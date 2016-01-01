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ПРИЗНАНИЕ

Стихи о любви
Стихи о любви

Сам не знаю...

Сам не знаю, от чего тоскую. Потерял, наверное, себя, Взяв тебя хмельную и шальную, Страсти уступая, не любя. А теперь терзаюсь среди ночи. Не понять бессонницы секрет. Сердце успокоиться не хочет, Что тебя со мною рядом нет. Почему с другой теперь, играя, Будто бы нарушивший запрет, О тебе зачем-то  вспоминаю. Может от того, что счастья нет? Видно, мы теряем обретая. Не вернуть растраченных нам лет. Где же ты, любимая, чужая? В памяти останется сюжет.

Знакомой незнакомке

Под египетским солнцем ленивым, Где морская лоснится волна, Я хотел, но не мог быть счастливым, Потому, что ты где-то одна.
Лабиринт, пирамиды, гробницы, Купол неба, в зените луна. Знаю я, что никто не сравнится С той, что где-то сегодня одна.
Дух пустыни повсюду, что рядом. Не хмелеет душа от вина. Мне бы встретиться с ней только взглядом С той, что где-то сегодня одна.
Буду верным, наверное, буду, Ведь она мне навеки верна. Жду её, никогда не забуду Ту, что где-то сегодня одна.

Признание

Привычка скверная к обману, Что равнодушие подчас. Вы мне близки, скрывать не стану, Порою думаю о Вас. Как нелегко найти нам счастье, Как нелегко себя найти. Когда в душе моей ненастье, Вы, как спасение в пути. Не знаю чувства осторожность. Пусть тяжела моя стезя. Навряд ли мне забыть Вас можно, Ведь Вам без нежности нельзя. С годами годы нам дороже, Не от того ли мы спешим? Мы с Вами всё-таки похожи По одиночеству души…
Виктор Северенков
  Северенков      

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