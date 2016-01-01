Рождественский подарок для холостяка

Боря сейчас даже и не смог бы сказать, когда увидел этот сон впервые – настолько часто он возвращался в него на протяжении всей жизни

Боря сейчас даже и не смог бы сказать, когда увидел этот сон впервые – настолько часто он возвращался в него на протяжении всей жизни. И жизнь его была четко поделена на ту, которая происходит во сне, и ту, которая развивается по своему сценарию после ежедневного пробуждения. И не то, чтобы Боря был интровертом, оторванным от мира. Нет, он вовсе даже не чувствовал оторванность от действительности.

Ему это было не нужно, потому что Боре посчастливилось найти именно ту работу, которая, помимо денег, приносила еще и моральное удовлетворение. Много морального удовлетворения, как бывает у успешного молодого ученого, работающего над собственной идеей и, на удивление, получающего за это деньги. В российской действительности такое сочетание – большая редкость, Боря это понимал, и так же понимал, что он должен быть благодарен жизни, или кому-то там еще, кто занимается распределением удачи для всех и каждого.

Боря был благодарен настолько, что тот факт, что в свои 30 он был еще холостяком, и у него давно не было личной жизни, воспринимался им вполне спокойно. Хотя, если честно, у Бори была веская причина воспринимать эту, ненормальную для нашего времени ситуации, спокойно. Причина – в этих самых снах, которые он видел регулярно. Это не был один и тот же сон. Это был сон, сюжет которого, начавшись когда-то, развивался, жил своей жизнью.

Борина Маргарита

Однажды во сне он встретил ЕЕ, женщину, которую назвал своей Маргаритой по ассоциации с Мастером и Маргаритой, своим любимым романом. Во сне можно быть нескромным, поэтому Боря позволил видеть в себе Мастера, тем более, что у него были для этого основания, ведь он – молодой и перспективный ученый. Конечно, Маргарита была красивой, но не это главное. С ней было хорошо, очень тепло и комфортно. В ее присутствии хорошо думалось, она всегда подбадривала и принимала все, что Боря говорит.

Сюжеты снов отличались, и это создавало ощущение, что жизнь во сне также развивается и течет, как и в реальности. Он твердо знал, что Маргарита – это самое родное существо, которое есть во вселенной. Что она часть его самого, и что никто и никогда не поймет его так, как может понять она. И, конечно же, Боря понимал, что именно поэтому его личная жизнь, та, которая не во сне, никак не могла наладиться. Маргарита мешала этому случиться. Но что за беда, если ее образ всегда можно было вызвать в памяти, а ощущения во сне были настолько острыми, что каждый раз, когда Боря просыпался, он твердо знал, что все это происходит на самом деле. Правда, это длилось не более 15 минут после пробуждения, но и этого хватало, чтобы держаться мыслью за образ Маргариты весь оставшийся день, а также следующие дни, недели, месяцы… До следующей встречи во сне.

Грубое вторжение реальности

И вот накануне Нового года все изменилось, да так, что Боря был вынужден наблюдать, как вся его личная реальность просто трещит по швам. А началось все с вещей привычных, обыденных и тривиальных, можно сказать.

Надо заметить, что Боря никогда Новый год не встречал один, всегда был кто-то, кто проявлял к нему милосердие, и забирал к себе. Сначала, конечно, это были родители, а потом друзья и сослуживцы. И каждый раз находился кто-то, кто ставил себе целью устроить Борину личную жизнь, а для этого приглашал к празднику одинокую дамочку. И в этот Новый год проходило все по плану: Борин друг Игорь пригласил его к себе праздновать Новый год, и намекал, что среди гостей будет очень интересная девушка.

Продолжение следует