Аромасвечи и праздник чувств: мастер-класс

В любом случае праздник чувств вам обеспечен!

Хотите продлить День влюблённых на весь год? Это возможно благодаря закреплению ассоциативных связей в сознании. Наше восприятие окружающего мира зависит от формирования этих связей. Кто-то формирует ассоциации на внешнем виде, цвете, звуках, кто-то на тактильных и вкусовых ощущениях.

Сегодня мы подготовим ассоциации для всех органов чувств, чтобы быть, что называется, «во всеоружии». Начнём, пожалуй, с самого сильного, обонятельного рецептора. Здесь можно использовать ароматические масла, афродизиаки. Сильными сексуальными стимуляторами являются сандал, иланг-иланг, пачули. Естественно, мы всё это завуалируем под романтический вечер, чтобы ваш избранник не заподозрил агрессивной атаки. Добавим аромат в свечи, выполненные своими руками.

Аромасвечи. Мастер-класс

Материалы и инструменты для изготовления:

1. Свечи хозяйственные

2. Нож

3. Ароматическое масло

4. Формы пластиковые

5. Х/б нить

6. Восковые мелки или краситель

Технология изготовления:

1. Измельчить свечи (фото 1,2)

2. Растопить на водяной бане (фото 3)

3. Добавить краситель (фото 4) и масло (фото 5)

4. Подготовить формы: закрепить х/б нить кнопкой и зубочисткой (фото 6, 7)

5. Залить растопленную смесь в формы

6. Дать остыть

7 Аккуратно вынуть из форм, обрезать нить (фото 8,9)

Свечи готовы. Зажжённые, они будут источать аромат сандала, и, уж поверьте, обонятельный рецептор тут же поспешит передать информацию в центральную нервную систему, настраивая вас на нужную волну.

Рисуем на стекле

Так что перейдём к следующему органу чувств - зрению. Можно украсить комнату бумажными сердечками, а можно просто нарисовать их витражными красками на креманках для десерта (да-да, мы и десерт будем готовить).

Итак, берём креманки из прозрачного стекла (фото 10), витражный контур розового цвета и наносим сердечки на гладкую поверхность (фото 11,12). Согласитесь, милый экспромт? Конечно же, в этом пункте не забудьте про ваш внешний вид, макияж и так далее, ведь мужчины очень любят глазами. Ну, и путь к сердцу лежит … правильно, через желудок. Поэтому, следующий этап - кулинарный.

Брутальный десерт

Радуем вкусовые рецепторы. Для этого нужно подобрать такие ингредиенты, чтобы было и полезно, и вкусно. И понравилось вашему избраннику. Берём фрукты, бананы, к примеру, очень поднимают настроение (фото 14). Воздушный творог подойдёт как нельзя кстати. Попробуйте взбить его не с сахаром, а с кофе. Уже готовым сваренным кофе, ну, или растворимым (1ч.л. на кофейную чашку (фото 13, 15) - 110мл)

Брутальный такой вкус! Выкладываем творожок на кружочки бананов (фото 16). Сверху украсим наш десерт шариками мороженого (фото 17). Осталось посыпать орешками или шоколадом, или добавить ягодку. Или всё сразу, чтобы сразить наповал! (Фото 18)

Музыкальная кинестетика

Подбираем любимую музыку, зажигаем свечи, вкушаем праздничный десерт и добавляем тактильных ощущений. Это уже зависит от вас, то ли вы просто уютно расположитесь в креслах, как в невесомости, и будете романтично держаться за руки. Может, решите пригласить друг друга на медленный танец. Возможно, и не медленный, а вполне себе зажигательные па: сальсу, бачату. В любом случае праздник чувств вам обеспечен!