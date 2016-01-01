Денежный гороскоп: в какой сфере могут разбогатеть разные знаки Зодиака

Это интересно знать

Большинство людей мечтает, чтобы их финансовое положение позволяло делать то, что нравится. Путей к богатству много, однако люди ищут способ, как сделать это быстрее. Это возможно для каждого знака Зодиака!

Овен

Овнам желательно меньше тратить и не рисковать деньгами. Обходите стороной казино, игровые автоматы и финансовые пирамиды. Осторожность – самое главное правило при обращении с финансами. Идеальная работа – это так, которая предполагает свободу действий, например, свободный график. Уверенность в себе, энтузиазм и творческий подход могут помочь Овнам добиться высот практически в любых областях, в первую очередь на посту руководителя любого уровня, политика, оратора, журналиста и бизнесмена.

Телец

Удача сулит тем Тельцам, которые проявляют инициативу и не поддаются творческим застоям. Чтобы быстрее разбогатеть, стоит уделять больше внимания саморазвитию и не зацикливаться на одном роде деятельности. Ответственность Тельца и его умение принимать решения со временем могут помочь ему сделать хорошую карьеру в бизнесе и на производстве, а также в профессии животновода, фермера или инженера.

Близнецы

Для скорейшего налаживания дел в сфере личных финансов Близнецам категорически нельзя сидеть на месте. Любое промедление отсрочит момент наступления финансового счастья. Удачу принесет дело, доведенное до конца. Найти себя Близнецы смогут в сферах, где требуется общение с людьми. Они могут быть потрясающими ораторами, политиками, бизнесменами, репортерами.

Рак

Раки имеют все шансы разбогатеть через пищевую сферу. Это может быть кафе, ресторан, пищевое производство. Но есть также и альтернатива – политика или управленческая деятельность. У Раков сильно развито чутье, поэтому ему стоит доверять зову сердца.

Лев

Львам в первую очередь нужно отказаться от эгоизма. Не стоит пользоваться людьми и предавать их. Сила Льва в старании, подкрепленном интуицией. Только честность поможет ему разбогатеть и обрести финансовую свободу. Найти себя Лев сможет в профессии, связанной с консультационной и преподавательской деятельностью.

Дева

Девам нужно научиться отдыхать. Злоупотребление работой и пренебрежение отдыхом способно отсрочить приближение финансовых успехов. Самоотверженный труд и быстрый путь к богатству — это порой разные дороги. Девы имеют все шансы придумать что-то индивидуальное и превратить это в активный источник дохода. Лучше всего Дева сможет проявить свои себя в бухгалтерском деле, а также на должности помощника руководителя или в сфере банковских услуг.

Весы

Весам не просто справиться с делами в одиночку. Ему нужен партнер, хороший друг или вторая половинка, которые направят его мысли в правильное русло. Если окружение угнетает Весов и отнимает веру в себя, стоит задуматься. Весы умеют концентрироваться и смогут найти себя в банковском или издательском деле, а также в политике.

Скорпион

Основное правило для Скорпионов — это доверять интуиции. Кроме того, ему нужно больше выходить за рамки своего родного региона. Взаимодействовать с людьми других городов или даже стран; это поможет значительно увеличить доходы. Свои таланты Скорпион может полностью реализовать в любых областях, связанных с исследовательской деятельностью. Он может стать гениальным ученым, журналистом, психологом, психиатром, писателем, исследователем.

Стрелец

Для Стрельцов лучший способ разбогатеть – это продавать свои навыки. Старайтесь всегда постигать что-то новое, изучайте иностранные языки и проходите всевозможные курсы. Затем вы сможете обучать этим навыкам других. И очень успешно! Стрелец прекрасно чувствует себя в областях, связанных с общением, активной деятельностью и даже риском. Ему подходят такие профессии, как агент по продаже или рекламе, спортсмен, актер, каскадер, журналист и т.д.

Козерог

Ключ к успеху богатых Козерогов — умеренная работа, а также вера в себя. Быстрый путь к богатству — это смелость, немного риска и правильное, уважительное отношение к деньгам. Особенно Козерог имеет шансы преуспеть, выбрав профессию ученого, учителя, врача, инженера, работника банковской сферы.

Водолей

Путь Водолеев должен быть направлен к информационную или компьютерную область. Собственное дело принесет богатство и признание, о которых они всегда грезили. Кроме того, положительно скажется постоянное саморазвитие. Карьерный рост возможен, если Водолей изберет путь изобретателя, писателя, журналиста, специалиста по рекламе.

Рыбы

Рыбы чрезвычайно умны, им под силу придумать то, чего еще не было на рынке. Кроме того, успешные Рыбы всегда борются с бездействием, побеждая его. Наберитесь сил и идите вперед, к победам, не сидя на диване в апатии и ожидая удачи. Особых высот вы сможете достигнуть в области искусств. Природный дар позволит вам проявить себя как в в изобразительном искусстве, так и в пении. Кроме того, из Рыб получаются искусные врачи.