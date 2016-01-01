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В чём и как встречать Новый 2017 год

Как же стать пленительной и неповтормой в новогодний вечер?
Как же стать пленительной и неповтормой в новогодний вечер?

Совсем скоро вдоволь набегавшаяся Обезьянка передаст эстафетную палочку, а вернее даже огненный факел (потому что наступающий год принадлежит стихии Огня), горделивому Петушку. Мы снова займёмся поиском вечерних нарядов, чтобы покорить этого знающего себе цену красавца. Как же стать пленительной и неповтормой в новогодний вечер?

Цвета

Как же стать пленительной и неповтормой в новогодний вечер?

Итак, огненные оттенки остаются. Петух будет доволен, если вы выберите цвета его окраса. Это и красный, и жёлтый, и оранжевый вплоть до коричневого, и даже изумрудный. Вообще Петуху по душе яркие цвета, и все блестящие и сверкающие ткани.

Ткани

Как же стать пленительной и неповтормой в новогодний вечер?

Выбор многообразен - атлас, шёлк, очень популярна сейчас лаке, либо можно выбрать совсем блестящую парчу или ткань, расшитую пайетками.

Как же стать пленительной и неповтормой в новогодний вечер?

Переливчатый бархат - просто пик сезона. Такое платье можно выбирать с расчётом на повседневную носку, ибо зимой 2017 как раз актуальны бархатные вещи.

Гипюр остаётся с прошлого сезона, но в другой интерпретации: с эффектом татуировки.

Как же стать пленительной и неповтормой в новогодний вечер?

Фасоны

Петух любит напыщенность, поэтому ему понравятся все пышные штучки - будь то юбка-пачка, баллон, тюльпан, петушиный хвост (спереди короткая, а сзади пышная и длинная). Платье может быть довольно скромным, но с фишкой (не путать с заложенной бомбой): высокий разрез, декольте, отсутствие одного рукава (асимметрия также поощряется).

Как же стать пленительной и неповтормой в новогодний вечер?

Мило будут смотреться наивные рюшечки и воланчики. Многослойность также остаётся. Хотите быть неотразимой - приобретите платье с открытой спиной, тоже один из трендов новогоднего образа. Ну, и прозрачность никто не отменял, лишь бы это выглядело не кричаще, а по-девичьи стыдливо, и смотрелось уместно на празднике.

Как же стать пленительной и неповтормой в новогодний вечер?

Мировые дизайнеры предлагают облегающие платья из тонкого шёлка, почти как комбинации. На Западе давно полюбился пижамный стиль, который в России не очень то прижился. Теперь вот дошли и до нижнего белья. Как знать, возможно, русским скромницам понравится щеголять в ночных сорочках по вечеринкам. Только учтите, что ткань должна быть действительно дорогая и обязательно украшение, чтобы никому и в голову не пришло, что вы просто забыли надеть платье.

Причёски и макияж

Как же стать пленительной и неповтормой в новогодний вечер?

Определившись с новогодним костюмом, перейдём к макияжу и причёске. Волосы лучше уложить волнистыми прядями на одну сторону. Если у вас короткая стрижка, и вы любите эксперименты, то раскрасьте несколько прядей в яркие цвета - будете точно на пике карнавала. Если же длинные - то "петушиный хвост" в самом что ни на есть тренде. Макияж яркий, броский, в тон подобранного костюма.

Как и где встречать

Петух - птица домашняя, поэтому лучше встретить этот праздник дома. Пригласите гостей, подготовьте каждому небольшой подарок, не обязательно дорогой, желательно содержащий домашнюю тематику - что-то тёплое и уютное. Текстиль, кофе, выпечка, вязаные вещицы, игрушки и сувениры с символом года.

Как же стать пленительной и неповтормой в новогодний вечер?

Декор дома также может содержать простенькие и незатейливые элементы. Петушку понравятся деревенские атрибуты - вязаные салфеточки, лоскутные пледы и покрывала, рушники, деревянные панно, сшитые своими руками мягкие игрушки-символы года. На столе будут очень даже уместны блюда в глиняных горшочках, особенно крупяные.

Осталось подвести итоги. Итак, вы в пёстром прикиде, с боевым раскрасом, с индейским пером в причёске и в обнимку с горшочком новогодней каши, громко кукарекаете под звуки курантов и безудержный смех домашних! Весёлого Нового года! Ку-ка-ре-ку!

Полина Вертинская
  новогодние праздники   как украсить дом   подарки к Новому году и Рождеству   как подготовить праздник   новый год      

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