СОЛНЦЕ МОЕ

by Записки Дикой Хозяйки

Стихи о любви

А вот интересно

А вот интересно, зачем это надо – Держать в темноте, но подталкивать к свету… И крылышки с нимбом Эдемского сада Вручать соответствующим трафарету? Коварно пути параллелить веками – Вот тот на Голгофу, а этот – попроще, И паперти выстелив чудаками, Хранить как зеницу нетленные мощи? Растить каплю Солнца на стержне из воска, По мёртвым словам отличить фарисея, И очевидным – всё круглое плоско, Сгибать в пополам старика Галилея? А кто не согнулся – на хворост и серу, Сжигая до пепла, как до озаренья, Что если не принято божье на веру – И душу, и тело погубят сомненья. И прятать глаза под лампадные тени – Безмолвны иконы на просьбы и крики, Но если в молитве упасть на колени, Светлей и добрее покажутся лики. И чем беспощаднее следом потеря, Чем глубже поддых и сильней за аорту, Тем ближе внутри нас дыхание Зверя, И яростней выбор: так к Богу иль к чёрту?! А может однажды принять за основу, Что бой бесконечен, как ложь во спасенье, И если не верить ни взгляду, ни слову, Кто вымолить сможет заблудшим прощенье? Мы сами себе и святые, и черти – То ангелом смотрим на ближних, то зверем, И всё-таки дышим с рожденья до смерти Простым и понятным – мы любим и верим…

Солнце моё

Солнце моё ненаглядное, Счастье моё несусветное, Было же небо закатное... Стало с тобою - рассветное. Осень просилась дождливая, С инеем в стёкла и холодом, А постучалась красивая, С синью и шёлковым золотом. Лучиком сшиты как ниткою, Тоньше височного волоса... Мне не напиться улыбкою, Мне не наслушаться голоса. Странно - щемящее, новое, Искреннее и желанное - Счастье моё непутёвое, Радость моя долгожданная! Ночь звёздной россыпью светится, Шарик по-прежнему крутится, Разве могли мы не встретиться, Если сильней и не любится?