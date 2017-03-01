Топ-7 лжецов по знаку Зодиака. Догадались, кто заслужил первое место?

by Записки Дикой Хозяйки

Этот гороскоп поможет вам определить, кто из вашего окружения лжет и как он это скрывает

Вряд ли найдется в этом мире человек, который никогда в жизни не врал. Мы врем другим и самим себе, иногда это попытка скрыть свои истинные чувства и показаться лучше, чем мы являемся на самом деле, иногда – та самая «ложь во спасение», призванная сохранить достоинство другого человека, не ранить ближнего. Но некоторые люди – просто патологические вруны. Этот гороскоп поможет вам определить, кто из вашего окружения лжет и как он это скрывает.

7 место: Рыбы

Рыбы не склонны врать. Это очень добрые и сочувственные люди: стоит им только заметить ваш обеспокоенный взгляд или грусть в глазах, они сразу же придут вас утешить. Рыбы слишком чувствительны и великодушны для того, чтобы опуститься до обмана. Если уж им и приходится говорить неправду, то делают они это для того, чтобы не ранить собеседника, скрыть от него болезненную правду. Но есть у Рыб и другая сторона. Если они очень сильно чего-то захотят, то сделают все, чтобы получить это. Так как ранимые Рыбы не умеют идти напролом, в ход идет хитрость: они будут давить на жалость, манипулировать вашими чувствами и делать все, чтобы получить желаемое, прикинувшись при этом невинными и наивными.

6 место: Стрелец

Эти люди обычно веселые, свободолюбивые и спонтанные. Они страстно желают добиться успеха в любом жизненном аспекте. Стрельцы всегда хотят большего для себя и для своих близких. И если они не могут достичь этого с помощью своего усердия и стараний, они идут на ложь. Стрельцы действительно не склонны лгать, возможно, именно поэтому их редкие обманы получаются такими естественными.

5 место: Лев

Львы – один из самых целеустремленных, бесстрашных и энергичных знаков. Но есть у этих людей и недостаток – обостренное чувство собственного достоинства. Для того чтобы польстить своему тщеславию, они пойдут на все. Львы любят рисковать, ходить по острию ножа, такой уж у них темперамент. Эти люди твердо верят, что они – лучшие. Им важно держать марку и сохранять лицо во что бы то ни стало. Ради этого они могут пойти на любую ложь и ухищрения. Львы не любят размениваться на мелочи, поэтому также зачастую врут, чтобы просто отмахнуться от надоедливых расспросов или приставаний. Да, да, они заплатили по счетам и сходили на родительское собрание.

4 место: Рак

Раки – мягкие и добрые внутри, скрываются под твердым и непробиваемым панцирем. Эти люди очень верные и честные в глубине души, однако они могут с легкостью врать тем, кого не считают достаточно близкими. В целом они очень мягкие, чувствительные и добрые люди. А ложь они используют лишь для того, чтобы скрыть свою ранимость.

Чаще всего Раки врут себе больше, чем остальным. Они настолько чувствительные и обидчивые, что могут сами придумать себе проблему и обидеться на нее. Если же вы спросите их, в чем дело, они драматично заявят вам, что все хорошо.

3 место: Овен

Овны не похожи на типичных лжецов. Они слишком ленивы, чтобы запоминать свою собственную ложь. В их арсенале преобладают другие методы достижения целей. Однако есть одно обстоятельство, которое может заставить их опуститься до лжи, – это посягательство на их свободу. Безопасность, независимость и стабильность – их главные приоритеты, и если что-то или кто-то пытается нарушить этот баланс, они будут лгать, ослепленные желанием вернуть свою свободу и спокойствие.

Кроме того, Овны не переносят собственной неправоты. Они должны во всем быть первыми, лучшими, победителями. И ради того, чтобы красоваться на вершине славы, они готовы привести вам тысячу ложных аргументов, главное — сделать это как можно быстрее и агрессивней, чтобы оппонент даже не успел опомниться.

2 место: Близнецы

Двойственность – их вторая натура. Именно поэтому Близнецы занимают почетное второе место среди лжецов и обманщиков. Они очень вежливы и обходительны, боятся обидеть или ранить кого-то, особенно если это может повредить их репутации. Лицемерие – основной грешок людей, рожденных под созвездием Близнецов. Они стараются угодить всем и каждому, раздавая лживые обещания и комплименты. В свое оправдание Близнецы обычно просто невинно похлопают глазками и чистосердечно объяснят, что действительно раньше они думали так, но ситуация изменилась, планы уже другие и вообще, от них ведь ничего не зависит!

Чаще всего Близнецы врут именно самим себе. В этих людях постоянно идет сражение двух противоборствующих сил. Они полны противоречий и контрастов, поэтому не обижайтесь, если Близнецы врут вам в лицо. Скорее всего, они делают это не со зла. Просто такова их природа, и с этим ничего не поделаешь.

1 место: Скорпион

Скорпионы – самые жгучие и глубокие люди из всех, кого вам когда-либо приходилось встречать. Эти люди должны держать под контролем все – от своих собственных эмоций, до вашего о них мнения. Чтобы чувствовать стабильность и власть, они плетут сложную паутину интриг и лжи, в которой их практически невозможно уличить. Скорпионы очень наблюдательны, они тонкие и хитрые манипуляторы, поэтому зачастую к их лжи невозможно придраться.

Кроме того, Скорпионы неплохо играют на публику: они могут поддерживать и успокаивать вас в беде, хотя на самом деле думают, что вы получили по заслугам. Они долго обижаются и продумывают план мести. Поэтому этих людей нельзя списывать со счетов, даже если вам кажется, что вы помирились и наладили отношения. Кроме того, чужую ложь Скорпионы чуют за версту и относятся к ней с осуждением.

Надеемся, теперь вы будете более скептически относиться к тому, что говорят вам представители этих знаков Зодиака. Глупо верить всему слепо, однако не стоит также впадать и в другую крайность. Помните о том, что гороскопы просто определяют предрасположенность человека к тем или другим поступкам, вполне возможно, что воспитание и личные качества человека удерживают его ото лжи.