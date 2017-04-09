by Записки Дикой Хозяйки

Стихи о любви

Май

Я маюсь, май который год, И нет тоске конца и края. Опять сирень вовсю цветёт, А в ночь черёмух холодает.

Того, что было, не вернуть. Пусть облетает вишня белым, Я провожаю лишь весну, А не встречаю ветром смелым.

Не остановишь круговерть; Минуют лето, осень - слякоть. Теперь мне не о чем жалеть, Душе о прошлом не заплакать.

Я маюсь, май который год, А почему и сам не знаю, Ведь всё когда-нибудь пройдет, Кто раз любил, тот понимает.

Знаю...

Знаю я, что ты меня забыла, Разве вспоминаешь иногда. Так закат осенний желтокрылый, Всколыхнет ушедшие года...

Разучился сожалеть и плакать, Только на рассвете ты со мной Все идешь под солнцем в белом платье, Я к тебе - по-прежнему с тобой.

Мне тебя, как солнца, не хватает, Нам судьбы неведом поворот. Неба синий лёд весной растает, Умирая, сердце оживет...

Я с тобой...

Ты не думай плохо обо мне Часто в час мучительных прозрений Вновь один с тобой наедине, Попрошу, не требуя, прощений. Я не ангел, потому и бес Брал меня порою в свои сети. Но по воле благостной небес Только пред тобою я в ответе. Я с тобой, по-прежнему, с тобой, И никто не нужен мне на свете. Знает одиночество изгой, А свободу знает только ветер. Не прожить, не выжить без любви. В ласке полумрака пляшут тени... Ты простишь, что снова не твои Каясь, обнимаю я колени…