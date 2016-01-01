Царевна Наталья Алексеевна

И вся ее жизнь могла бы пройти так, как и у многих ее родственников, живших в царской семейной резиденции в Измайловском…

Наталья, дочь русского царя Алексея Михайловича Романова и Натальи Кирилловны Нарышкиной была всего на один год моложе своего родного брата Петруши, того самого Петра, которому было суждено стать выдающимся правителем России, императором Петром Великим.

До пятилетнего возраста царственные дети, брат и сестра воспитывались под присмотром так называемых бабок и мамок, которые вывозили чада в подмосковные села Измайловское и Преображенское. …Там ведь и воздух чище и есть где разгуляться. Когда "Тишайший" царь Алексей Михайлович умер, маленькой Натальюшке не исполнилось ещё и года!

В последовавший за этим семилетний период правления регентши-царевны Софьи (она была также дочерью Алексея, но рожденной от его первого брака), ее родственники, Милославские сумели отодвинуть подальше от трона не только Наталью Кирилловну, но и сына её - любимого Петрушу. Тогда, в Москве царевну Наталью воспитывала и оберегала от дурного глаза ее любимая мать (Наталья Кирилловна), неугодная семье Милославских. Об этой женщине так писали "московские гости": она "доброго темперамента, доброжелательная, только не была ни прилежная и ни искусная в делах и ума легкого". Возможно, потому дочка Наталья и получила весьма скромное для царевны "домашнее" образование. Другие говорили, что Наталья, имея яркий облик, живо беседуя с гостями, обнаруживала определенные знания в литературе и истории. Как не вспомнить тут о ее братце царевиче Петре, который отличался и собственной одаренностью, и тягой к любым знаниям!

Алексей Михайлович был отцом шестнадцати детей от двух браков. Трое из его сыновей царствовали, следом за его кончиной. Как это ни печально, но ни одна из дочерей Алексея Михайловича так и не вышла замуж. Девочки, потом ставшие девицами, не интересовались серьезными делами, хотя требовали к себе особого внимания. Но царевна Наталья была не похожа на своих сестер. Так, она всю свою жизнь, всегда и во всем разделяла передовые взгляды своего братца царя Петра, любимого и обожаемого красавца царевича Петруши. В отличие от своей матери и других родственниц, Наталья никогда не приваживала юродивых, убогих людей и приверженцев старого "московского быта". Она всегда интересовалась всем новым, обычно иноземным, как и её старший брат. Диковины, музейные находки, русские реликвии вызывали у неё повышенную радость. Она как будто ждала новшеств, интересовалась всем диковинным. Это касалось мебели, украшений, посуды, одежды, различных блюд. Когда при дворе возник обычай, пришедший к нам из Европы заводить "комедии", то есть устраивать публичные театральные зрелища, царевна становится одним из главных проводников этой идеи.

Сегодня нелишне будет напомнить, что именно она настояла на размещении диковинных зверей, прямо неподалеку от покоев царевны: это были невиданные доселе в России обезьяны, попугаи, канарейки. "Не бойтесь их, ведь они такие же божьи твари", говорила она, улыбаясь!

И вся ее жизнь могла бы пройти так, как и у многих ее родственников, живших в царской семейной резиденции в Измайловском…

В ходу были "обильные кушанья", заправленные по русскому обычаю, маслом из грецких орехов или льняного семени. Кроме рыбы, мяса, разных холодных и горячих блюд, блинов и пирогов, неизменно на стол выставляли орехи, ягоды, яблоки, дыни сырые, моченые и вареные в меду. Главным событием любого дня был приход гостей, которые являлись на хозяйских боярынь поглядеть да и себя показать! Гостей угощала старшая из дам, царица Прасковья Федоровна (вдова царя Ивана, брата Петра). Она, с улыбкой обнося сидящих пивом и медами, угощала их также вином в золоченых рюмках (иногда девице Наталье разрешалось участвовать в этом ритуале). Особенно весело было в селе Измайловском летом, когда из теремов выпускали молоденьких невест царских кровей. Иногда они посещали хозяйственные "заведения", кормили рыбу в прудах. В дни больших праздников собирались хороводы перед дворцом, царевны на радости раздавали крестьянским детям пряники и яблоки, даже баловали бедняков серебряными копеечками. В дни свадебных торжеств гуляли подолгу, собирались общества до пятисот человек гостей (как было однажды в доме Лефорта). Вот и весь их досуг, кроме участия в церковных обрядах.

