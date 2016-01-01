Главная >>  Журнал >>  Я – Женщина >>  Мужчина и женщина >>  Психология отношений

Рождественский подарок для холостяка

Боря сейчас даже и не смог бы сказать, когда увидел этот сон впервые – настолько часто он возвращался в него на протяжении всей жизни
Боря сейчас даже и не смог бы сказать, когда увидел этот сон впервые – настолько часто он возвращался в него на протяжении всей жизни

Боря сейчас даже и не смог бы сказать, когда увидел этот сон впервые – настолько часто он возвращался в него на протяжении всей жизни. И жизнь его была четко поделена на ту, которая происходит во сне, и ту, которая развивается по своему сценарию после ежедневного пробуждения. И не то, чтобы Боря был интровертом, оторванным от мира. Нет, он вовсе даже не чувствовал оторванность от действительности.

Боря сейчас даже и не смог бы сказать, когда увидел этот сон впервые – настолько часто он возвращался в него на протяжении всей жизни

Ему это было не нужно, потому что Боре посчастливилось найти именно ту работу, которая, помимо денег, приносила еще и моральное удовлетворение. Много морального удовлетворения, как бывает у успешного молодого ученого, работающего над собственной идеей и, на удивление, получающего за это деньги. В российской действительности такое сочетание – большая редкость, Боря это понимал, и так же понимал, что он должен быть благодарен жизни, или кому-то там еще, кто занимается распределением удачи для всех и каждого.

Боря был благодарен настолько, что тот факт, что в свои 30 он был еще холостяком, и у него давно не было личной жизни, воспринимался им вполне спокойно. Хотя, если честно, у Бори была веская причина воспринимать эту, ненормальную для нашего времени ситуации, спокойно. Причина – в этих самых снах, которые он видел регулярно. Это не был один и тот же сон. Это был сон, сюжет которого, начавшись когда-то, развивался, жил своей жизнью.

Боря сейчас даже и не смог бы сказать, когда увидел этот сон впервые – настолько часто он возвращался в него на протяжении всей жизни

Борина Маргарита

Однажды во сне он встретил ЕЕ, женщину, которую назвал своей Маргаритой по ассоциации с Мастером и Маргаритой, своим любимым романом. Во сне можно быть нескромным, поэтому Боря позволил видеть в себе Мастера, тем более, что у него были для этого основания, ведь он – молодой и перспективный ученый. Конечно, Маргарита была красивой, но не это главное. С ней было хорошо, очень тепло и комфортно. В ее присутствии хорошо думалось, она всегда подбадривала и принимала все, что Боря говорит.

Сюжеты снов отличались, и это создавало ощущение, что жизнь во сне также развивается и течет, как и в реальности. Он твердо знал, что Маргарита – это самое родное существо, которое есть во вселенной. Что она часть его самого, и что никто и никогда не поймет его так, как может понять она. И, конечно же, Боря понимал, что именно поэтому его личная жизнь, та, которая не во сне, никак не могла наладиться. Маргарита мешала этому случиться. Но что за беда, если ее образ всегда можно было вызвать в памяти, а ощущения во сне были настолько острыми, что каждый раз, когда Боря просыпался, он твердо знал, что все это происходит на самом деле. Правда, это длилось не более 15 минут после пробуждения, но и этого хватало, чтобы держаться мыслью за образ Маргариты весь оставшийся день, а также следующие дни, недели, месяцы… До следующей встречи во сне.

Грубое вторжение реальности

Боря сейчас даже и не смог бы сказать, когда увидел этот сон впервые – настолько часто он возвращался в него на протяжении всей жизни

И вот накануне Нового года все изменилось, да так, что Боря был вынужден наблюдать, как вся его личная реальность просто трещит по швам. А началось все с вещей привычных, обыденных и тривиальных, можно сказать.

Надо заметить, что Боря никогда Новый год не встречал один, всегда был кто-то, кто проявлял к нему милосердие, и забирал к себе. Сначала, конечно, это были родители, а потом друзья и сослуживцы. И каждый раз находился кто-то, кто ставил себе целью устроить Борину личную жизнь, а для этого приглашал к празднику одинокую дамочку. И в этот Новый год проходило все по плану: Борин друг Игорь пригласил его к себе праздновать Новый год, и намекал, что среди гостей будет очень интересная девушка.

Продолжение следует

Валентина Галич
  мужчина женщина проблемы отношений   мужчина и женщина проблемы общения   психология отношений мужчины и женщины      

  Следующие статьи из этого раздела

  Читать или оставить коментарий

Коментарии

Добавить Ваш комментарий


Вам будет интересно:
Какие женщины нравятся мужчинам?

Какие женщины нравятся мужчинам?

