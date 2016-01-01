У каждого своя роль в семье

А почему, я решила рассказать свою историю – так вдруг кому-то она поможет сделать свой нелегкий выбор.

С чувством глубокого облегчения закрыла дверь и прислушалась – не дай бог, он начнет стучать и проситься обратно. Он – это мужчина, с которым я последние полгода пыталась построить что-то похожее на семью – говоря казенным языком, сожитель. И, судя по тому, что я пишу об облегчении, уже понятно, что ничего хорошего из моих попыток не получилось. А почему, я решила рассказать свою историю – так вдруг кому-то она поможет сделать свой нелегкий выбор.

Начало было простым и банальным: знакомство в командировке, доверительные разговоры в Интернете, встреча, потом начались его визиты, которые становились все продолжительнее, и, наконец, как-то само собой случилось, что он прожил у меня месяц, потом другой… и так далее.

Скажу сразу – я в него не влюбилась. Отчасти потому, что, видимо, сил на яркие влюбленности в моем возрасте (ближе к пятидесяти), не оставалось. Да и жизнь складывалась так, что ни особой доверчивостью, ни, тем более, наивностью я не страдала.

Но он мне понравился: с ним было интересно, он оказался нежным, заботливым, добродушным, покладистым. И я, уже довольно давно передвигающаяся по жизни без мужского плеча, впервые за долгое время почувствовала себя защищенной. Это оказалось приятным, потому, наверное, я и не возражала против такого медленного, но настойчивого его вторжения на свою территорию.

Все бы хорошо, но, увы, кроме радостей жизни есть и проза – деньги. Пока я жила одна, то, работая на двух работах, могла вполне свободно тратить на себя весь свой доход и еще откладывать на отпуск, крупные покупки, приятные излишества в виде салона красоты или фитнеса – да мало ли радостей может позволить себе женщина?!

Но с появлением мужчины в доме денег стало не хватать. Я поговорила с ним откровенно, расписала все расходы, свои доходы. Он согласился и стал выделять мне ежемесячно… 10 тысяч рублей, аргументируя, что больше просто у него нет, да и ему вполне хватало этих денег на жизнь.

Весь его доход состоит из небольшой суммы порядка 15 тысяч, которые он зарабатывает удаленно за компьютером. По крайней мере, он сам мне так сказал. Искать другую работу он не хочет, говорит, что наработался за жизнь, устал. А денег на жизнь ему хватает.

Но я стала обращать внимание на то, что от получки до получки едва укладываюсь в заработанное мною плюс его «дотация». Причем, речь не идет о каких-то крупных тратах – только на коммуналку и еду и самое необходимое. Женщины знают, как много нужно этого «самого необходимого», о котором почему-то не желают даже догадываться мужчины. Ну и про откладывание денег можно было уже не говорить. При этом, естественно, я трачу все, что зарабатываю, а это более, чем в два раза больше его вклада в семейный бюджет.

Естественно, я стала думать, как будет дальше, ведь это еще пока мы не нуждаемся в одежде, обуви, в лечении – да мало ли куда уходят деньги?! А еще хочется сходить в кино или театр, хоть изредка выбраться в кафе или позволить себе покупку нового фильма, книги. Есть и праздники, друзья и дни рождения – разве все перечислить?! И мысли об этом у меня постоянно крутились в голове – умом я понимала, что так дальше жить нельзя, но мне с ним было так уютно и спокойно…

На день рождения я получила три цветочка и виноватую улыбку со словами, что готов подарить звезду, но, увы, не на что купить. Пожалуй, и это было не столь важно, я, вобщем-то, не меркантильный человек, да и к роскоши не приучена. Но он взял за правило регулярно мне рассказывать, как много он раньше зарабатывал и как легко тратил деньги.

Так мы и жили: утром он еще спал, когда я убегала на работу, вечером прибегала, что-то готовила, убирала, снова садилась работать, и к ночи, уставшая доползала до кровати. А он оставался дома и вечером ожидал меня отдохнувший, выспавшийся, ничем не озабоченный.

Мы поговорили еще раз, и я попыталась объяснить, что при таком образе жизни он скоро сам сбежит, так как у меня накапливается раздражение из-за нехватки денег, и рано или поздно оно прорвется. Это заставило его задуматься и начать поиски работы. По крайней мере, он так сказал.

Два месяца я ждала хоть какого-то результата, но, увы… Я так и не видела его резюме, он ни разу никуда не сходил на собеседование, не реагировал на те вакансии, которые я ему находила. Но постоянно уверял, что ищет, что он старается. Зная, что это непросто, я терпеливо ждала.

Чашу терпения переполнил один, вроде бы несущественный эпизод: он вдруг начал рассказывать, какие шикарные подарки дарил своей бывшей жене. Представляете сцену: я мучительно вглядываюсь в содержимое холодильника, пытаясь понять, как нам растянуть остатки еды на неделю, а он сидит и разглагольствует о бриллиантах и мехах, подаренных своей бывшей жене, которую иначе, как стерва, не называет.

Пришлось закрыть холодильник и предложить ему отправиться к себе домой и подумать, почему стерве досталось столько всего приятного и хорошего, а мне, несмотря на то, что по его словам я – любимая женщина, за более, чем полугода – два букетика цветов и все! Даже пуговицы в дом он не принес и не купил.

Месяцы ожидания в надежде, что что-то изменится, не принесли результата. Жизнь коротка, годы идут, и тратить их на подсчет копеек и раздачу долгов нет желания. Поэтому я решила для себя, что смысла в нашем совместном проживании нет. Спокойствие и чувство защищенности, которое так меня привлекало в этих отношениях, сменилось на раздражительность и ощущение, что меня просто используют.

Ладно бы, я была б в него влюблена по уши или же боялась, что останусь невостребованной по жизни, одинокой. Но этого нет! Я вполне самодостаточный человек, да и мужским вниманием не шибко обделена. Так ради чего терпеть?

Решение расстаться пришло так быстро и вдруг, что я, пока не передумала, изложила ему все спокойно и помогла собрать чемоданчик. Более того, я еще денег дала на дорогу, а он взял. Кстати, именно этот момент убедил меня в том, что я поступила правильно.

Вот так и закончилась моя короткая пародия на семейную жизнь. И ведь, что самое обидное, ничего особенно плохого я про него сказать не могу – единственное – это то, что не желает человек ни работать, ни зарабатывать. Но, скажите на милость, много ли нас в таком возрасте, кто бежит на работу, в восторге сверкая пятками?! Я бы тоже не отказалась сладко спать по утрам, спокойно заниматься домашними делами, немного для души поработать, пусть и за небольшие деньги. А обеспечивал бы семейные потребности мужчина, как ему и положено. Не хочу я ролями меняться – уважение потеряла за эти полгода и к нему, да и к себе тоже, честно говоря.

А сейчас раздам долги и начну копить деньги на поездку в Париж! И поеду!