Но вот в 1706 году, в селе Преображенском, в новых покоях царевны начались представления. В домашнем театре Натальи Алексеевны шли пьесы, которые могли реально отразить события русской жизни, призывая к служению "общему благу". Царь Петр приказал передать театру комедийные и танцевальные платья, то есть реквизит. В основном спектакли для "охотных смотрельщиков" организовывали приближенные и даже слуги Натальи и царицы Прасковьи. Тогда инсценировки житий святых и некоторых переводных романов пытались приспособить под русскую действительность, в рамках домашней аудитории. Это ещё не был первый профессиональный русский театр, но о нем было рано еще думать…

Наталья, хотя и любила новые яркие наряды, никогда не была расточительной и легкомысленной. В круге царских придворных это было странным. Из приходно-расходных книг Приказа большого дворца за 1701 год можно узнать: "У царевны Натальи Алексеевны - 14 стоялых, 28 подъемных лошади, итого 42, на корм им выделено 476 четверти овса (четверть - примерно 8 пудов в объеме сыпучих тел), 107 копен сена, на подстилки 407 возов соломы".

Вот такие богатства у царевны! После переезда в Петербург Наталья Алексеевна устроила новую "комедийную хоромину" для всех "прилично одетых людей", то есть для публики из дворян.

А Петром I был создан Публичный театр, рассчитанный на массовую публику. Специально для него на Красной площади в Москве было выстроено здание - "Комедиальная храмина", где проходили спектакли немецкой труппы Иоганна Кунста. В репертуар вставили иностранные пьесы, но они успеха у публики не имели. Театр прекратил свое существование. Петр желал сделать театр выразителем своих побед, но немецкие комедианты этого не понимали. Иностранцы… Он был недоволен показанным ему репертуаром, требовал пьес, которые имели бы не более трех действий, не заключали бы в себе никаких любовных интриг и были бы не слишком грустны, не слишком серьезны, не слишком веселы. Царь желал, чтобы пьесы играли на русском языке, потому хотел иметь комедиантов преимущественно из Польши, которые хорошо знали язык и сами переводили текст.

Петр всегда охотно поддерживал творческую деятельность своей сестры, ведь их интересы были такими схожими. Они дружили так, как могут дружить великий царь и его скромная незамужняя сестрица. При этом она часто была его доверенным лицом в самых сложных и деликатных вопросах. Она была доброй и приветливой со всеми подданными. И как её уход оплакивали русские люди. А скончалась она довольно рано, в 1716 году, в возрасте 43 лет от болезни желудка.

"Настоящего июня 18-го, в 9 часу пополудни, сестра ваша Ее Высочество Государыня Царевна Наталия Алексеевна, по воле Всемогущего, переселилась в вечную блаженную жизнь. О болезни же Ее Высочества при сем докторское описание прилагаю; и так, как вы сами, по мудрому своему рассуждению изволите знать, что сие необходимо есть; к тому ж мы все по христианской должности такие печали сносить должны, того ради всепокорно прошу, дабы не изволили вы сию печаль продолжать..." (Отрывок из письма князя А.Д. Меншикова к Петру I в Данциг).

Наталья Алексеевна была похоронена в Александро-Невской лавре на Лазаревском кладбище. Над её могилой была возведена часовня во имя Воскрешения св. Лазаря, от которой кладбище и получило свое имя.

Позже, в восемнадцатом веке наряду с иностранными труппами профессиональных артистов и музыкантов образовался театр в Шляхетском корпусе, где в 1749 году впервые поставлена была первая трагедия Сумарокова "Хорев", а в Ярославле организовался первый русский профессиональный театр Фёдора Волкова. В 1752 году по требованию императрицы Елизаветы Петровны труппа Волкова прибыла в Петербург, где представила для государыни мистерию св. Димитрия Ростовского. Вскоре труппа вошла в состав образовавшихся по монаршему повелению императорских театров.

30 августа 1756 года издается указ об учреждении русского театра в Петербурге (ныне Александринский театр). В состав труппы вступили ярославцы - двое Волковы, Дмитревский и Попов. В систему императорских театров стали постепенно входить как новые театры, так и популярные антрепризы.

Славное дело, три столетия назад начатое царевной Натальей, бывшее в ее время "легкомысленной забавой", в дальнейшем станет гордостью всей русской культуры.