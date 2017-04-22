В апреле
Берёзы под вуалью – Невинности обет. С весеннею печалью Я шлю тебе привет.
Зазеленели нивы, Растаял в сердце лёд. Мне ветер шаловливый Ответ твой принесёт.
Мотивы поднебесье Душевные прольёт, Услышу песню песен И грусть моя уйдет.
Сон
Спали в тумане горы, Пел колыбели юг. Море ласкало берег, Ветер искал приют…
Ты прости меня
Были в жизни не раз испытанья, Помнишь? Радость была не всегда. За безумные сердца терзанья, Ты прости - это все ерунда.
Все пройдет, как болезнь, что от роста. Попрошу я тебя еще раз, Извини, что ценил слишком просто Ласку рук и тепло твоих глаз.
И на солнце бывают затменья, Только после дороже нам свет. Ты прости, за сомнений мученья, Знай, что лучше тебя в мире нет!