Я жду весеннюю капель
Я жду весеннюю капель,
Когда исчезнет царство льда.
Скажи мне, Бог мой, неужель
Мои отсчитаны года?
Грядет весна, а мысль о смерти.
Свет солнца ярче и теплей.
Чтоб не случилось, люди, верьте,
И к черту всяких там чертей.
Судьба вершит, она не спросит.
Не проклинаю свой удел,
Ответом маюсь и вопросом,
Что я куда-то не успел.
Мечтатель
Судьбою всё предрешено,
Спасает Бог в пути пропащих.
Тебя искал одну давно
И в прошлом был, и в настоящем.
Теперь в душе моей цветы,
Льда растворился в ней осколок.
Никто не нужен, только ты,
Уходит лет минувших холод.
Пусть в мире властвует любовь.
Я этой власти почитатель.
И очарованный тобой,
Наивно верящий мечтатель...
Сам не знаю...
Сам не знаю, от чего тоскую.
Потерял, наверное, себя,
Взяв тебя хмельную и шальную,
Страсти уступая, не любя.
А теперь терзаюсь среди ночи.
Не понять бессонницы секрет.
Сердце успокоиться, не хочет,
Что тебя со мною рядом нет.
Почему с другой теперь, играя,
Будто бы нарушивший запрет,
О тебе зачем-то вспоминаю.
Может от того, что счастья нет?
Видно, мы теряем, обретая,
Не вернуть растраченных нам лет.
Где же ты, любимая, чужая?
В памяти останется сюжет.
Прощай
Не смотри на меня, осуждая.
Мне теперь все равно, всё равно.
И не ада не надо, не рая,
Что дано по судьбе, то дано.
Не жалей, я себя не жалею.
Этот сон нам с тобой не вернуть.
Ты забудешь, а я отболею,
У влюблённого нежности суть…
Не люблю приговора пролога
Может радость - кому-то беда.
Мы с тобой расстаёмся надолго,
А, скорее всего, навсегда…