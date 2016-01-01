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С Новым 2017 годом!

Поздравление читателям
Поздравление читателям

«С Новым годом! С новым счастьем!» - эти слова звучат сегодня беспрестанно. И мы тоже хотим произнести их, поздравляя своих читателей – тех, кто впервые открыл страницы портала «Записки «дикой» хозяйки», тех, кто давно внес наш адрес в закладки, и особенно тех, кто уже много лет являются нашими верными и постоянными читателями. Редакция портала искренне желает вам и вашим семьям всего самого хорошего в наступившем году.

Новый год – удивительный праздник! Он будит в людях веру в чудеса, надежду на лучшее, любовь к ближним и желание делать добро. Поэтому слова новогодних поздравлений и пожеланий звучат так искренне.

Как всегда, в конце года мы вспоминаем свои успехи и неудачи, провалы и победы, радости и огорчения. Все хорошее, что случилось с нами в прошлом году – основа для новых побед. А неудачи и провалы нужно обдумать, извлечь полезный опыт и оставить в прошлом!

Любите себя, ведь вы – самый главный человек в своей жизни. Но это совсем не значит, что нужно быть эгоистом, не считающимся с другими людьми. Не корите себя за неудачи! Оставляйте себе право на ошибку — ведь человеку свойственно ошибаться. Поощряйте и уважайте себя. Удивительно, но факт: когда мы любим и уважаем себя, другие начинают относиться к нам точно так же.

Берегите себя так, как вы оберегаете человека, который вам дорог. Ухаживайте за собой. Разрешайте себе отдохнуть. Старайтесь не доводить себя до «критической точки». Сделайте все, чтобы каждый день доставлял вам хотя бы один радостный момент. Если вам удастся создать гармонию внутри себя, вы поможете не только себе, но и своим близким и друзьям. А значит, гармонии в жизни станет больше!

«Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается!» - эти слова из детского стишка мы все хорошо помним. Загадайте свое заветное желание! И помните, что вы сильнее, мудрее, опытнее и удачливее, чем сами о себе думаете! Будущее прекрасно в любом возрасте, в любой ситуации, потому что во многом оно зависит от нас самих! И пусть вам всегда сопутствует удача!



С Новым годом, дорогие читательницы и читатели! С Новым годом, милые женщины! Я желаю вам и вашим семья любви и уважения, здоровья и благополучия на долгие годы. Вы достойны самого лучшего – помните это. И все у вас получится, надо просто сильно этого хотеть!



Поздравление читателям
Ирина Ларионова
Главный редактор портала «Записки «дикой» хозяйки»
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