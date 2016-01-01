Стихи о любви

Я жду весеннюю капель

Я жду весеннюю капель, Когда исчезнет царство льда. Скажи мне, Бог мой, неужель Мои отсчитаны года? Грядет весна, а мысль о смерти. Свет солнца ярче и теплей. Чтоб не случилось, люди, верьте, И к черту всяких там чертей. Судьба вершит, она не спросит. Не проклинаю свой удел, Ответом маюсь и вопросом, Что я куда-то не успел.

Уходить нетрудно

Вновь судьбы отмашка, Прошлое - зануда, Расставаться тяжко, Уходить не трудно. От любви награда - Позднее прозренье. Много мне не надо, Дай, Господь, терпения. К счастью на закланье Трудная дорога. Горизонт поманит, Небо спросит строго. Не люблю фальстарты - Мысли вхолостую. Ненавижу факты, Иногда тоскую.

Не грусти

Не грусти, всё кончается скоро И своё отпоют соловьи. Позабудь про обиды и ссоры, Мы живем от любви до любви.

Не грусти, расстаются до встречи. Не жалей, что кончается путь. Отпылает закатом наш вечер, И его никому не вернуть.

Не грусти, будут снова рассветы, Будет утро надежду дарить, Будет небо по-прежнему светлым, Чтоб безропотно верность хранить.

Не грусти, что расстанемся скоро, У судьбы повороты свои. Позабудь про обиды и ссоры, Мы живем от любви до любви...

Приговорённые к любви

Услышу - только позови, Заворожу тебя стихами. Приговорённые к любви Разлуку меряют годами. Не укрывая чувств своих, Себя порой не понимая, Приговорённые к любви, Страдая, чувством не играют. И боль и радость - на двоих Чрез тернии ада - ближе к раю. Приговорённые к любви Сердца без жалости сжигают. Услышу, только позови, Без тени страха и укора, Приговорённые к любви На исполнении приговора...