов

Как сдержать гнев, в чем основная ошибка и как её исправить?

Вы стоите нос к носу с человеком, который закипает от злобы и кричит на вас. Так и хочется – ответить ему тем же, но это не улучшит ситуацию. Есть лишь два пути, и лишь один из них – правильный.

Давайте, докопаемся до ответов на эти наболевшие вопросы и выясним: как сдержать гнев, в чем основная ошибка и как её исправить, осчастливив себя и окружающих.

Подавление гнева – плохая идея

В этом случае вы просто цедите сквозь зубы: «Все в порядке» и пытаетесь продолжать заниматься делами. Хорошая новость в том, что такое поведение действительно скрывает злость – но только от окружающих – ваши эмоции лишь усиливаются от попытки их подавить.

Вы перестаёте испытывать позитивные эмоции, но не негативные. Миндалевидная железа (участок мозга, влияющий на эмоции) начинает работать сверх меры.

Но, что самое интересное – эмоции подавляете вы, а хуже становится и вашему собеседнику тоже.

Как только вы начинаете сдерживать гнев, кровяное давление оппонента подскакивает, что постепенно откладывается в устойчивую неприязнь по отношению к вам. Если вы вынуждены общаться в течение длительного времени есть вероятность, что отношения сложатся паршивые.

Кто-то сейчас подумает: «Я так и знал! Раз сдерживать гнев вредно – придется его выливать на окружающих».

Не стоит давать волю злости

Срывать злость на друге, как дуэлянты, - не лучшая затея, согласитесь. Конструктивно выразить недовольство, безусловно, можно. Но вываливая злобу на собеседника, лишь дате гневу расти, как снежный ком.

Можно попытаться отвлечься. Поможет ли?

Энергетические ресурсы мозга ограничены. Ели переключаете внимание, он уже не может концентрироваться на бесполезном обдумывании неприятных ситуаций.

Показателен тест со сладостью маршмеллоу. Ребенку давали кусочек зефира и оставляли его одного в комнате, пообещав в конце выдать два кусочка зефира, если он сможет удержаться и не съесть тот, что у него уже имеется. И что в итоге? Дети, которые смогли взять себя в руки и не съели зефир, в будущем достигли лучших результатов в карьере и ни разу не попадали в тюрьму!

Как детям удалось удержаться и не съесть конфету. Очень просто – они отвлекались! Уолтер Мишел, автор исследования, комментирует:

«Дети нашли, чем себя занять: они напевали мелодии, ковырялись в ушах, играли с пальцами или с тем, что смогли найти в комнате. Таким образом, они сгладили внутренний конфликт и устранили неприятную ситуацию ожидания».

Довольно сложно отвлечься, когда кто-то истерично кричит вам прямо в лицо. Однако способ есть.

Переоценка

В одной из книг Дэвида Рока описан интересный эксперимент: профессор Ошнер исследовал эмоции людей с помощью томографа. Испытуемым показывали одну и ту же фотографию, на которой был изображен человек, плачущий около церкви. Сперва люди испытывали сочувствие и грусть. Однако когда им сказали, что это слезы радости, и человек находится на бракосочетании – эмоции людей изменились. Профессор объясняет это обстоятельство тем, что эмоции зависят от наших представлений о мире – как только мы меняем представления – эмоции тоже меняются.

Ещё раз подробно представим ситуацию: кто-то стоит в нескольких сантиметрах от вас и орёт почем зря. А если представить, что этот человек вчера потерял мать? Или же он переживает тяжелый развод, и у него только что отобрали права на детей?

Вы бы, вероятнее всего, не принимали его гнев так близко к сердцу, а возможно, даже посочувствовали бы.

Что изменилось? Да ничего! Просто предыстория, которую вы себе рассказали, изменила взгляд на ситуацию.

Подведём итог. Чтобы избавиться от гнева нужно:

Не подавлять гнев – может, окружающие и не видят его проявлений, но зато очень хорошо чувствуют ваше состояние, и отношения всё равно портятся.

Не накручивать себя, вываливая эмоции на окружающих – высказать причину недовольства спокойно и конструктивно – пожалуйста. Но не развинчивайте свой гнев еще больше – вам же будет хуже.

Переоценить ситуацию – просто скажите себе: «Я здесь ни причем – у неё просто тяжелый день».

Остается последний шаг на пути к сохранению хороших взаимоотношений – простить. И это нужно вам, а не собеседнику. Вспомните старую пословицу: держать зло на кого-то — то же самое, что пить яд самому, думая, что умрёт кто-то другой.