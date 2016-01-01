ВЛЮБЛЕННОЕ СЕРДЦЕ

Стихи о любви

Горчит вино

Чуть горчит почему-то вино И души не укрыть непогоды. Ничего мне не жаль, ничего, Разве, что уходящие годы.

Одиночество – сущий пустяк, А порою, оно мне постыло. Всё, наверное, было не так, Всё не так, но ведь всё-таки было.

И на радость себе, на беду, У мечты, оставаясь, в объятие, Как мальчишка любимую жду, Что под солнцем идёт в белом платье.

Чёрно-белое жизни кино, Где тоски перезрелые всходы. Ничего мне не жаль, ничего Разве, что уходящие годы…

Отпустила бессонница

Отпустила бессонница. Жизни пройденный путь - Это, то, что припомнится, Всё, что будет - забудь.

Может что-то получится, Не горюй, не жалей. Без заветного ключика Не откроешь дверей.

Отстрадало, отмучилось, Сердце стало мудрей. Заблестела излучина Речки светлой моей.

Не болеть - не поправиться, Но душой не старей. Ах ты, Солнце-красавица, Ты приснись мне скорей.

Влюблённое сердце

Ты не знаешь, что с ним делать? Всё твоей покорно власти. Чтоб быстрее затвердело - Раздели его на части…

Можно просто и не трогать - Пусть с тобой побудет рядом. Перед дальнею дорогой Тронь рукой, не хочешь - взглядом.

И оставь, коль это надо, Замерев, не шелохнётся. Ведь оно тебе так радо, Но обратно не вернётся…