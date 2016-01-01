Главная >>  Журнал >>  Я – Женщина >>  Мужчина и женщина >>  Психология отношений

Рождественский подарок для холостяка. Часть 4

Почему ты ушла от него? Он же – часть тебя, он – твой.
Почему ты ушла от него? Он же – часть тебя, он – твой.

Рождественский сон в подарочной упаковке

С новогодней ночи прошло 6 дней, а Боря по-прежнему сидел дома один и в этот раз наотрез отказался от приглашения пойти в гости на Рождество. По телевизору шла какая-то чушь, но она все-таки была не столь же мутной, как состояние души Бори. И самое мерзкое было в этой ситуации то, что он чувствовал себя просто клиническим идиотом, и не совсем понимал, что ему делать дальше. Хорошо уже то, что он никогда ее больше не увидит.

Почему ты ушла от него? Он же – часть тебя, он – твой.

Было уже девять вечера и Боря уже почти заснул, когда в дверь позвонили. Он неохотно пошел к двери, так же неохотно открыл ее, ожидая увидеть каких-нибудь колядующих или ряженых. Но в дверях стояла Ирина, и в руках у нее была бутылка вина.

- Привет! Один сидишь? Поговорить надо. – Она, даже не спрашивая, прошла в комнату, сняла сапоги, и с бутылкой вина прошла на кухню. – Где штопор?

Боря достал штопор, и молча открыл бутылку. Ира взяла две чайные кружки, и наполнила их доверху вином.

- Представляешь, девчонки вытащили меня к какой-то гадалке. Сказали, какая-то немыслимая тетка, ясновидящая, все про всех знает, и все ее предсказания сбываются. Ну, я и поехала за компанию. А когда зашла к ней, она и говорит: ты недавно парня встретила, который много лет видел тебя во сне. Ты тоже его видела, но старалась забывать. Почему ты ушла от него? Он же – часть тебя, он – твой. Иди к нему, говорит, нечего тебе здесь делать. Вот я и пришла… Любопытно стала очень! И что мы будем со всем этим мистическим бредом делать?

Почему ты ушла от него? Он же – часть тебя, он – твой.

- Пока не знаю. Я и сам еще в шоке. Но вместе наверное уж разберемся.

Они просто взяли кружки с вином, уселись в комнате перед телевизором, и прошло не так уж и много времени, когда у обоих возникло ощущение, что так было всегда, и так будет всегда. И тогда пришел покой, счастливый покой. Такой, который бывает только в рождественских снах.

Валентина Галич
  мужчина и женщина проблемы общения   мужчина женщина проблемы отношений   психология отношений мужчины и женщины      

  Следующие статьи из этого раздела

  Читать или оставить коментарий

Коментарии

Добавить Ваш комментарий


Вам будет интересно:
Какие женщины нравятся мужчинам?

Какие женщины нравятся мужчинам?

Мужчина и женщина: психология отношений

Замужней женщине в суете домашних и семейных забот некогда особенно раздумывать, какие женщины нравятся ее мужу, почему, и насколько она сама соответствует этим критериям. Хорошо, если остается время следить за собой, держать себя в форме. А ведь еще есть книги, театр, телевизор, друзья
Какие женщины нравятся мужчинам, и каких мужчин считают идеальными женщины?<br>(женская и мужская психология)

Какие женщины нравятся мужчинам, и каких мужчин считают идеальными женщины

Мужчина и женщина: психология отношений

Безусловно, во все периоды нашей жизни и мужчины, и женщины задаются вопросом – как понравиться друг другу, какие именно черты характера, привычки, манеры наиболее привлекательны и желанны для противоположного пола. Зачастую поиск идеального партнера продолжается всю жизнь, что немало отравляет существование партнеру настоящему, человеку, который рядом. Ведь, согласитесь, трудно жить, если ваш любимый человек все время что-то ищет, сравнивает вас со своим идеалом, до которого трудно, если вообще возможно, дотянуться.
Женщина среди мужчин

Женщина среди мужчин

Психология общения: отношения на работе

Как часто женщины сетуют, что трудно работать в женском коллективе: сплошные дрязги, сплетни, интриги, зависть! И с тоской вздыхают, мечтая работать только с мужчинами. Они, мол, всегда адекватны, на работе занимаются только работой и так далее. Да, об этом можно только помечтать!
Женщины мечтают о любви... (курортный роман)

Женщины мечтают о любви...

