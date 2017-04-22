by Записки Дикой Хозяйки

Стихи о любви

В апреле

Проклюнулся подснежник. О прошлом не скорбя, Смотрю на эту нежность И очень жду тебя.

Берёзы под вуалью – Невинности обет. С весеннею печалью Я шлю тебе привет.

Зазеленели нивы, Растаял в сердце лёд. Мне ветер шаловливый Ответ твой принесёт.

Мотивы поднебесье Душевные прольёт, Услышу песню песен И грусть моя уйдет.

Сон

В небе звезда молилась, Тихо шумел прибой. Ты мне сегодня снилась, Встретились мы с тобой.

Спали в тумане горы, Пел колыбели юг. Море ласкало берег, Ветер искал приют…

Ты прости меня

Ты прости меня, слышишь, родная, За души мой больной непокой. Верь и знай, не нужна мне другая, Только твой я, пойми, только твой.

Были в жизни не раз испытанья, Помнишь? Радость была не всегда. За безумные сердца терзанья, Ты прости - это все ерунда.

Все пройдет, как болезнь, что от роста. Попрошу я тебя еще раз, Извини, что ценил слишком просто Ласку рук и тепло твоих глаз.

И на солнце бывают затменья, Только после дороже нам свет. Ты прости, за сомнений мученья, Знай, что лучше тебя в мире нет!