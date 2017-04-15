by Записки Дикой Хозяйки

Стихи

Не считается?

Не считается, если нечаянно? Если совесть последнею стервою Проспала во мне что-то от Каина, Не окликнула, что же я делаю! Не считается, если не помнится? Не саднится в душе и не капает, Если сука такая – бессонница Мое горло ночами не лапает… Не считается, если запретное Мне до зуда глаза промозолило? Если тварь – эта жизнь беспросветная Ничего мне сама не позволила… Не считается, если не спрошено, Да и впредь никогда не узнается, Если зубы от ужаса в крошево, Ну, ответьте же – не считается? Не стыдиться, не помнить, не маяться… Все в порядке? Ну, как оно дышится? Только вот ни хрена не прощается, Не забудется мне и не спишется! Это знаешь, имеет значение – Жил ты искренно или паскудою, И хрипел ли в петле осуждения Чьих-то глаз беззащитных Иудою… Расколоться б по зеркалу трещиной, Отразиться в осколках уродиной – Лишь бы трусом не слыть перед женщиной, И предателем – перед Родиной. А у Бога, по краю отвесному, Станет поздно метаться и каяться, Там, я знаю, все будет по – честному, Оправдание – не считается…

А вот интересно

А вот интересно, зачем это надо – Держать в темноте, но подталкивать к свету… И крылышки с нимбом Эдемского сада Вручать соответствующим трафарету? Коварно пути параллелить веками – Вот тот на Голгофу, а этот – попроще, И паперти выстелив чудаками, Хранить как зеницу нетленные мощи? Растить каплю Солнца на стержне из воска, По мёртвым словам отличить фарисея, И очевидным – всё круглое плоско, Сгибать в пополам старика Галилея? А кто не согнулся – на хворост и серу, Сжигая до пепла, как до озаренья, Что если не принято божье на веру – И душу, и тело погубят сомненья. И прятать глаза под лампадные тени – Безмолвны иконы на просьбы и крики, Но если в молитве упасть на колени, Светлей и добрее покажутся лики. И чем беспощаднее следом потеря, Чем глубже под дых и сильней за аорту, Тем ближе внутри нас дыхание Зверя, И яростней выбор: так к Богу иль к чёрту?! А может однажды принять за основу, Что бой бесконечен, как ложь во спасенье, И если не верить ни взгляду, ни слову, Кто вымолить сможет заблудшим прощенье? Мы сами себе и святые, и черти – То ангелом смотрим на ближних, то зверем, И всё-таки дышим с рожденья до смерти Простым и понятным – мы любим и верим…

Понимаешь…

Понимаешь… - сказал мне знакомый волшебник, Прикурив сигарету от лунного света – Жизнь нельзя запихнуть даже в толстый учебник, Ведь на каждый вопрос не напишешь ответа. Да ещё эта грань между “просто” и “сложно” Почему-то практически неуловима – Из всего, что нам хочется, хоть и возможно, Но обычно сбывается лишь половина. Тут волшебная палочка, в общем-то, кстати – Можешь стать королём. Или модным поэтом. И не жить как всегда от зарплаты к зарплате, И творить только то, что захочешь, при этом! Ну, ещё по одной? И, наверное, хватит… Счастье, в принципе, людям нужнее, чем что-то. Почему кто-то жизнь так бессмысленно тратит? А не жалко, когда в ней – тоска и болото! Посмотри, что творится от века до века – Нам всегда быть счастливыми что-то мешает, Вот скажи мне, зачем Бог слепил человека? - Где народ создаёт, там толпа разрушает! Ты мне нравишься, парень… молчишь и киваешь. Мир спасают не люди, спасают святые. А тебе не дано. Так о чём ты мечтаешь? Загадай, и стань тем, кем не станут другие. А “Тверская”* пошла…, сладко греет, зарраза! Ну, ещё по чуть-чуть, так сказать – отходную? И запомни… мечту не исполнить два раза, Но одну я и пьяным тебе наколдую. Я в ответ улыбнусь, вот и палочка в руки, Неужели сбываются ею желанья? Ох, уж эти волшебные ваши науки… Ох, уж эти смешные слова – заклинанья! … А потом будет вздох, и во взгляде досада, И чуть слышно “дурак”, словно мне понарошку Ничего кроме счастья любимой не надо, Ничего, кроме света в заветном окошке…