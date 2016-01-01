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Какой он - символ наступающего 2017 года - Огненный Петух?

Стоит продумать заранее, как же встретить именно Огненного Петуха, а не ждать, пока «жареный петух клюнет».
Стоит продумать заранее, как же встретить именно Огненного Петуха, а не ждать, пока «жареный петух клюнет».

В 2017 году, согласно восточному календарю, мы проводим эксцентричную Обезьяну-2016 и встретим новый символ наступающего 2017 года - амбициозного Петуха, несущего обновление, наступление перемен. А стихией года останется Огонь. Стоит продумать заранее, как же встретить именно Огненного Петуха, а не ждать, пока «жареный петух клюнет».

Стоит продумать заранее, как же встретить именно Огненного Петуха, а не ждать, пока «жареный петух клюнет».

Петух является пограничником перехода от тьмы к свету. Петушиный крик оповещает нас о наступлении утра, восхода солнца. Это очень сильный знак, почитаемый во многих странах. Издавна люди наделяли эту птицу магическими свойствами, способными победить нечистую силу. Ещё гоголевский персонаж разгонял всю нечисть своим громким кукареканьем: «Раздался петушиный крик... Испуганные духи бросились, кто как попало в окна и двери, чтобы поскорей вылететь».

Мы, разумеется, свою домашнюю нечисть должны заранее разогнать веником и пылесосом, подготовить жильё для прихода светлого будущего. Ведь, наведя порядок в доме, мы освободимся от застоявшейся энергии и скопившихся проблем.

Стоит продумать заранее, как же встретить именно Огненного Петуха, а не ждать, пока «жареный петух клюнет».

Ещё Петух представляет собой своеобразный таймер времени, упорядочивает его течение. Чтобы после ночи наступило утро, просто необходим какой-то знак, и это вовсе не «начало шестого сигнала» возвещает нам о том, что время не остановилось, что рубеж тьмы и света пройден. Крик петуха говорит об этой границе. Человека можно обмануть, переведя стрелки часов, петуха - никогда. Он ни от кого не зависит, полагаясь лишь на свою интуицию.

Ну, и, конечно же, Петух ассоциируется с домашним хозяйством. Вообще кур начали разводить очень давно, около 4 тысяч лет назад. В каждом доме держали петуха, как вестника солнца. С его раннего «кукареку» начинался день, просыпались люди и домашние животные. Ни одно хозяйство не мыслило себя без такого будильника. Согласно древним сказаниям, если не пропоёт петух, то наступит конец света. Поэтому культ петуха, возвещавшего всё живое о восходе солнца, поддерживался много столетий.

У кого не было живого петуха, вырезали из дерева, ковали из железа и размещали в доме, а чаще над домом, на шпиле. Вспомните пушкинского золотого петушка:

Стоит продумать заранее, как же встретить именно Огненного Петуха, а не ждать, пока «жареный петух клюнет».
«Посади ты эту птицу, - Молвил он царю, - на спицу; Петушок мой золотой Будет верный сторож твой».

Даже сейчас в Европе над многими домами, особенно в провинции, возвышаются флюгеры с этой птицей. Ну, а в российских деревнях петух вообще не редкость. Скорее даже и он есть атрибут самой настоящей деревни с домашним хозяйством. Урожай, здоровье домашних животных напрямую зависит от присутствия петуха - опекуна хозяйства.

Петух весел, жизнерадостен. Ему присущи уверенность в себе, упорство в достижении целей. Стихия Огонь увеличит все особенности знака Петуха до превосходной степени. Это и бурный рост, и всплеск эмоций, активности, решительные действия. То есть, если ранее мы шли по тоннелю, увидев проблески света в конце, то после боя курантов (крика петуха), мы просто будем ослеплены этим светом, счастье так и хлынет бурным потоком…

Стоит продумать заранее, как же встретить именно Огненного Петуха, а не ждать, пока «жареный петух клюнет».

Не верите? Скажете, что год Петуха ещё не 1 января наступает, а позже? Действительно, 28 числа. Но ведь и после первого крика петуха не сразу наступает утро. Это первый сигнал того, что скоро взойдёт солнце. Так что загадывайте желания, и они непременно сбудутся!

Необходимо также помнить о вспыльчивости Петуха, стараться сдерживать себя в нужное время. Огонь как быстро разгорается, так же и затухает, если его не поддерживать. Старайтесь балансировать на этой грани и найти гармонию.

А чтобы это уже сейчас вселяло уверенность, купите петушка. Негде держать живого, ограничьтесь игрушечным, каким-то сувениром, желательно музыкальным. Пусть он будет вашим проводником в светлое завтра. Ожидайте чуда, и оно обязательно наступит!

Стоит продумать заранее, как же встретить именно Огненного Петуха, а не ждать, пока «жареный петух клюнет».

Удачи в наступающем 2017 году Огненного Петуха!

Полина Вертинская
  новогодние праздники   интересно знать   традиции Нового года   новый год      

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