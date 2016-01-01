Главная >>  Журнал >>  Проба пера >>  Поэзия

ВЛЮБЛЕННОЕ СЕРДЦЕ

Стихи о любви
Стихи о любви

Горчит вино

Чуть горчит почему-то вино И души не укрыть непогоды. Ничего мне не жаль, ничего, Разве, что уходящие годы.
Одиночество – сущий пустяк, А порою, оно мне постыло. Всё, наверное, было не так, Всё не так, но ведь всё-таки было.
И на радость себе, на беду, У мечты, оставаясь, в объятие, Как мальчишка любимую жду, Что под солнцем идёт в белом платье.
Чёрно-белое жизни кино, Где тоски перезрелые всходы. Ничего мне не жаль, ничего Разве, что уходящие годы…

Отпустила бессонница

Отпустила бессонница. Жизни пройденный путь - Это, то, что припомнится, Всё, что будет - забудь.
Может что-то получится, Не горюй, не жалей. Без заветного ключика Не откроешь дверей.
Отстрадало, отмучилось, Сердце стало мудрей. Заблестела излучина Речки светлой моей.
Не болеть - не поправиться, Но душой не старей. Ах ты, Солнце-красавица, Ты приснись мне скорей.

Влюблённое сердце

Ты не знаешь, что с ним делать? Всё твоей покорно власти. Чтоб быстрее затвердело - Раздели его на части…
Можно просто и не трогать - Пусть с тобой побудет рядом. Перед дальнею дорогой Тронь рукой, не хочешь - взглядом.
И оставь, коль это надо, Замерев, не шелохнётся. Ведь оно тебе так радо, Но обратно не вернётся…
Виктор Северенков
  Северенков      

  Следующие статьи из этого раздела

  Читать или оставить коментарий

Коментарии

Добавить Ваш комментарий


Вам будет интересно:
"ЛЮБОВЬ"

"ЛЮБОВЬ"

(Стихи)

Когда любовная горячка Пройдёт – останется любовь. Любовь спокойна – однозначно, Не требует помпезных слов. Она связует тонко-тонко Всех обитателей земли
Приговорённые к любви

Приговорённые к любви

Стихи о любви

Услышу - только позови, Заворожу тебя стихами. Приговорённые к любви Разлуку меряют годами. Не укрывая чувств своих, Себя порой не понимая, Приговорённые к любви, Страдая, чувством не играют.
Любовь остается

Любовь остается

Стихи

Любовь никогда никуда не уходит, Коснувшись нас нежным крылом. Она неприкаянно рядышком бродит, Когда мы ее предаем.
ЭТО ЛЮБОВЬ...

ЭТО ЛЮБОВЬ...

(Стихи)

Любовь – нежданная награда, Она приходит ниоткуда, И не успеть сказать:- «Не надо!» И не спасти себя от чуда. Ее пронзительно касанье, Ее атака безрассудна, Она врывается в дыханье, Да так, что выдох сделать трудно.
Стихи о Лондоне

Стихи о Лондоне

(Путешествие в стихах)

Ты помнишь: вечер на мосту, Цветные огоньки на Темзе. И в синем небе звездный вензель, И Лондонскую пустоту? Ты помнишь горькую любовь, Признания на Пикадилли?
Любовь зла...

Любовь зла...

Мужская психология

Любовь вдохновляет, любовь наполняет жизнь смыслом, и эта же самая любовь может разрушить тебя до основания, да так, что для того, чтобы подняться и вновь научить радоваться жизни, потребуются годы…
ЛЮБОВЬ

ЛЮБОВЬ

Стихи

Мы в этой жизни ищем смысла, Терзая мыслями себя. Слова - загадки, время, числа, А надо просто жить, любя.
«Уроки любви»

«Уроки любви»

(Стихи)

Беспощадна наука любви - Несговорчиво и неотвратно Заставляет основы свои Повторять ежедневно и внятно. Мой учитель достаточно строг, Только лучшего я и не знаю, И “зубрю” свой вчерашний урок, Да опять невпопад отвечаю.
ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ

ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ

Стихи о любви

Я верю в полнолуние любви, Я верю в сумасшествие прилива, Когда неотвратимо и красиво В мои зрачки ударит свет Луны.
"А я спросил бы у любви..."

"А я спросил бы у любви..."

(Стихи)

А я спросил бы у Любви, И пусть она мне даст ответ – Зачем живет в моей груди? Зачем мне в сердце этот свет? И кто с души сорвал заслон, Взымая платою покой, Чтоб эту женщину на трон Возвел я собственной рукой?
ПРОСТРАНСТВО ЛЮБВИ

ПРОСТРАНСТВО ЛЮБВИ

(Стихи)

Нас всех окружает Пространство Любви - Не каждый его замечает. Исходит оно к нам от самой земли И медленно всех обнимает
«Ты знаешь... время от любви не лечит»

«Ты знаешь... время от любви не лечит»

(Стихи)

Пока у нас с тобой неравный счёт: Тебе, поверь, сейчас намного легче. Ну, что изменит месяц... или год? Ты знаешь... время от любви не лечит.



Информация

Журнал

Кулинария

Здоровье

Диеты

Красота

© 2006-2016 Интернет портал “Записки Дикой Хозяйки”.
Все права защищены. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-32550