Интересные факты о ревности

В женщинах ревность заложена природой

Ревность – одно из сильнейших чувств, которое способно как сделать отношения более яркими, так и привести к печальным последствиям. Лучше узнать, что такое ревность, вам поможет подборка интересных фактов.

Женская ревность - самая распространенная, женщины ревнуют значительно чаще мужчин, но зато мужская ревность - гораздо глубже, мужчины ревнуют тяжелее и мрачнее.

Порой ревность переходит в психическое расстройство, считается, что у 15 - 20% людей патологическая форма ревности очень схожа по своим симптомам и проявлениям с тяжелым психозом.

Чаще всего ревнуют неуверенные в себе люди. Так, например, невысокие мужчины, ревнуют в два раза чаще рослых.

Есть люди и вовсе свободные от ревности - примерно 3 - 5% людей психологически не способны ревновать. Но радоваться такому партнеру особенно не стоит - психологи рассматривают эту категорию, как другую крайность, и объясняют причину такого поведения эмоциональной холодностью и неспособностью к глубоким чувствам, чаще всего это встречается среди мужчин.

По статистике 7-10% мужчин на Земле – патологические ревнивцы. Они ищут любые причины для обнаружения следов измены, даже если таковой не было, а все, что говорится в оправдание - понимается с иным, выгодным для ревнивца смыслом.

По данным статистики 20 % преступлений совершаются на почве ревности. Однако в уголовном праве ревность не рассматривается как смягчающее обстоятельство.

Партнеры до 30 лет ревнуют свою вторую половинку в два раза чаще, чем люди среднего и пожилого возраста.

Доказано, что необузданная ревность сокращает жизнь. У ревнивец и ревнивцев от переживаний и стрессов повышается давление и неизбежно развиваются сердечные болезни.

В женщинах ревность заложена природой. Доказано, что пики ревности у женщин приходятся на период беременности и первых лет жизни ребенка. В этот период преданность и защита мужчины особенно важны для женщины. Ученые провели исследования и выяснили, что доверие женщины зависит от состояния ее гормонального фона, а точнее от количества тестостерона, содержание которого повышено в это время.

Ревность занимает второе место в списке основных причин разводов (первое - нехватка денег в семьях и ссоры из-за денег, третье – измены).

Ревность присуща не только людям, но и животным. Те, кто имеет домашних питомцев, это вам с радостью подтвердят.

P.S. Никогда и не при каких обстоятельствах не ревновать любимого человека научиться довольно сложно, так как ревность проявляется на уровне инстинктов, а в её основе лежит чувство собственничества, не присущее разве что святым. Так что сама по себе ревность, если она проявляется в пределах разумного, не является патологией и даже в какой-то степени способствует укреплению личных отношений. Если человек ревнует партнера — значит боится его потерять. Полнейшее же отсутствие ревности может свидетельствовать о равнодушии и безразличии.