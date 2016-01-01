Главная >>  Журнал >>  Я – Женщина >>  Женская психология >>  Проблемы общения

Как научиться никогда не злиться — 3 совета от нейробиологов

Как сдержать гнев, в чем основная ошибка и как её исправить?
Как сдержать гнев, в чем основная ошибка и как её исправить?

Вы стоите нос к носу с человеком, который закипает от злобы и кричит на вас. Так и хочется – ответить ему тем же, но это не улучшит ситуацию. Есть лишь два пути, и лишь один из них – правильный.

Давайте, докопаемся до ответов на эти наболевшие вопросы и выясним: как сдержать гнев, в чем основная ошибка и как её исправить, осчастливив себя и окружающих.

Как сдержать гнев, в чем основная ошибка и как её исправить?

Подавление гнева – плохая идея

В этом случае вы просто цедите сквозь зубы: «Все в порядке» и пытаетесь продолжать заниматься делами. Хорошая новость в том, что такое поведение действительно скрывает злость – но только от окружающих – ваши эмоции лишь усиливаются от попытки их подавить.

Вы перестаёте испытывать позитивные эмоции, но не негативные. Миндалевидная железа (участок мозга, влияющий на эмоции) начинает работать сверх меры.

Но, что самое интересное – эмоции подавляете вы, а хуже становится и вашему собеседнику тоже.

Как только вы начинаете сдерживать гнев, кровяное давление оппонента подскакивает, что постепенно откладывается в устойчивую неприязнь по отношению к вам. Если вы вынуждены общаться в течение длительного времени есть вероятность, что отношения сложатся паршивые.

Кто-то сейчас подумает: «Я так и знал! Раз сдерживать гнев вредно – придется его выливать на окружающих».

Не стоит давать волю злости

Срывать злость на друге, как дуэлянты, - не лучшая затея, согласитесь. Конструктивно выразить недовольство, безусловно, можно. Но вываливая злобу на собеседника, лишь дате гневу расти, как снежный ком.

Как сдержать гнев, в чем основная ошибка и как её исправить?

Можно попытаться отвлечься. Поможет ли?

Энергетические ресурсы мозга ограничены. Ели переключаете внимание, он уже не может концентрироваться на бесполезном обдумывании неприятных ситуаций.

Показателен тест со сладостью маршмеллоу. Ребенку давали кусочек зефира и оставляли его одного в комнате, пообещав в конце выдать два кусочка зефира, если он сможет удержаться и не съесть тот, что у него уже имеется. И что в итоге? Дети, которые смогли взять себя в руки и не съели зефир, в будущем достигли лучших результатов в карьере и ни разу не попадали в тюрьму!

Как детям удалось удержаться и не съесть конфету. Очень просто – они отвлекались! Уолтер Мишел, автор исследования, комментирует:

«Дети нашли, чем себя занять: они напевали мелодии, ковырялись в ушах, играли с пальцами или с тем, что смогли найти в комнате. Таким образом, они сгладили внутренний конфликт и устранили неприятную ситуацию ожидания».

Довольно сложно отвлечься, когда кто-то истерично кричит вам прямо в лицо. Однако способ есть.

Переоценка

В одной из книг Дэвида Рока описан интересный эксперимент: профессор Ошнер исследовал эмоции людей с помощью томографа. Испытуемым показывали одну и ту же фотографию, на которой был изображен человек, плачущий около церкви. Сперва люди испытывали сочувствие и грусть. Однако когда им сказали, что это слезы радости, и человек находится на бракосочетании – эмоции людей изменились. Профессор объясняет это обстоятельство тем, что эмоции зависят от наших представлений о мире – как только мы меняем представления – эмоции тоже меняются.

Ещё раз подробно представим ситуацию: кто-то стоит в нескольких сантиметрах от вас и орёт почем зря. А если представить, что этот человек вчера потерял мать? Или же он переживает тяжелый развод, и у него только что отобрали права на детей?

Вы бы, вероятнее всего, не принимали его гнев так близко к сердцу, а возможно, даже посочувствовали бы.

Что изменилось? Да ничего! Просто предыстория, которую вы себе рассказали, изменила взгляд на ситуацию.

Как сдержать гнев, в чем основная ошибка и как её исправить?

Подведём итог. Чтобы избавиться от гнева нужно:

Не подавлять гнев – может, окружающие и не видят его проявлений, но зато очень хорошо чувствуют ваше состояние, и отношения всё равно портятся.

Не накручивать себя, вываливая эмоции на окружающих – высказать причину недовольства спокойно и конструктивно – пожалуйста. Но не развинчивайте свой гнев еще больше – вам же будет хуже.

Переоценить ситуацию – просто скажите себе: «Я здесь ни причем – у неё просто тяжелый день».

Остается последний шаг на пути к сохранению хороших взаимоотношений – простить. И это нужно вам, а не собеседнику. Вспомните старую пословицу: держать зло на кого-то — то же самое, что пить яд самому, думая, что умрёт кто-то другой.

разместил(а)  Александров Илья
  проблемы общения   общение с окружающими      

  Следующие статьи из этого раздела

  Читать или оставить коментарий

Коментарии

Добавить Ваш комментарий


Вам будет интересно:
Конфликт родителей и детей или Долги наши

Конфликт родителей и детей или Долги наши

Конфликт отцов и детей – явление такое же древнее, как и само человечество.

