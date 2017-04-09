Май
Я маюсь, май который год,
И нет тоске конца и края.
Опять сирень вовсю цветёт,
А в ночь черёмух холодает.
Того, что было, не вернуть.
Пусть облетает вишня белым,
Я провожаю лишь весну,
А не встречаю ветром смелым.
Не остановишь круговерть;
Минуют лето, осень - слякоть.
Теперь мне не о чем жалеть,
Душе о прошлом не заплакать.
Я маюсь, май который год,
А почему и сам не знаю,
Ведь всё когда-нибудь пройдет,
Кто раз любил, тот понимает.
Знаю...
Знаю я, что ты меня забыла,
Разве вспоминаешь иногда.
Так закат осенний желтокрылый,
Всколыхнет ушедшие года...
Разучился сожалеть и плакать,
Только на рассвете ты со мной
Все идешь под солнцем в белом платье,
Я к тебе - по-прежнему с тобой.
Мне тебя, как солнца, не хватает,
Нам судьбы неведом поворот.
Неба синий лёд весной растает,
Умирая, сердце оживет...
Я с тобой...
Ты не думай плохо обо мне
Часто в час мучительных прозрений
Вновь один с тобой наедине,
Попрошу, не требуя, прощений.
Я не ангел, потому и бес
Брал меня порою в свои сети.
Но по воле благостной небес
Только пред тобою я в ответе.
Я с тобой, по-прежнему, с тобой,
И никто не нужен мне на свете.
Знает одиночество изгой,
А свободу знает только ветер.
Не прожить, не выжить без любви.
В ласке полумрака пляшут тени...
Ты простишь, что снова не твои
Каясь, обнимаю я колени…