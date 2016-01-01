Рождественский подарок для холостяка. Часть 3

Она вынырнула из сна только для того, чтобы разочаровать его, чтобы показать ему, что реальность – она другая

Вот она - девушка всей его жизни! Она вынырнула из сна только для того, чтобы разочаровать его, чтобы показать ему, что реальность – она другая, и в реальности Маргариты – это не небесные создания, а обычные тетки из плоти и крови.

С таким настроением Боря собирался в гости, с таким настроением он вошел в дом Игоря, хотя и умело скрывал его за шутками и улыбкой, с которой раздаривал подарки.

Гостей было много, не менее 12 человек, и, судя по разговорам, это были еще не все. Боря устроился в кресле и просто наблюдал за происходящим, погрузившись в свои безрадостные мысли. Все вокруг шумели, были преувеличенно веселы, хотя вроде бы спиртное еще не наливали. И неожиданно среди этого веселого журчания голосов Боря услышал до неприятия знакомый тембр, а вслед за звуком появился образ той самой лже-Маргариты.

Волна противоречивых чувств накрыла Борю с головой так, что появилась острая потребность слиться в единое целое с креслом. Тем не менее Игорь, улыбаясь во все 32 зуба, направлялся прямо к Боре, ведя под руку… Маргариту, конечно же!

- Ирочка, познакомьтесь! Это мой друг Борис, весьма одаренный ученый, хотя и молодой, и кстати – неженатый! Боря, предложи Ирочке что-нибудь выпить! Извините, я оставлю вас на минутку.

До Бориса только через несколько секунд дошло, что он уже не сидит в кресле, но стоит лицом к лицу с Маргаритой, которая оказалось Ирой, Ирочкой.

- Вот так встреча! Теперь я все больше понимаю, что значит быть Борисом! Так вы, оказывается, не маньяк, а ученый? Такой же немножко… с приветом, как в фильмах показывают?

- Ну и вы, знаете ли, не Маргарита! – выпалил, даже не успев обдумать, Борис.

- Что за Маргарита? - вопрос был задан с неподдельным интересом. – Это ваша бывшая девушка, на которую я похожа?

Ирина продемонстрировала самообладание и здравый смысл, что придало Борису уверенности. Он решился! Была не была! Принес им по бокалу вина, предложил присесть на диване, сел рядом, и, как на духу, рассказал ей историю своего романа с Маргаритой.

- И я уверен, что это вы и есть! Да, конечно, я ошибся с именем. Но сейчас, когда я все это рассказывают вам, и вижу ваши глаза так близко… и вашу улыбку, и руки… И понимаю, что это вы и есть. Вы ведь чувствуете то же, что и я? Я прав? Мы знакомы. Когда-то в прошлой жизни мы уже любили друг друга, и я запомнил это, и видел это во сне, потому что ждал именно вас. И вы пришли, и теперь…

- И теперь я вас скажу, что это самый тупой вид съема, который я когда-либо видела! Я похожа на малолетку, которая проглотит эту дикую историю? Вы действительно считаете, что это сработает, и сегодня в новогоднюю ночь у вас будет секс? Давайте остановимся на этом моменте, и просто вольемся в коллектив празднующих. Идет?

Ирина встала, и пошла к гостям, а Борис… Лучше бы он вообще никогда не знал ее!

Стыд, злость, боль, обида – вот уж не думал Боря, что можно одновременно испытывать все эти чувства! Бой курантов, поздравления, салюты, песни и пляски – все это прошло для парня, как в тумане, а потом он обнаружил себя в такси, едущим домой. И в душе была огромная дыра.

Продолжение следует…