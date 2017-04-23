by Записки Дикой Хозяйки

Стихи о любви

Связка ключей на ладони...

Связка ключей на ладони... брелок, Нет, ни звонить, ни стучаться не надо, Просто возьми... вдруг найдется предлог - Ливень на улице... пик снегопада? Да, в коридоре всегда полумрак, Светится лампочка здесь в полнакала... В общем-то, можешь придти просто так Если соскучилась или устала. Женщина? Вряд ли... я буду один - Книги, стихи или звезды с балкона, А может, поймаю на "Ретро..."Teach In " И не услышу, что ты уже дома... Нет, я не сплю, это часто вот так Я закрываюсь глазами от мира, Просто как вечер - в душе кавардак, И тишина,... и пустая квартира... Форточку? Жарко? Ах, да... накурил; Ты извини меня, больше не буду... Встретить кого-нибудь, чтоб полюбил? ... может и встречу,... если забуду. Ты же замерзла! И пальцы как лед! Вот я растяпа... горячего чаю? С сушками хочешь? И липовый мед? Ну, скажем так... я немного скучаю... Слушай, да я растерялся почти - Не предложил тебе даже раздеться! Как ты вошла? Я оставил ключи? И подошли?... а ведь были от сердца...

Понимаешь…

Понимаешь… - сказал мне знакомый волшебник, Прикурив сигарету от лунного света – Жизнь нельзя запихнуть даже в толстый учебник, Ведь на каждый вопрос не напишешь ответа. Да ещё эта грань между “просто” и “сложно” Почему-то практически неуловима – Из всего, что нам хочется, хоть и возможно, Но обычно сбывается лишь половина. Тут волшебная палочка, в общем-то, кстати – Можешь стать королём. Или модным поэтом. И не жить как всегда от зарплаты к зарплате, И творить только то, что захочешь, при этом! Ну, ещё по одной? И, наверное, хватит… Счастье, в принципе, людям нужнее, чем что-то. Почему кто-то жизнь так бессмысленно тратит? А не жалко, когда в ней – тоска и болото! Посмотри, что творится от века до века – Нам всегда быть счастливыми что-то мешает, Вот скажи мне, зачем Бог слепил человека? - Где народ создаёт, там толпа разрушает! Ты мне нравишься, парень… молчишь и киваешь. Мир спасают не люди, спасают святые. А тебе не дано. Так о чём ты мечтаешь? Загадай, и стань тем, кем не станут другие. А “Тверская”* пошла…, сладко греет, зар-раза! Ну, ещё по чуть-чуть, так сказать – отходную? И запомни… мечту не исполнить два раза, Но одну я и пьяным тебе наколдую. Я в ответ улыбнусь, вот и палочка в руки, Неужели сбываются ею желанья? Ох, уж эти волшебные ваши науки… Ох, уж эти смешные слова – заклинанья! … А потом будет вздох, и во взгляде досада, И чуть слышно “дурак”, словно мне понарошку Ничего кроме счастья любимой не надо, Ничего, кроме света в заветном окошке…