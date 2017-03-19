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ЗА МЕЧТУ

Стихи о любви
Стихи о любви

Пройдя по краешку судьбы

Пройдя по краешку судьбы, Путь покаяньем завершу. Возьму я жизнь свою взаймы, У Бога милость попрошу.
Беспутной жизни посох знал, Жил по наивности всерьёз, Но никогда не целовал Глаза, счастливые от слёз.
Добра не делал и вреда, И не винил других ни в чём Да, не ценил свои года, Хранил надежду на «потом».
Сумы не зная и тюрьмы Обиды в сердце не держу. Возьму я жизнь свою взаймы, У Бога милость попрошу…

Догорает небо красным

Догорает небо красным. День ушёл. Бродяга-вечер, Одиноким и несчастным Тихо бродит по планете.
Горизонт полоской света Вдруг напомнит всё, что было, Как, не ведая ответа, Сердце глупое любило.
На прощание, целуя, Ночь бродягу успокоит. Бесконечная дорога, Ни о чём жалеть не стоит.
Как-то грустно и не очень - Расставания и встречи. Ничего, что скоро осень; Ничего, что скоро вечер.

За мечту

В одиночестве скитаясь, Грусть залью свою вином. Ах, душа, не плачь, родная, Раз на свете мы живем.
И скажи, зачем так любишь, Всё ведь зная наперед? Ты себя тоской погубишь, Боль, что в сердце, не пройдёт.
Но не слушай отговорки, Что любви и счастья нет. Ложь не слаще правды горькой, Ни к чему дурной совет.
Успокойся, не жалея. Лучше вспомним мы про ту, Что с тобою нас согреет - Выпьем с горя за мечту.
Виктор Северенков
  Северенков      

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