Мужчина и женщина: курортный роман

Женщины мечтают о любви. Мечтают все – от мала до велика. И если детсадовские мечты вызывают улыбку и умиление, то любовные женские притязания, когда тебе уже далеко за… порой выглядят нелепыми – так думают многие женщины и тщательно скрывают свое нескончаемое, не поддающееся возрасту ожидание любви.
Немного о женщинах или еще раз о мужчинах?

Немного о женщинах или еще раз о мужчинах?

Мужчина и женщина: психология отношений

Всю жизнь сознательно или же, не отдавая себе в этом отчет, женщина ищет в мужчине опору и защиту. В детстве мы гордимся тем, какой наш папа большой и сильный, подрастая, мечтаем о старшем брате, который защитит от обидчиков.
Женщины и деньги (мужчинам о женщинах)

Женщины и деньги

Мужчинам о женщинах

Мужчины глубоко убеждены, что все женщины – неисправимые транжиры и мотовки, что, естественно, не самым лучшим образом отражается на семейном бюджете, Но только мы, женщины, знаем, что на самом деле это не так! Просто нам чаще приходится ходить по магазинам, и, соответственно, тратить деньги!
Женщина в мужском коллективе

Женщина в мужском коллективе

Женщина и карьера: отношения с коллегами

Почему-то считается, что с мужчинами работать лучше и спокойнее. Так ли это? Попробуем рассмотреть несколько стереотипных мнений по этому поводу.
Мужчина и женщина: отношения построить непросто

Мужчина и женщина: отношения построить непросто

Психология семейных отношений

Жизнь современной женщины напоминает бег с препятствиями. Причем, соперницы во всех жизненных проявлениях не дают перевести дух и расслабиться. О карьерных трудностях лучше не вспоминать, но ведь и в личной жизни конкуренция не меньше. К слову сказать, по статистике в России женщин на 10 миллионов больше, чем мужчин.
Мужчины, деньги и экономия семейного бюджета конфликты в семье из-за денег

Мужчины, деньги и экономия семейного бюджета

Психология отношений в семье: причина конфликтов - деньги

Мужчины так часто ругают женщин за транжирство, что создается впечатление, будто это качество свойственно исключительно представительницам женского пола, а все представители сильного пола – экономны, расчетливы и умеют тратить деньги разумно и экономно.
Женщины в отчаянии: мужчины никак не могут повзрослеть

Женщины в отчаянии: мужчины никак не могут повзрослеть

Сегодня большинство мужчин старше двадцати пребывают в каком-то промежуточном состоянии между подростковым периодом и возрастом ответственной самостоятельности, когда создают семью.
«Завтра» ваших отношений (мужчина и женщина)

«Завтра» ваших отношений

Женщинам о мужчинах

Знакомство, обоюдная симпатия – а что дальше? Как будут развиваться ваши отношения с понравившимся мужчиной? Конечно, заглянуть в завтра хотелось бы каждой из нас. А ведь это можно сделать, если обратиться к советам психологов.
Отношения между мужчиной и женщиной - глазами женщины (письмо в редакцию)

Отношения между мужчиной и женщиной - глазами женщины (письмо в редакцию)

Мужчина и женщина: психология отношений

Все женщины большую часть своей жизни проводят с мужчинами. С малых лет это папа, брат, дедушка, потом появляются друзья-мальчики, потом уже мы начинаем интересоваться парнями куда серьезнее, чем просто «пошли поиграем», потом появляется со временем любимый человек, жених, муж, рождается сын…



Информация

Журнал

Кулинария

Здоровье

Диеты

Красота

© 2006-2016 Интернет портал “Записки Дикой Хозяйки”.
Все права защищены. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-32550