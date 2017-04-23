Связка ключей на ладони...
Связка ключей на ладони... брелок,
Нет, ни звонить, ни стучаться не надо,
Просто возьми... вдруг найдется предлог -
Ливень на улице... пик снегопада?
Да, в коридоре всегда полумрак,
Светится лампочка здесь в полнакала...
В общем-то, можешь придти просто так
Если соскучилась или устала.
Женщина? Вряд ли... я буду один -
Книги, стихи или звезды с балкона,
А может, поймаю на "Ретро..."Teach In "
И не услышу, что ты уже дома...
Нет, я не сплю, это часто вот так
Я закрываюсь глазами от мира,
Просто как вечер - в душе кавардак,
И тишина,... и пустая квартира...
Форточку? Жарко? Ах, да... накурил;
Ты извини меня, больше не буду...
Встретить кого-нибудь, чтоб полюбил?
... может и встречу,... если забуду.
Ты же замерзла! И пальцы как лед!
Вот я растяпа... горячего чаю?
С сушками хочешь? И липовый мед?
Ну, скажем так... я немного скучаю...
Слушай, да я растерялся почти -
Не предложил тебе даже раздеться!
Как ты вошла? Я оставил ключи?
И подошли?... а ведь были от сердца...
Понимаешь…
Понимаешь… - сказал мне знакомый волшебник,
Прикурив сигарету от лунного света –
Жизнь нельзя запихнуть даже в толстый учебник,
Ведь на каждый вопрос не напишешь ответа.
Да ещё эта грань между “просто” и “сложно”
Почему-то практически неуловима –
Из всего, что нам хочется, хоть и возможно,
Но обычно сбывается лишь половина.
Тут волшебная палочка, в общем-то, кстати –
Можешь стать королём. Или модным поэтом.
И не жить как всегда от зарплаты к зарплате,
И творить только то, что захочешь, при этом!
Ну, ещё по одной? И, наверное, хватит…
Счастье, в принципе, людям нужнее, чем что-то.
Почему кто-то жизнь так бессмысленно тратит?
А не жалко, когда в ней – тоска и болото!
Посмотри, что творится от века до века –
Нам всегда быть счастливыми что-то мешает,
Вот скажи мне, зачем Бог слепил человека? -
Где народ создаёт, там толпа разрушает!
Ты мне нравишься, парень… молчишь и киваешь.
Мир спасают не люди, спасают святые.
А тебе не дано. Так о чём ты мечтаешь?
Загадай, и стань тем, кем не станут другие.
А “Тверская”* пошла…, сладко греет, зар-раза!
Ну, ещё по чуть-чуть, так сказать – отходную?
И запомни… мечту не исполнить два раза,
Но одну я и пьяным тебе наколдую.
Я в ответ улыбнусь, вот и палочка в руки,
Неужели сбываются ею желанья?
Ох, уж эти волшебные ваши науки…
Ох, уж эти смешные слова – заклинанья!
… А потом будет вздох, и во взгляде досада,
И чуть слышно “дурак”, словно мне понарошку
Ничего кроме счастья любимой не надо,
Ничего, кроме света в заветном окошке…