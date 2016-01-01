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Как мы отмечаем новогодние праздники?

Ваше здоровье и праздничное застолье
Ваше здоровье и праздничное застолье

До наступления Нового года осталось совсем немного времени. Наверняка основная подготовка уже закончена, кучи подарков ждут праздничного момента вручения, красавица-елка ждет на балконе, когда на нее наденут праздничный наряд. Да и меню праздничного стола составлено с учетом торжественности момента, количества гостей и ваших возможностей.

Ваше здоровье и праздничное застолье

Шумные застолья – это искони русская отличительная черта: проводы старого года, встреча Нового, Рождество, старый Новый год. И сколько же нужно здоровья, чтобы выдержать этот праздничный марафон?!

Обычно, в послепраздничные дни у кабинетов гастроэнтерологов и других специалистов выстраиваются длинные очереди, больницы переполняются любителями без меры вкусно поесть и выпить.

С обострениями болезней желудка, печени, поджелудочной железы в больницы попадает множество любителей вкусно поесть и выпить. Проблемные суставы (при подагре, артрите и т. д.) также чутко реагируют на всевозможные огурчики-помидорчики, копченую колбаску и рыбку, другие запрещенные вкусности. Не любит излишеств в еде и сердце.

Ваше здоровье и праздничное застолье

У каждой болезни есть свои «нельзя», с которыми приходится считаться, подбирая блюда для праздничного стола. Если вы подумаете о своем здоровье сейчас, то радостные праздничные дни не закончатся для вас обострением болезней.

Вы должны помнить, что:

- при ишемической болезни сердца, гипертонии, атеросклерозе нельзя есть копчености, колбасы, сыры с высоким содержанием жира, печень и продукты из нее, жирное мясо. Стоит ограничить себя в яйцах, соленьях, консервах. Лучший вариант - блюда из жирных сортов рыбы, например семги, свежие и отварные овощи, фрукты, зелень, хлеб с отрубями. Салаты лучше заправлять не майонезом, а растительным маслом с лимонным соком. Из алкоголя можно позволить бокал-другой красного сухого вина

Ваше здоровье и праздничное застолье

- при гастрите и язвенной болезни с повышенной кислотностью желудка на столе не должно быть блюд, заправленных уксусом, майонезом или томатом, маринадов, копченостей и алкоголя. Предпочтение нужно отдать мясным и рыбным блюдам, запеченным или приготовленным на пару, тушеным овощам (морковь, свекла, цветная капуста, кабачки). Можно приготовить картофельное пюре со сливочным маслом. В качестве закуски - немного ветчины или буженины, сладкий сыр. На десерт - фрукты сладких сортов -бананы и запеченные яблоки, фаршированные смесью творога, меда, чернослива, кураги, варенье и зефир

Ваше здоровье и праздничное застолье

- при гастрите и язвенной болезни с пониженной кислотностью желудка лучше отказаться от пирогов из дрожжевого теста и мороженого. На закуску подойдут неострый сыр, заливное из рыбы или языка, докторская колбаса и нежирная ветчина, паштет из печени, икра рыб. Из мяса лучше приготовить паровые котлеты, а рыбу сварить или запечь. Салаты из свежих помидоров, вареных, овощей с яйцами, овощную икру лучше заправлять не майонезом, а оливковым маслом. Не забудьте про зелень - она стимулирует пищеварение. В качестве напитков хороши разбавленные водой ягодные соки, отвар шиповника или чай с лимоном

- при холецистите, гепатите и панкреатите главное - ограничить жирные блюда. Мясо (индейку, куриные грудки, кролика, телятину), рыбу нежирных сортов лучше отварить или запечь в духовке (в фольге) с ломтиком лимона. Картофель тоже лучше всего запечь вместе с кожурой. Можно приготовить блюда из нежирного творога, вареной или тушеной моркови, цветной капусты, кабачков, салат из свежих огурцов. Алкогольные напитки придется заменить на компоты, соки, морсы, отвар шиповника

Ваше здоровье и праздничное застолье

- при артрите, подагре не выбирайте блюда из бобовых, шпината, щавеля, редиса, грибов, субпродуктов. Откажитесь также от маринадов и копченостей, жирного мяса и кремовых тортов. Лучше приготовить нежирную курицу, индейку, кролика, рыбу на пару, сварить картофель (но не в мундире). С осторожностью относитесь к красному вину, помидорам, винограду, кукурузе, молоку - они могут спровоцировать обострение болезни.

И приятных вам праздников!

разместил(а)  Прокопенко Сергей
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