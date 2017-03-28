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«Умные» вещи

Бытовая техника в вашем доме
Бытовая техника в вашем доме

Хочу умный холодильник со встроенной фотокамерой, чтобы присылал мне сообщения в магазин, что купить! Хочу умный чайник, который кипятит воду по заданной программе, а утром будит со словами «Доброе утро! Хочешь кофе?» И ещё много таких «хочу»… Действительно ли все эти вещи так необходимы?

Фритюрницы, фондюшницы, йогуртницы, яйцеварки заполонили все кухонные шкафчики. Да и по всей квартире хватает этих роботов-пылесосов, ультразвуковых сушилок, и прочих шедевров цивилизации. На самом ли деле так ли нужно это всё - от самонажимающегося освежителя до суперхолодильника с сигнализацией и самоблокирующийся после 18.00 дверцей?

Как раньше без этого обходились? Ну, если брать каменный век, то достаточно вообще очага в центре жилища, да озерца рядом. Учитывая, что мы с вами всё-таки существа изнеженные и ко всем благам положительно относящиеся, определим тот минимальный набор бытовых вещей, который необходим в каждом доме.

Бытовая техника в вашем доме

Холодильник. Если вы не житель Крайнего Севера, то этот агрегат всё-таки вещь полезная, так как сохраняет свежими продукты. Так что от него отказываться совсем не стоит, но вот всякие штучки в виде фотокамер, возможно, и не к чему. Может, лучше начать тренировать свою память? На крайний случай, завести блокнот покупок.

Стиральная машина. Безусловно, облегчает труд любой хозяйки. Тоже можно выбирать обычную, хорошо зарекомендовавшую себя на рынке модель. Новинки с двумя барабанами и открывающимися во время стирки дверцами оставим семьям с кучей детей, у которых в одну стирку все не помещается, да забывчивым старикам. Выбираем машину с нужными именно вам режимами стирки и волшебными кнопочками.

Бытовая техника в вашем доме

В них, кстати, кроется великая тайна: ваш мужчина, ужаснувшись от слова «пимпочки», сочтёт просто необходимым избавить вас от столь сложной техники, взяв управление сей машиной в свои руки.

Посудомоечная машина. Если семья у вас небольшая, а компании друзей и родственников собираются нечасто, то можно обойтись и без таковой, ведь сполоснуть тарелку после ужина в состоянии даже ребёнок. Хорошо, если вы уже имеете представителя поколения робокопов и винксов. Именно им можно доверить операцию по уничтожению грязепришельцев и спасению мира в кухонной раковине.

Пылесос. Тоже штука хорошая, даже если дом ваш не изобилует коврами. Сокращает время уборки, помогает содержать вещи в чистоте. Всяких роботопомощников можно заводить, если вы живёте в огромном коттедже и целыми днями только и делаете, что убираетесь. Если вы вообще против всяких роботов, просто купите веник.

Бытовая техника в вашем доме

Согласно вашему образу жизни и подбирается бытовая техника. Если ритм жизни не оставляет времени на приготовление пищи, то мультиварка, микроволновка и электрочайник просто необходимы на кухне. Если же вы чувствуете призвание создавать кулинарные шедевры, то лучше приобрести духовой шкаф и удобную варочную панель. Если вы любите ароматный домашний хлеб, можно завести хлебопечку. За неимением настоящей русской печи, разумеется.

Главное, чтобы вновь приобретённая вещь использовалась не два-три раза и потом искала место среди хлама, а была вам действительно нужна.

Речь идёт не только о кухонных предметах. Если вы любите создавать причёски, то наборы плоек-фенов порадуют вас своим присутствием. Если же вы - прирождённый дизайнер одежды, то всякие швейные машинки, оверлоки, утюги и парогенераторы составят ваш домашний арсенал по созданию новых луков.

Выбирать домашних помощников старайтесь по вашим склонностям. Покупайте то, без чего просто не может обойтись именно ваша семья. Ассортимент товаров широк, но каждая вещь должна быть применима к конкретному человеку. Если вы живёте за городом, и за окном у вас сосновый лес, то зачем вам кондиционер? Можно просто открыть форточку. Если вы сторонник здорового питания, то приобретёте скорее пароварку, нежели фритюрницу.

Бытовая техника в вашем доме

Всё настолько индивидуально, что бесполезно советовать - каждый должен выбрать сам полезную для себя технику. И уж, конечно, никак не заполонять свою жизнь «умными» вещами, которые приемлемы для кого-то, но совершенно не подходят вам. Не превращайтесь в слепых жертв рекламы, выбирайте из новинок техники действительно нужное. Выбор за вами!

А заодно тренируйте память и записывайте понравившиеся идеи. Не позволяйте холодильнику диктовать список покупок! Приобщайте домашних к выполнению повседневных дел, сближайте семью. Возможно, тогда слова «Доброе утро! Хочешь кофе?» вам скажет вовсе не чайник…

Полина Вертинская
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