ВЛЮБЛЕННОЕ СЕРДЦЕ

Горчит вино
Одиночество – сущий пустяк, А порою, оно мне постыло. Всё, наверное, было не так, Всё не так, но ведь всё-таки было.
И на радость себе, на беду, У мечты, оставаясь, в объятие, Как мальчишка любимую жду, Что под солнцем идёт в белом платье.
Чёрно-белое жизни кино, Где тоски перезрелые всходы. Ничего мне не жаль, ничего Разве, что уходящие годы…
Отпустила бессонница
Может что-то получится, Не горюй, не жалей. Без заветного ключика Не откроешь дверей.
Отстрадало, отмучилось, Сердце стало мудрей. Заблестела излучина Речки светлой моей.
Не болеть - не поправиться, Но душой не старей. Ах ты, Солнце-красавица, Ты приснись мне скорей.
Влюблённое сердце
Можно просто и не трогать - Пусть с тобой побудет рядом. Перед дальнею дорогой Тронь рукой, не хочешь - взглядом.
И оставь, коль это надо, Замерев, не шелохнётся. Ведь оно тебе так радо, Но обратно не вернётся…