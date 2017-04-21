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Узнай, что Бог прошептал на ухо каждому знаку Зодиака! У всех есть предназначение

Существует одна легенда о том, что однажды на рассвете Бог собрал 12 детей и каждому на ухо шепнул его предназначение
Существует одна легенда о том, что однажды на рассвете Бог собрал 12 детей и каждому на ухо шепнул его предназначение

Все мы привыкли обращаться к советам астрологов, которые рассказывают, что сулят звезды определенному знаку Зодиака. Но задумывалась ли ты когда-то, что у гороскопов есть гораздо глубже подтекст? Ведь нас, природу, звезды и вообще всю вселенную создал Бог.

Существует одна легенда о том, что однажды на рассвете Бог собрал 12 детей и каждому на ухо шепнул его предназначение. Каждый малыш получил свой особый дар. Возможно, эта информация поможет тебе не сбиться с жизненного пути.

Овен

Существует одна легенда о том, что однажды на рассвете Бог собрал 12 детей и каждому на ухо шепнул его предназначение

«Тебе, Овен, я поручаю быть главой. Веди за собой других и зажигай огонь в их сердцах! Реализуй свою мечту, чтобы вдохновлять других! Многие невежды будут ругать твое упрямство и поучать. Но ты помни, что без упрямства никогда не достичь своей цели!»

Вот видишь, все советуют Овнам быть более уступчивыми и мягкими. Но ведь их настойчивость и упорство — главный помощник по жизни. Так что не потеряй свою сущность, чтобы быть счастливым человеком и дарить радость близким.

Телец

Существует одна легенда о том, что однажды на рассвете Бог собрал 12 детей и каждому на ухо шепнул его предназначение

«Я дарю очень необычный подарок. Ты легко сможешь приумножать материальные блага в своей жизни, если в твоем сердце будет гореть огонь любви. Главное — не перепутай местами духовное с материальным. Любовь для тебя должна быть на первом, тогда будет получаться и второе, и третье и десятое.»

Ты из тех людей, для которых светлое чувство любви служит стимулом для достижения цели. Возможно, все твои неурядицы в жизни из-за того, что ты отводишь это чувство на второй план.

Близнецы

Существует одна легенда о том, что однажды на рассвете Бог собрал 12 детей и каждому на ухо шепнул его предназначение

«Я наделяю тебя, Близнецы, особым даром: ты будешь помогать людям понимать друг друга. Но для этого тебе нужно пройти непростое испытание — обрести гармонию с собой и окружающим миром. Если у тебя получится это сделать, то мир получит еще одного чудесного дипломата, политика, который сможет организовать это общество».

Тебе необходимо осознать себя как личность. Твой внутренний мир и внешняя оболочка должны ладить как две сестры. В таком случае ты сможешь не только легко добиваться личных целей, но и служить на благо общества.

Рак

Существует одна легенда о том, что однажды на рассвете Бог собрал 12 детей и каждому на ухо шепнул его предназначение

«Я дарю тебе необычайную чувственность, чувствительность и исходящую из них мудрость. Но, пожалуйста, не становись мудрецом-отшельником, ведь твои знания так нужны окружающему миру!»

Да, Рак очень скромный и застенчивый. Но видела ли ты когда-то многословных мудрецов, которым бы только блеснуть на публике? Твое умение сопереживать — именно то, в чём нуждается большинство людей.

Лев

Существует одна легенда о том, что однажды на рассвете Бог собрал 12 детей и каждому на ухо шепнул его предназначение

«Я дарю тебе умение вести за собой народ. Ты всегда будешь знать, как вести себя в трудную минуту. Тебя будут ругать за самолюбие. Если бы не твое эго, ты бы не смог добиться благополучия. Кроме того, я наделяю тебя широкой душой, чтобы ты помогал всем, кто нуждается в твоем мудром совете».

Твоя твердость характера и решительность способны найти выход из трудной ситуации, даже когда вокруг царит хаос. Главное — будь отзывчивой. Только так твое самолюбие будет иметь смысл.

