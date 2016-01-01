Плохая примета: как возникли суеверия и что они означали на самом деле

Самые древние ритуалы и обычаи дошли до нас сквозь толщу веков в виде примет, суеверий и праздников

Всем знают суеверия, остерегающие от разбитых зеркал и просыпания соли, в историческом рассмотрении становятся источником для восстановления архаичного типа мышления. Анализ возникновения суеверий проливает свет на значение примет, бессознательно живущих в нашем сознании.

Ритуалы, обряды и обычаи — неотъемлемая часть культуры, не менее важная, чем достижения науки или образцы высокого искусства. Самые древние ритуалы и обычаи дошли до нас сквозь толщу веков в виде примет, суеверий и праздников.

Вспомним приметы, в которые верили наши бабушки и мамы, а, возможно, продолжаем верить и мы сами: птица или бабочка, влетевшая в дом — к смерти, возвращаться домой перед дорогой и не посмотреть в зеркало — к неудаче, встретить женщину с пустыми ведрами — к беде, а поздравлять заранее с днем рождения — к несчастью. Каждая примета представляет из себя своеобразный закон, который необходимо неотступно соблюдать. Почти от каждой напасти суеверия предлагают некий магический инструмент противодействия: то плюнуть через левое плечо, то показать язык зеркалу. Простейшие магические процедуры, совершаемые для спасения от несчастий, сейчас уже не осознаются как магические, автоматизируются и десемантизируются. Для того, чтобы понять, отчего наши предки боялись черных котов и залетавших в дом птиц, нам нужно обратиться к истокам возникновения примет и их связи с обрядами перехода.

Птица, залетевшая в дом

Птица, залетевшая в дом — одна из самых страшных примет. Согласно поверьям наших предков, такая птица является провозвестником скорой смерти одного из обитателей дома. Залетевшее пернатое необходимо как можно скорее выпустить, а в ближайшую ночь не ночевать в доме.

Смысл этой приметы скрывается в верованиях о загробной жизни: во многих индоевропейских культурах считалось, что птицы — это духи умерших. Рисунки птицы, будто вылетающей из тела умершего, можно встретить уже в наскальной живописи. Древние греки считали, что птицы могут свободно перемещаться между мирами, курсируя от земли людей к подземному царству Аида.

Другой вариант приметы — это бабочка, залетевшая в дом. Бабочка — также вестник смерти, типологически схожий с птицей, умеющий летать, а, значит, следуя логике предков, свободно перемещаться между мирами. В данном отношении наиболее интересна этимология слова. В древнегреческом слова «бабочка» и «душа» были практически идентичны. В русском языке мы наблюдаем схожую ситуацию: бабочка — уменьшительная форма слова «бабушка», то есть, духа прародительницы. Снова налицо соответствие с образом птицы-души. В германских языках этимология немного иная. Бабочка — butterfly или Schmetterling — переводится как воровка масла, то есть, ведьма. В средневековье бытовало поверье, что ведьмы способны сверхъестественным образом превращаться в различных живых существ — в том числе, в черных котов и бабочек, чтобы воровать масло. Очевидно, что испытывая страх перед ведьмами в обличье бабочек, наши предки изобрели соответствующую примету, дающую повод быть всегда настороже.

Возвращаться перед дорогой

Все знакомы с этой приметой: вернувшись домой, забыв что-то, необходимо либо показать язык своему отражению, либо посидеть на дорожку. В противном случае нас ждет неудача. Почему?

Издавна пересечение любой пространственной границы считалось сакральным актом. Пересекая границу и оказываясь в «чужом», не домашнем пространстве, человек чувствовал себя незащищенным. Защитой в доме служили не только стены и крыша, но и сонм предков: исстари все захоронения производились не на отдаленных кладбищах, а прямо на домашнем участке. Отсюда традиция аристократических семейных склепов, как правило, располагавшихся в непосредственной близости с домом. Под порогом каждого дома часто хоронили мертворожденных — ритуал, маркирующий границу домашнего и чужого пространства. Здесь можно вспомнить и о псевдонаучных теориях, неожиданно обретающих актуальность — попробуйте произнести слово «порог» наоборот, чтобы убедиться в связи границы с потусторонним миром. Да и пороги во многих деревнях до сих по внешне напоминают гробы.

Соответственно, спасение от «штрафного» пересечения границы, возвращения домой — это приобщение к силе домашнего пространства, то самое бабушкино «посидим на дорожку». Отражение, берущее, согласно многим приметам, все болезни и невзгоды на себя, выступает в данной примете символическом двойником возвращающегося, которому тот и передает все неудачи.

Поздравлять с днем рождения заранее

Для наших предков было очевидно, что принимать поздравления ранее означенного срока может быть плохой приметой. Ведь до дня рождения можно было и не дожить. Но почему простые слова так много значили для людей?

Слова в представлении архаичных культур имели сакральный смысл. Слово уже само по себе было магично (отсюда — все заговоры и заклинания) — так же, как и письменность. Древнерусское слово «песати» означало «изображать что-либо». Отсюда происходят выражения «писать икону» и «писать картину». В этой этимологии мы видим, что написание отождествляется с реальным поступком — изображением, пусть и писалом, устройством для рисования и письма, действительности. Немецкий глагол lesen — читать — также отсылает нас к магической практике: второе значение глагола — «собирать», и лингвисты склонны полагать, что древние германцы собирали для магических целей рунические слова из особых палочек.

Женщина с пустыми ведрами

Встретить женщину с пустыми ведрами — к беде. Конечно, есть и способ ее избежать: нужно перекреститься, плюнуть трижды через левое плечо или скрестить фигу в кармане. В данной примете работает логика партиципации, соотносящая часть с целым: иными словами, если в увиденном ведре пусто, то и в карманах, на столе, в кастрюле у тебя дома тоже будет пусто. Методы борьбы с несчастьем также прозрачны: так как за невзгоды отвечают дьявольские силы, то и бороться с ними нужно либо крестным знамением, либо плевками (считалось, что бесы ходят за левым плечом — плевки были нацелены прямиком в их лица).

Еще один способ, не менее архаичный — демонстрация половой мощи, а, точнее, ее редукция до скрещивания двух пальцев в кармане. Фига, символизирующая мужские гениталии, отгоняет беса, показывая ему жизненную силу человека. Неслучайно, что многие древнегреческие пограничные столбы — гермы — имели форму мужчин с фаллосом. Символизировали они, скорее всего, не плодородие, а потенциальную возможность использования фаллоса по отношению к обидчикам, незаконно пересекающим границу, или просто демонстрировали мощь владельцев.

Таким образом, мы можем видеть, что большое количество повседневных ритуалов, примет и суеверий связаны с архаическими представлениями о пересечении границы. Правильный обряд инициации, грамотное пересечение реальных границ и беседа с потусторонними существами всегда были важны для наших предков, и потому, в виде законов-примет, сохранились и до сих пор.