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Солнышки для Марты

Думаете, почему многие женщины не любят этот праздник?
Думаете, почему многие женщины не любят этот праздник?

Конец рабочего дня. Все спешат по домам. Суетятся, радуются. Тьфу, противно смотреть! Ну, конечно, у всех покупки к завтрашнему празднику - 8 марта. Тоже мне, весенний праздник - ветер, дождь со снегом, грязь, слякоть. Ещё и лёд не весь растаял, того и гляди сядешь в лужу. Короче, полный набор для весеннего счастья...

Думаете, почему многие женщины не любят этот праздник?

Марта спешно складывала одну за другой пластиковые папки в сумку, планируя провести завтрашний выходной с цифрами и отчётами. Сегодня утром она получила выговор от Олега Викторовича, их шефа, за якобы недоделанную работу. А в обеденный перерыв, он, как ни в чём не бывало, раскланивался и театрально улыбался, поздравляя их с 8 Марта, то и дело называя «женщинами». Слово то какое, аж слух режет. Что поделать, по традиции так принято называть всех существ женского пола лет эдак от десяти и до бесконечности.

Марта - это симпатичная девушка чуть за тридцать, с фигурой подростка, уже не первый год работающая в бухгалтерии одной приличной фирмы. Коллектив, да и сама работа её вполне устраивали, но вот к празднику 8 марта она относилась очень неблагожелательно, хотя и сама родилась в марте, и имя ей родители дали соответствующее. Но что-то в этом празднике было гнетущее, может, сказывалось то, что поздравить её, кроме Олега Викторовича, было и некому.

Светку вон есть, кому поздравить - и муж, и двое детей, да только по её рассказам это происходит так, что лучше бы не поздравляли. Утром надо сделать вид, что ты ещё спишь, не чувствуя запах гари и хлопанья дверцы холодильника. Потом к тебе, не умывшейся, с ещё не почищенными зубами, подваливает вся семья и прямо в постель несут чёрт те что, под названием «завтрак для любимой мамочки». И ты, разгребая в тарелке подгоревшие кусочки непонятно чего, щедро обмазанные чем-то очень жирным - судя по вкусу, найденной заначкой - последней банкой сгущёнки, восторгаешься кулинарными способностями своих домочадцев. Следующий день проводишь в отмывании кухни от масляных разводов, всевозможных брызг и пятен. И подсчитываешь, какой урон принёс праздник для семейного бюджета. Можно было целую неделю прожить на то, что ушло из холодильника для приготовления «подарка».

Думаете, почему многие женщины не любят этот праздник?

А вот у Ленки муж не поздравляет вообще. Он работает в женском коллективе, и после предпраздничных корпоративов 8 марта отлёживается до обеда. Ей приходится самой устраивать традиционный праздничный стол для многочисленных родственников, выставив в центр, на всеобщее обозрение, дохлый букет непонятного цвета тюльпанов, принесённых благоверным вчера, а найденный Ленкой сегодня утром в прихожей. Ибо вчера супруг просто был не в состоянии предупредить о своём подарке. Скрыть недостаток памяти супруга Ленка пытается растолчённой в воде таблеткой аспирина, в надежде дать тюльпанам жизнь после смерти.

Перепрыгивая лужи со льдом, Марта всё-таки решилась зайти в магазин, уж очень сильно это стадное чувство - праздновать праздники. Купив шампанское и коробку конфет для себя любимой, она немного успокаивается, сочтя из всего вышеобдуманного, что уж лучше быть одной, чем просто устраивать гулянку ради традиции.

Придёт сейчас домой, зальёт ванну с пеной и солью... Ах, да, соль! Там, где-то на дне сумки, лежит подарок с работы - соль для ванн. Это уже можно тоже считать традицией - дарить женскому полу на 8 марта моющие средства. Сколько Марта работает в этой фирме, столько и получает в подарок всякие гели для душа, пены для ванн, шампуни. В этом году весь отдел одарили пудом соли. Такое чувство, что мужчины хотят смыть с нас всю зимнюю грязь. Эх... Мы, конечно, тоже хороши с носками-трусами-одеколонами. Короче, долой всю грязь и старое тряпьё! Весна идёт! Весне дорогу!

Какая-то бабка крикнула: «Доча, купи букетик, недорого!» А почему бы и нет? Марта посмотрела на тюльпаны, они не внушили доверия, как будто Ленкин муж их вчера здесь забыл. Тут всю аптеку на лечение скупать нужно. Мимозы даже симпатичнее смотрелись. Узнав цену, Марта решила, что мимозу она вообще не любит, кислотный какой-то цвет, да и осыпается быстро. Нет, не нужны цветы, спасибо. Она заспешила на остановку, цокая каблучками по льду, всё ещё мысленно ругая всех торгашей в лице бабки-цветочницы.

Думаете, почему многие женщины не любят этот праздник?

Думаете, почему многие женщины не любят этот праздник? А чего его любить - погода не соответствует, мужчины, если и есть, дарят не то что нужно, а если нет...

Марте вдруг так захотелось побыть Светкой, чтобы проснуться утром и съесть кусочек подгоревшего торта с маслом и сгущёнкой, чтобы любимый муж и детки по очереди целовали и обнимали. Или Ленкой, так заботливо пытавшейся спасти цветы от любимого... Стоп, чего это вдруг слёзы навернулись? На кой вообще Ленке эти тюльпаны? Ужас, какие дорогие! …Ан нет, купил же! А тут, хоть бы кто мимозу подарил... Всё, слёзы, закатывайтесь обратно, маршрутка подходит.

Соль! У меня же есть соль! А, значит, релакс в ванной сегодня обеспечен! Марта уверенно перепрыгнула через грязь, неожиданно поскользнулась и …села в лужу. Маршрутка быстро забилась счастливчиками и отъехала. Но Марте было всё равно. Мысли разлетелись ещё дальше, чем папки с отчётами…

Сквозь вновь навернувшиеся слёзы она разглядела симпатичного высокого брюнета с веточкой мимозы в руках - он что-то спрашивал у неё. Марта сфокусировала мысли на объекте. «Девушка, вам помочь?» - повторил брюнет, протягивая руку. Не в силах что-либо сказать, она лишь кивнула. Он подхватил её, как пушинку, поставил на землю и протянул букет: «А это вам!» Маленькие солнышки излучали столько света и тепла, что Марта на миг забыла, что она мокрая и грязная, и только что из лужи.

Думаете, почему многие женщины не любят этот праздник?

Обняв эти пушистые комочки, она, всё ещё находясь в каком-то сне, никак не могла твёрдо встать на ноги. Оказалось, что ещё и каблук сломан. Попытавшись скрыть это от неожиданно появившегося незнакомца, Марта растерянно улыбнулась и промямлила что-то похожее на «спасибо».

Его взгляд тоже попал на каблук, и он бодро произнёс: «Ну, не расстраивайтесь так, сейчас мы это исправим», - и протянул руку, - «меня Сергей зовут». «Марта», - неожиданно для самой себя, ей было очень приятно запустить в его горячую руку свою замёрзшую ладошку...

Полина Вертинская
  случайная встреча   одиночество      

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