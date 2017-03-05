by Записки Дикой Хозяйки

Стихи о любви

Я жду весеннюю капель

Я жду весеннюю капель, Когда исчезнет царство льда. Скажи мне, Бог мой, неужель Мои отсчитаны года? Грядет весна, а мысль о смерти. Свет солнца ярче и теплей. Чтоб не случилось, люди, верьте, И к черту всяких там чертей. Судьба вершит, она не спросит. Не проклинаю свой удел, Ответом маюсь и вопросом, Что я куда-то не успел.

Мечтатель

Судьбою всё предрешено, Спасает Бог в пути пропащих. Тебя искал одну давно И в прошлом был, и в настоящем.

Теперь в душе моей цветы, Льда растворился в ней осколок. Никто не нужен, только ты, Уходит лет минувших холод.

Пусть в мире властвует любовь. Я этой власти почитатель. И очарованный тобой, Наивно верящий мечтатель...

Сам не знаю...

Сам не знаю, от чего тоскую. Потерял, наверное, себя, Взяв тебя хмельную и шальную, Страсти уступая, не любя. А теперь терзаюсь среди ночи. Не понять бессонницы секрет. Сердце успокоиться, не хочет, Что тебя со мною рядом нет. Почему с другой теперь, играя, Будто бы нарушивший запрет, О тебе зачем-то вспоминаю. Может от того, что счастья нет? Видно, мы теряем, обретая, Не вернуть растраченных нам лет. Где же ты, любимая, чужая? В памяти останется сюжет.

Прощай

Не смотри на меня, осуждая. Мне теперь все равно, всё равно. И не ада не надо, не рая, Что дано по судьбе, то дано.

Не жалей, я себя не жалею. Этот сон нам с тобой не вернуть. Ты забудешь, а я отболею, У влюблённого нежности суть…

Не люблю приговора пролога Может радость - кому-то беда. Мы с тобой расстаёмся надолго, А, скорее всего, навсегда…