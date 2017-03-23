Жертва моббинга

by Записки Дикой Хозяйки

Что же такое – моббинг, в чем он проявляется, кто может стать его жертвой и как избежать подобной ситуации?

Наверняка вам не раз приходилось сталкиваться с тем, что кто-то из знакомых вдруг с безысходной тоской говорит, что не хочет идти на работу. Причем, такое случается и с теми, кто любит свою профессию, да и зарплата их устраивает. В чем же дело? Не исключено, что причиной является не накопившаяся усталость или плохое самочувствие, а моббинг. Что же такое – моббинг, в чем он проявляется, кто может стать его жертвой и как избежать подобной ситуации?

К сожалению, с некоторыми формами моббинга сталкивается почти каждый из нас. Если обратиться к статистике, то можно увидеть, как определяли свое положение сотрудники разных организаций в ходе социологического опроса:

1. Коллеги не замечают моего присутствия - 31% мужчин и 42% женщин,

2. Мое мнение никому не интересно - 15% и 28%,

3. Меня не приглашают на совещания - 46% и 19%,

4. Меня необоснованно критикуют - 23% и 16%.

5. Мне выдают неинтересные задания - 15% и 15%.

6. Сослуживцы обсуждают меня за моей спиной - 1 5% и 36%,

7. Надо мной смеются - 33% и 29%.

И все это – моббинг. Английское «mob» в переводе означает «толпа», «нападать толпой». Именно отсюда произошло слово «моббинг», которое, к сожалению, в наше время узнают многие и многие люди. Причиной этого являются ненормальные отношения, которые сложились в коллективе.

На фоне экономического кризиса обостряются и отношения между людьми. Страх потерять работу, а, вместе с ней, источник существования часто для всей семьи, толкает людей на борьбу за собственное место, и при этом, иногда не выбираются способы. Многие не останавливаются ни перед чем в своем желании сделать карьеру, чтобы приобрести дополнительные блага, подняться на более высокую ступень благосостояния.

Методы, применяемые в такой борьбе, для кого-то совершенно неприемлемы, а других они не останавливают. Все идет в ход: клевета и интриги, «подставы» и наушничество, высмеивание и подтасовка результатов работы, заведомо искаженная информация и другие пакости, на которые, к сожалению, так богата фантазия тех, кто вступает на эту стезю.

Причем, в жертвы моббинга может попасть любой человек – все зависит от конкретных обстоятельств. И методы тоже будут применяться с учетом индивидуальных особенностей. Ведь одно дело выжить с работы беременную женщину или мать-одиночку, за которую некому заступиться, а совсем другое – «подсидеть» опытного квалифицированного сотрудника, чья должность кажется соблазнительной для других, или же чей опыт и профессионализм становятся угрозой для его непосредственного начальства.

Социологи разделяют моббинг на горизонтальный и вертикальный. Горизональный моббинг обычно существует среди сотрудников одного уровня. Им пользуются для укрепления своего положения старые работники, которые видят конкурентов в молодых и амбициозных новичках. Случается, что такому моббингу подвергают и равного себе коллегу, которому благоволит начальство.

Здесь в ход идут сплетни, докладные начальству о совершенных ошибках и нарушениях дисциплины, откровенный оговор и пр. Молодого коллегу могут не замечать, в его присутствии насмехаться и иронизировать по поводу его внешности или поступков, мешать непосредственному исполнению обязанностей, давая неверную информацию, организовывать всевозможные интриги. И, если сотрудник не имеет достаточно выдержки, то он скоро сорвется и поведет себя некорректно, что тут же будет наказано докладной к вышестоящему начальству с обвинениями в неуживчивости, в создании нервозной обстановки и неумении работать в коллективе.

Вертикальный моббинг появляется в тех случаях, когда хотят освободить место для продвижения по службе, или же не слишком компетентный начальник начинает опасаться за свою должность и видит в подчиненном угрозу для себя. Придирки, замечания, нечетко сформулированные задания, публичные разносы, несправедливое распределение работы и вознаграждений – все это приводит к созданию невыносимой обстановки.

Существует и, так называемый, «сэндвич-моббинг», когда начальники среднего звена подвергаются давлению и со стороны вышестоящего начальства, и испытывают негативное отношение со стороны подчиненных. Здесь методы еще тяжелее – коллектив не желает работать, как следует, а вышестоящее начальство мешает организовать нормальную работу.

Все эти виды моббинга имеет целью только одно – избавиться от того, к кому они применяются. Есть ли способы противостоять моббингу, каким-то образом наладить отношения и сохранить себя, свои нервы и психику в порядке?

Если вы достаточно сильный человек и умеете себя держать в руках, не взирая на любые обстоятельства, можете попробовать. Спокойствие и выдержка, терпение и невозмутимость, предельная четкость в выполнении своих рабочих обязанностей, неукоснительное соблюдение правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины – это то, что вы можете противопоставить толпе, желающей вас от вас избавиться.

Случается и так, что «гонители», увидев, что они не в состоянии выбить почву у вас из-под ног, переключаются на другую жертву. Но при всем вашем желании переломить ситуацию, вы должны четко понимать, хватить ли у вас сил и нервов, чтобы выстоять до конца

Можно попытаться перейти на другую должность в этой же компании или же потерпеть какое-то время существующее положение дел, чтобы осуществить спокойный поиск новой работы. Но может случиться и так, что вам просто не хватит сил бороться с моббингом, и постоянные стрессы приведут к депрессии. Тогда задумайтесь, стоит ли так цепляться за это место? Даже если толпа переключится на кого-то другого, сможете ли вы работать спокойно и с удовольствием среди людей, способных на такое?

Иногда лучше пережить поражение один раз и вырваться из такого положения, чем терпеть унижение каждый день, растрачивая себя на бессмысленную борьбу. Если моббинг оказался сильнее вас, это не означает, что вы слабы и беспомощны, и совсем не повод для отчаяния. Лучше сберечь себя и найти другое место приложения собственных сил и энергии, чем испытывать, «благодаря» коллегам, каждый день все возрастающее напряжение и отвращение к своей работе, что может кончиться вконец разрушенным здоровьем.