Мужчина и женщина: психология отношений

Замужней женщине в суете домашних и семейных забот некогда особенно раздумывать, какие женщины нравятся ее мужу, почему, и насколько она сама соответствует этим критериям. Хорошо, если остается время следить за собой, держать себя в форме. А ведь еще есть книги, театр, телевизор, друзья
Какие женщины нравятся мужчинам, и каких мужчин считают идеальными женщины?<br>(женская и мужская психология)

Какие женщины нравятся мужчинам, и каких мужчин считают идеальными женщины

Мужчина и женщина: психология отношений

Безусловно, во все периоды нашей жизни и мужчины, и женщины задаются вопросом – как понравиться друг другу, какие именно черты характера, привычки, манеры наиболее привлекательны и желанны для противоположного пола. Зачастую поиск идеального партнера продолжается всю жизнь, что немало отравляет существование партнеру настоящему, человеку, который рядом. Ведь, согласитесь, трудно жить, если ваш любимый человек все время что-то ищет, сравнивает вас со своим идеалом, до которого трудно, если вообще возможно, дотянуться.
Женщина среди мужчин

Женщина среди мужчин

Психология общения: отношения на работе

Как часто женщины сетуют, что трудно работать в женском коллективе: сплошные дрязги, сплетни, интриги, зависть! И с тоской вздыхают, мечтая работать только с мужчинами. Они, мол, всегда адекватны, на работе занимаются только работой и так далее. Да, об этом можно только помечтать!
Женщины мечтают о любви... (курортный роман)

Женщины мечтают о любви...

Мужчина и женщина: курортный роман

Женщины мечтают о любви. Мечтают все – от мала до велика. И если детсадовские мечты вызывают улыбку и умиление, то любовные женские притязания, когда тебе уже далеко за… порой выглядят нелепыми – так думают многие женщины и тщательно скрывают свое нескончаемое, не поддающееся возрасту ожидание любви.
Немного о женщинах или еще раз о мужчинах?

Немного о женщинах или еще раз о мужчинах?

Мужчина и женщина: психология отношений

Всю жизнь сознательно или же, не отдавая себе в этом отчет, женщина ищет в мужчине опору и защиту. В детстве мы гордимся тем, какой наш папа большой и сильный, подрастая, мечтаем о старшем брате, который защитит от обидчиков.
Женщины и деньги (мужчинам о женщинах)

Женщины и деньги

Мужчинам о женщинах

Мужчины глубоко убеждены, что все женщины – неисправимые транжиры и мотовки, что, естественно, не самым лучшим образом отражается на семейном бюджете, Но только мы, женщины, знаем, что на самом деле это не так! Просто нам чаще приходится ходить по магазинам, и, соответственно, тратить деньги!
Женщина в мужском коллективе

Женщина в мужском коллективе

Женщина и карьера: отношения с коллегами

Почему-то считается, что с мужчинами работать лучше и спокойнее. Так ли это? Попробуем рассмотреть несколько стереотипных мнений по этому поводу.
Мужчина и женщина: отношения построить непросто

Мужчина и женщина: отношения построить непросто

Психология семейных отношений

Жизнь современной женщины напоминает бег с препятствиями. Причем, соперницы во всех жизненных проявлениях не дают перевести дух и расслабиться. О карьерных трудностях лучше не вспоминать, но ведь и в личной жизни конкуренция не меньше. К слову сказать, по статистике в России женщин на 10 миллионов больше, чем мужчин.
Мужчины, деньги и экономия семейного бюджета конфликты в семье из-за денег

Мужчины, деньги и экономия семейного бюджета

Психология отношений в семье: причина конфликтов - деньги

Мужчины так часто ругают женщин за транжирство, что создается впечатление, будто это качество свойственно исключительно представительницам женского пола, а все представители сильного пола – экономны, расчетливы и умеют тратить деньги разумно и экономно.
Женщины в отчаянии: мужчины никак не могут повзрослеть

Женщины в отчаянии: мужчины никак не могут повзрослеть

Сегодня большинство мужчин старше двадцати пребывают в каком-то промежуточном состоянии между подростковым периодом и возрастом ответственной самостоятельности, когда создают семью.
«Завтра» ваших отношений (мужчина и женщина)

«Завтра» ваших отношений

Женщинам о мужчинах

Знакомство, обоюдная симпатия – а что дальше? Как будут развиваться ваши отношения с понравившимся мужчиной? Конечно, заглянуть в завтра хотелось бы каждой из нас. А ведь это можно сделать, если обратиться к советам психологов.
Отношения между мужчиной и женщиной - глазами женщины (письмо в редакцию)

Отношения между мужчиной и женщиной - глазами женщины (письмо в редакцию)

Мужчина и женщина: психология отношений

Все женщины большую часть своей жизни проводят с мужчинами. С малых лет это папа, брат, дедушка, потом появляются друзья-мальчики, потом уже мы начинаем интересоваться парнями куда серьезнее, чем просто «пошли поиграем», потом появляется со временем любимый человек, жених, муж, рождается сын…



Информация

Журнал

Кулинария

Здоровье

Диеты

Красота

© 2006-2016 Интернет портал “Записки Дикой Хозяйки”.
Все права защищены. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-32550