Каждое из писем, каждая из историй о требованиях современной молодёжи родителям, может быть озаглавлена «Сколько ни дай – всё будет мало». Типичная логика члена общества потребителей. Когда это произошло, и кто виновен в этом? Опять родители?
Конфликты в нашей жизни

Конфликты в нашей жизни

Психология общения

Видимо, без конфликтов в нашей жизни прожить нельзя. Время от времени мы конфликтуем с родными, с коллегами, с друзьями и начальством. Вряд ли существуют в природе абсолютно бесконфликтные люди, потому что даже постоянно поступаться собственными интересами не сможет даже самый компромиссный человек.
Культура общения: управление конфликтами

Культура общения: управление конфликтами

Так какие средства для погашения конфликтов или хотя бы для того, чтобы не срываться каждый раз, можно посоветовать?

Ни один конфликт не может длиться веками. Завтра будет другой день, будет другая жизнь. То, что важно сегодня, завтра станет пустотой. Так зачем же я об этом переживаю? Зачем я трачу свои силы на то, чтобы переживать? Человек сердиться на меня? Но люди не могут делать это вечно. Он перестанет.
Семейная ссора - дело обычное! (психология семьи)

Семейная ссора - дело обычное!

Конфликты в семье

Конфликты в семье – дело обычное. Все люди разные, и взаимопонимание приходит не сразу. Да и, кроме того, иногда накапливается усталость, раздражение на какие-то обстоятельства, и вспыхивает ссора.
Семейная ссора: как погасить конфликт? (психология семьи)

Семейная ссора: как погасить конфликт?

Психология отношений: конфликты в семье

Чем часто заканчивается ссора с мужем? Женскими слезами и отказом мужа признавать само существование проблемы, вызвавшей ссору. Грустно признавать, но от семейных ссор никуда не деться. Если ваши подруги взахлеб убеждают вас, что они ни разу с мужем не поссорились – не верьте, они обманывают. А вот зачем – это у каждой свой интерес.
Предвестники конфликта: необъяснимые факты

Предвестники конфликта

Периодически изменяющийся фактор, вносящий свой вклад в провоцирование землетрясений — это меняющаяся еженедельно и по сезонам скорость вращения Земли

Семейные скандалы, споры с соседями, конфликты... В чём причина стычек между людьми? Только ли в несхожести характеров, различии менталитетов или разногласии политических взглядов?
СМИ: Генпрокуратура Украины подтвердила, что страна помогала Грузии во время августовского конфликта

СМИ: Генпрокуратура Украины подтвердила, что страна помогала Грузии во время августовского конфликта

Генпрокуратура Украины (ГПУ) подтвердила, что украинские специалисты помогали грузинским военным в ходе конфликта с Южной Осетией в августе прошлого года. Как пишет в пятницу газета "Сегодня" со ссылкой на источники в правоохранительных структурах, украинцы обслуживали системы ПВО, с помощью которых обстреливались российские боевые самолеты.
Хроника войны в Южной Осетии: день четвертый - Последние сообщения о событиях в зоне конфликта в реальном времени

Хроника войны в Южной Осетии: день четвертый - Последние сообщения о событиях в зоне конфликта в реальном времени

11 августа в зоне грузино-осетинского конфликта продолжаются боевые действия с участием российской армии. Из зоны конфликта постоянно поступают противоречивые сообщения о потерях сторон, а также о ходе боев в целом. Мы продолжаем вести краткую хронику событий в зоне конфликта по сообщениям информагентств.
Россия не допустит нового конфликта на Кавказе

Россия не допустит нового конфликта на Кавказе

Россия не допустит нового конфликта на Кавказе и расширения НАТО в зоне своих исторически сложившихся интересов, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин.
Инфляция может стать причиной конфликтов в мире, заявил глава МВФ

Инфляция может стать причиной конфликтов в мире, заявил глава МВФ

«Инфляция, в частности, рост цен на продукты питания, может стать причиной будущих конфликтов. Рост цен на продукты питания может повлечь, особенно в Африке, ужасные последствия», — заявил глава МВФ Доминик Стросс-Канн.
Госсекретарь США обсудит в Грузии вопрос урегулирования конфликтов

Госсекретарь США обсудит в Грузии вопрос урегулирования конфликтов

Госсекретарь США Кондолиза Райс во время своего первого официального визита в Грузию обсудит в Тбилиси вопросы урегулирования конфликтов в самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии и получение Грузией статуса страны-кандидата на членство в НАТО, сообщила РИА Новости пресс-служба главы грузинского государства.
Москва сделала невозможное: действия РФ в ливийском конфликте одобряют и Каддафи, и его враги

Москва сделала невозможное: действия РФ в ливийском конфликте одобряют и Каддафи, и его враги

России удалось умелыми маневрами завоевать симпатии противоборствующих участников военного конфликта в Ливии. Как в столице страны Триполи, где базируется правительство Муаммара Каддафи, так и в оплоте повстанцев Бенгази приветствовали дипломатические усилия Москвы по вопросу урегулирования ситуации в Ливии.



Информация

Журнал

Кулинария

Здоровье

Диеты

Красота

© 2006-2016 Интернет портал “Записки Дикой Хозяйки”.
Все права защищены. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-32550