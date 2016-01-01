Я жду весеннюю капель
Я жду весеннюю капель,
Когда исчезнет царство льда.
Скажи мне, Бог мой, неужель
Мои отсчитаны года?
Грядет весна, а мысль о смерти.
Свет солнца ярче и теплей.
Чтоб не случилось, люди, верьте,
И к черту всяких там чертей.
Судьба вершит, она не спросит.
Не проклинаю свой удел,
Ответом маюсь и вопросом,
Что я куда-то не успел.
Уходить нетрудно
Вновь судьбы отмашка,
Прошлое - зануда,
Расставаться тяжко,
Уходить не трудно.
От любви награда -
Позднее прозренье.
Много мне не надо,
Дай, Господь, терпения.
К счастью на закланье
Трудная дорога.
Горизонт поманит,
Небо спросит строго.
Не люблю фальстарты -
Мысли вхолостую.
Ненавижу факты,
Иногда тоскую.
Не грусти
Не грусти, всё кончается скоро
И своё отпоют соловьи.
Позабудь про обиды и ссоры,
Мы живем от любви до любви.
Не грусти, расстаются до встречи.
Не жалей, что кончается путь.
Отпылает закатом наш вечер,
И его никому не вернуть.
Не грусти, будут снова рассветы,
Будет утро надежду дарить,
Будет небо по-прежнему светлым,
Чтоб безропотно верность хранить.
Не грусти, что расстанемся скоро,
У судьбы повороты свои.
Позабудь про обиды и ссоры,
Мы живем от любви до любви...
Приговорённые к любви
Услышу - только позови,
Заворожу тебя стихами.
Приговорённые к любви
Разлуку меряют годами.
Не укрывая чувств своих,
Себя порой не понимая,
Приговорённые к любви,
Страдая, чувством не играют.
И боль и радость - на двоих
Чрез тернии ада - ближе к раю.
Приговорённые к любви
Сердца без жалости сжигают.
Услышу, только позови,
Без тени страха и укора,
Приговорённые к любви
На исполнении приговора...