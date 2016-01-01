Рождественский подарок для холостяка. Часть 4

Почему ты ушла от него? Он же – часть тебя, он – твой.

Рождественский сон в подарочной упаковке

С новогодней ночи прошло 6 дней, а Боря по-прежнему сидел дома один и в этот раз наотрез отказался от приглашения пойти в гости на Рождество. По телевизору шла какая-то чушь, но она все-таки была не столь же мутной, как состояние души Бори. И самое мерзкое было в этой ситуации то, что он чувствовал себя просто клиническим идиотом, и не совсем понимал, что ему делать дальше. Хорошо уже то, что он никогда ее больше не увидит.

Было уже девять вечера и Боря уже почти заснул, когда в дверь позвонили. Он неохотно пошел к двери, так же неохотно открыл ее, ожидая увидеть каких-нибудь колядующих или ряженых. Но в дверях стояла Ирина, и в руках у нее была бутылка вина.

- Привет! Один сидишь? Поговорить надо. – Она, даже не спрашивая, прошла в комнату, сняла сапоги, и с бутылкой вина прошла на кухню. – Где штопор?

Боря достал штопор, и молча открыл бутылку. Ира взяла две чайные кружки, и наполнила их доверху вином.

- Представляешь, девчонки вытащили меня к какой-то гадалке. Сказали, какая-то немыслимая тетка, ясновидящая, все про всех знает, и все ее предсказания сбываются. Ну, я и поехала за компанию. А когда зашла к ней, она и говорит: ты недавно парня встретила, который много лет видел тебя во сне. Ты тоже его видела, но старалась забывать. Почему ты ушла от него? Он же – часть тебя, он – твой. Иди к нему, говорит, нечего тебе здесь делать. Вот я и пришла… Любопытно стала очень! И что мы будем со всем этим мистическим бредом делать?

- Пока не знаю. Я и сам еще в шоке. Но вместе наверное уж разберемся.

Они просто взяли кружки с вином, уселись в комнате перед телевизором, и прошло не так уж и много времени, когда у обоих возникло ощущение, что так было всегда, и так будет всегда. И тогда пришел покой, счастливый покой. Такой, который бывает только в рождественских снах.