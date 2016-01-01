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Гороскоп на 2017 год по знакам Зодиака

Посмотрим, что же советуют астрологи
Посмотрим, что же советуют астрологи

Близится 2017 год - год Огненного Петуха. О чём же прокукарекает нам эта птица? Станет ли той самой птицей счастья, за которой мы охотимся всю жизнь? Как расположился хоровод звёзд в этом году, какие предпосылки развития событий обещают для каждого знака? Посмотрим, что же советуют астрологи.

Петух - птица гордая и независимая. В профессиональном плане можете смело предлагать все накопившиеся за последнее время идеи - начальство оценит. В любовных делах домашний Петух благоволит к созданию семьи и воспитанию детей. Ну, а самый лучший отдых для души и тела вы получите, махнув летом в русскую деревню, где будете слушать каждое утро песнь символа года о начале светлого дня.

Посмотрим, что же советуют астрологи

Овен

В наступающем году Петух откроет для вас то, что вы долго вынашивали в планах. Стоит заняться самообразованием, чтобы разобраться во всей этой каше, неожиданно свалившейся на голову. Ожидайте много сюрпризов, появится возможность изменить судьбу. В профессиональной сфере это полный разворот в противоположном направлении, в личных делах - предпосылки для создания семьи. В плане здоровья - вас могут беспокоить хронические заболевания. Желательно следить за своим питанием.

Посмотрим, что же советуют астрологи

Телец

Год обещает быть переломным, вы узнаете себя с совершенно иной стороны. Возможна даже переоценка ценностей. Не стоит огорчаться по поводу отношений в коллективе, ввязываться в сомнительные мероприятия. Берегите своё окружение, уделяйте внимание близким, они во многом вам помогут, будьте благодарными. Будьте осторожны за рулём, не отвлекайтесь на дороге, избегайте ДТП.

Посмотрим, что же советуют астрологи

Близнецы

Звёзды сулят перемены в личной жизни. Для неуловимых Близнецов это послужит ещё и стимулом для разного рода побед в профессиональной деятельности. Петух принесёт вам прибыль, только будьте внимательнее, чтобы не нарваться на мошенников. Не забывайте и отдыхать, займитесь нетрадиционными практиками.

Посмотрим, что же советуют астрологи

Рак

Звёзды советуют беречь свою вторую половинку и не переезжать на новое место жительства. Старайтесь начинать новые проекты без эмоций, взвесив все за и против, тогда Петух вам принесёт удачу. Можете активно менять свою жизнь во всех сферах, но не доводите до стрессов. Год простудных заболеваний, не переохлаждайтесь.

Посмотрим, что же советуют астрологи

Лев

Финансовая нестабильность из-за неприятностей в профессиональной деятельности. Умерьте ваш командный пыл, прислушивайтесь и приглядывайтесь к людям, сдерживайте себя в нужные моменты, тогда ваши идеи найдут поддержку. Относитесь мягче к своим близким, тогда вы получите ещё большую отдачу. Следите за сердечно-сосудистой системой и не перегружайте желудок.

Посмотрим, что же советуют астрологи

Дева

Петух наградит вас приятными сюрпризами, поэтому ждите своего звёздного часа. Постарайтесь разгрести накопившиеся дела и восстановить отношения с друзьями. Судьба будет испытывать вас, не ищите виноватых, проявите настойчивость и активность. Чаще отдыхайте на природе, избегайте эмоциональных перегрузок.

Посмотрим, что же советуют астрологи

Весы

В год Петуха вам выпадет шанс для профессиональной деятельности, не бойтесь сменить работу. Необходимо будет заняться своим образованием, ведь Звезды сулят вам множество перспектив. Хотя год нестабилен, возможны и проблемы с финансами, лучше всё-таки сделать какие-то запасы. Не доводите ситуации до внутреннего раздражения и умерьте свой эгоизм. Старайтесь быть внимательнее к близким вам людям.

Посмотрим, что же советуют астрологи

Скорпион

Звезды обещают вам новые возможности в профессиональной деятельности, но избавьтесь сначала от старых проблем. Те цели, которые вы для себя поставили, обязательно выразятся в жизни. Также ждите внимания от противоположного пола, не разбазаривайте себя, найдите свою половинку и держитесь вместе. В плане здоровья - обратите внимание на профессиональные заболевания.

Посмотрим, что же советуют астрологи

Стрелец

Петух обещает вам судьбоносную встречу, не упустите, следите за всеми своими новыми знакомствами. Развивайтесь, образовывайтесь, возможен переход на другую работу. Старайтесь не транжирить финансы. Заботьтесь о своей второй половинке, ведь вы будете зависеть от общих планов. Намечайте только то, что действительно выполнимо, не распыляйтесь. Удачное время для путешествий.

Посмотрим, что же советуют астрологи

Козерог

Звезды призывают следить за порядком вокруг себя. Смените окружение, выберите новые планы для деятельности. Не стоит срываться на близких, сдерживайте эмоции, вы избежите, тем самым, многих неприятных ситуаций. Ждите прибыли в финансах, купите лотерейный билет, звёзды благоволят к этому. В плане здоровья - выполняйте режим дня, не перегружайтесь.

Посмотрим, что же советуют астрологи

Водолей

Готовьтесь работать на полную катушку, используйте для этого все средства. Не доводите только себя до раздражительности, иначе наступит чёрная полоса. Деньги будут поступать небольшими порциями, что даст вам возможность идти вперёд. Следите за своим отношением к окружающим, новые знакомые сыграют в дальнейшем вам на руку. Для укрепления здоровья в этом году лучше выбрать спортивные мероприятия на свежем воздухе.

Посмотрим, что же советуют астрологи

Рыбы

Год нестабильный, не стоит планировать, лучше поступать в зависимости от ситуации. Ищите возможности для применения своего таланта. Не сидите на месте, расправляйте крылья. В любовных делах вы проявите упрямство, но партнёр будет только в плюсе. Приятные финансовые поступления. Следите за здоровьем, обратите внимание на сосуды головного мозга, чаще отдыхайте.

Полина Вертинская
  новогодние праздники   новый год      

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