Дева

Существует одна легенда о том, что однажды на рассвете Бог собрал 12 детей и каждому на ухо шепнул его предназначение

«Я поручаю тебе следовать за своими интересами. Будь верна себе, уделяй внимание деталям и распространяй вокруг себя знание. Если ты последуешь этому предназначению, то в тебе будет царить умиротворенность и спокойствие, которые ты сможешь подарить и другим».

Твоя дотошность и любовь к порядку во всём совсем не недостаток. Не потеряй эти качества и будешь счастлива. Наполняй себя знаниями и следуй за мечтой.

Весы

Существует одна легенда о том, что однажды на рассвете Бог собрал 12 детей и каждому на ухо шепнул его предназначение

«Я дарю дар видеть красивое в самых обычных вещах. Любуйся и воспевай всё, что тебя окружает. Ты можешь петь, писать, рисовать или еще что-нибудь придумай, у тебя достаточно талантов для выражения красоты!»

Подумай, возможно у тебя есть скрытые таланты. А ты, всю жизнь, например, считаешь цифры. Ты должна делиться своим умением видеть прекрасное со всем миром.

Скорпион

Существует одна легенда о том, что однажды на рассвете Бог собрал 12 детей и каждому на ухо шепнул его предназначение

«Я наделяю тебя даром, который может тебя напугать. Но, пожалуйста, не обижайся на меня. С самых ранних лет ты сможешь видеть души других. Это принесет тебе немало огорчений, но придется принять то, что в человеке обитае животное начало. Но если ты научишься управлять этим умением, то получишь от этого мира всё, что пожелаешь».

Да, разочарование в людях — неизбежная часть твоей жизни. Не огорчайся и не теряй веру в людей. Ведь только отсеяв ненужных, ты сможешь окружить себя действительно доброжелательными, верными и полезными людьми.

Стрелец

Существует одна легенда о том, что однажды на рассвете Бог собрал 12 детей и каждому на ухо шепнул его предназначение

«Я дарю тебе умение приносить людям радость и зажигать в их сердцах огонь. Кто бы ни встретился у тебя на пути, тот обязательно почувствует что-то прекрасное и удивительное. Рядом с тобой люди смогут излечивать свою душу».

Так что не бойся заводить новые знакомства. Возможно, именно ты сможешь вернуть человеку веру в себя и желание жить.

Козерог

Существует одна легенда о том, что однажды на рассвете Бог собрал 12 детей и каждому на ухо шепнул его предназначение

«Я награждаю тебя трудолюбием. В жизни ты сможешь добиться больших высот, если будешь трудиться. Рядом с тобой люди будут наполняться энергией, которая поможет им добиться своих целей».

Как известно, терпение и труд всё перетрут. Развивайся, не ленись, живи своей целью, и всё у тебя сложиться в жизни самым лучшим образом.

Водолей

Существует одна легенда о том, что однажды на рассвете Бог собрал 12 детей и каждому на ухо шепнул его предназначение

«Я дарю тебе право быть счастливым и свободным в каждое мгновение жизни. Через тебя я смогу напоминать людям о себе. Не забывай радовать самого себя, чтобы быть в состоянии наполнять других».

Многие могут говорить, что ты слишком непостоянная и имеешь несерьезное отношение к жизни. Но ты просто способна ощущать себя свободным человеком. А это дано далеко не каждому.

Рыбы

Существует одна легенда о том, что однажды на рассвете Бог собрал 12 детей и каждому на ухо шепнул его предназначение

«Я даю тебе нелегкую ношу. Ты сможешь видеть в людях всё — и хорошее, и плохое. Ты будешь принимать все события слишком близко к сердцу и много переживать. Но не бойся, я всегда приду на помощь».

Да, видеть людей насквозь — не самая лучшая награда. Но такая способность убережет тебя от многих несчастий. Ведь лучше знать, какой человек на самом деле, чем потом страдать от его обмана.

Вот видишь, у каждого человека есть особый дар, которым он наделяется с самого рождения. Слушай свой внутренний голос, развивай свои умения. Даже если тебе предназначены некие трудности, помни о том, что Он всегда придет в нужную минуту.

разместил(а)  Шестакова Галина
  разные гадания   интересно знать      

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