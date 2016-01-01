Сам не знаю...
Сам не знаю, от чего тоскую.
Потерял, наверное, себя,
Взяв тебя хмельную и шальную,
Страсти уступая, не любя.
А теперь терзаюсь среди ночи.
Не понять бессонницы секрет.
Сердце успокоиться не хочет,
Что тебя со мною рядом нет.
Почему с другой теперь, играя,
Будто бы нарушивший запрет,
О тебе зачем-то вспоминаю.
Может от того, что счастья нет?
Видно, мы теряем обретая.
Не вернуть растраченных нам лет.
Где же ты, любимая, чужая?
В памяти останется сюжет.
Знакомой незнакомке
Под египетским солнцем ленивым,
Где морская лоснится волна,
Я хотел, но не мог быть счастливым,
Потому, что ты где-то одна.
Лабиринт, пирамиды, гробницы,
Купол неба, в зените луна.
Знаю я, что никто не сравнится
С той, что где-то сегодня одна.
Дух пустыни повсюду, что рядом.
Не хмелеет душа от вина.
Мне бы встретиться с ней только взглядом
С той, что где-то сегодня одна.
Буду верным, наверное, буду,
Ведь она мне навеки верна.
Жду её, никогда не забуду
Ту, что где-то сегодня одна.
Признание
Привычка скверная к обману,
Что равнодушие подчас.
Вы мне близки, скрывать не стану,
Порою думаю о Вас.
Как нелегко найти нам счастье,
Как нелегко себя найти.
Когда в душе моей ненастье,
Вы, как спасение в пути.
Не знаю чувства осторожность.
Пусть тяжела моя стезя.
Навряд ли мне забыть Вас можно,
Ведь Вам без нежности нельзя.
С годами годы нам дороже,
Не от того ли мы спешим?
Мы с Вами всё-таки похожи
По одиночеству души…