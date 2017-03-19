Пройдя по краешку судьбы
Беспутной жизни посох знал, Жил по наивности всерьёз, Но никогда не целовал Глаза, счастливые от слёз.
Добра не делал и вреда, И не винил других ни в чём Да, не ценил свои года, Хранил надежду на «потом».
Сумы не зная и тюрьмы Обиды в сердце не держу. Возьму я жизнь свою взаймы, У Бога милость попрошу…
Догорает небо красным
Горизонт полоской света Вдруг напомнит всё, что было, Как, не ведая ответа, Сердце глупое любило.
На прощание, целуя, Ночь бродягу успокоит. Бесконечная дорога, Ни о чём жалеть не стоит.
Как-то грустно и не очень - Расставания и встречи. Ничего, что скоро осень; Ничего, что скоро вечер.
За мечту
И скажи, зачем так любишь, Всё ведь зная наперед? Ты себя тоской погубишь, Боль, что в сердце, не пройдёт.
Но не слушай отговорки, Что любви и счастья нет. Ложь не слаще правды горькой, Ни к чему дурной совет.
Успокойся, не жалея. Лучше вспомним мы про ту, Что с тобою нас согреет - Выпьем с горя за мечту.