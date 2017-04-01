За что любят представителей разных знаков Зодиака

by Записки Дикой Хозяйки

Посмотрите хотя бы на своего любимого человека. За что вы его любите? Вы действительно это знаете?

Мы все любим гороскопы, потому что они с удивительной точностью раскрывают нашу суть. Плюс ко всему, они могут рассказать о вас то, чего вы сами о себе не знали.

Посмотрите хотя бы на своего любимого человека. За что вы его любите? Вы действительно это знаете?

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему с Рыбами у вас были идеальные свидания, а со злющим Скорпионом так и не срослось? Гороскопы действительно помогают нам лучше понять себя. И других.

В этой статье мы попытаемся объяснить вам, за что, скорее всего, вы полюбили своего любимого человека. И за что он любит вас.

Овнов любят за их страсть.

С тех пор, как вы повстречаете Овна, ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Независимые и импульсивные Овны, как правило, требуют, чтобы жизнь была в постоянном движении. Только вместе с движением к ним приходит спокойствие. Поэтому перед тем, как начинать жить с Овном, убедитесь, что вы готовы выдерживать его ритм. Иначе все закончится печально.

Страсть и импульсивность Овнов, однако, пьянит многих людей. Потому что Овны из кого угодно сделают рабов новых желаний и творцов новых идей. За это в них и влюбляются. В основном, это люди, которым прежде в жизни не хватало драйва.

Тельцов любят за их успех.

Есть ли что-либо сексуальнее, чем мужчины и женщины, которые знают, чего хотят и как этого добиться?

Мы любим Тельцов за их настойчивость и за то, что они готовы быть лидерами в любой отрасли и любой области жизни. При всех своих подвигах они скромны и даже иногда сентиментальны.

Быть рядом с Тельцом — значит, быть уверенным в том, что вы в надежных руках. Эти люди умеют баловать не только себя, но и своих близких, умеют окружать себя красивыми вещами и наполнять жизнь красивыми событиями. Про таких говорят: умеет и заработать, и потратить.

Мы любим Тельцов за их основательность и аккуратность.

Близнецов любят за их мудрость.

Если вам нужен человек, не лезущий за словом в карман, посмотрите в сторону Близнецов. Вы будете их любить всегда: и когда они будут задумчиво витать в облаках, и когда их будет нельзя заставить замолчать.

Близнецы — прекрасные рассказчики. При этом их трудно назвать сплетниками. Просто они действительно умеют рассказывать классные, жизнеутверждающие истории.

Ветреная природа Близнецов делает их неуловимыми и желанными любовниками. Они всегда действуют без предупреждения и умеют ценить мимолетность жизни.

Вся их жизнь — одна прекрасная и обязательно веселая история.

Раков любят за их непредсказуемость.

Раков лучше всего описать словами: «Предсказуемая непредсказуемость«.

Вы никогда не знаете наверняка, чего от них ждать, и что от них можно получить. Люди, рожденные под этим знаком, отличаются независимым мышлением, цепкостью, немного жестковатым характером и ярко выраженной индивидуальностью. Других людей в них привлекает именно эта их неуловимая «дикость«.

По своей природе Раки свободны духом и разумом, но при этом страдают и от некоторой нерешительности. Им трудно отпускать людей, которых они любят или любили. В то же время они настолько непредсказуемы, что все может закончиться в любой момент.

Что тут еще сказать? Их лидер — Том Круз. Это многое объясняет, верно?

Львов любят за их очарование.

Лев — это тот парень, который первым подойдет к вам в баре и без всякого стеснения предложит выпить. Если вы никогда не встречались с людьми этого знака Зодиака, имейте в виду: они очаровывают не только вас, но и вообще всех людей вокруг. Поэтому ревности в вашей жизни будет не избежать.

Люди-Львы излучают энергию и тепло. Они — природные магниты. Поэтому им так легко заводить знакомства с другими. Добавьте сюда другое качество людей этого знака — их раздутое эго. Оно постоянно требует от них новых и новых «подвигов«. Львы зависимы от внимания окружающих, поэтому порой готовы пойти на что угодно, лишь бы его добиться.

И все-таки они очаровательны. Любите своего Льва, не забывает о его прихотях и потребностях — и он ответит вам огнем страсти, любви и великолепия.

Дев любят за их интеллект.

Если с вашей головой не все в порядке, присмотритесь к Девам. Обычно они отличные психологи и самые мудрые друзья из всех, кого только можно найти. Нет ничего сексуальнее человека, который знает, как вправить вам мозги, верно?

Неважно, в постели или на улице, Девы способны решить любую проблему и любую задачу, требующую интеллектуальных усилий. Вы будете поражены тем огромным запасам знаний и мудрости, которыми они обладают. И тем бездонным инструментарием логики и воображения, который скрывается у них внутри.

К решению всех своих и ваших проблемы Девы подходят с умом. И они всегда готовы засучить рукава и работать, не жалуясь.

Люди, рожденные под знаком Девы, обычно настойчивы, упрямы и не боятся внешних вызовов. При этом они верны и лояльны. И умеют бороться за тех, кого любят.

Весы любят за их чувствительность.

Если вы хотите найти человека, который будет понимать вас до глубины души, ищите того, кто родился под знаком Весов.

Весы очень чувствительны. При этом они не жалеют времени, которое нужно потратить на то, чтобы изучить вас со всех сторон. Иногда это неприятно: другие рядом с ними чувствуют «ограбленными«: никаких тайн с Весами быть не может.

В том, что касается получения новых сведений, Весы очень настойчивы. А еще они внимательны. Так что вы вряд ли сможете скрыть от них свою измену. Или что-то еще.

С другой стороны, познать вас Весы хотят только для того, чтобы иметь возможность при случае оказать вам поддержку. Они всегда готовы придти на помощь и обсудить с вами любые философские и эмоциональные проблемы.

Скорпионов любят за их загадочность.

Люди, рожденные под знаком Скорпионов, любят именно за их «темную» сторону. Они могут сжечь вас огнем своего очарования быстрее, чем вы осознаете, что произошло. С другой стороны, они идеально подходят для людей, которые ищут непростые отношения, полные драмы, взлетов и падений.

Жизнь «на краю«, похожая на поход по лезвию бритвы, привлекает многих. Просто не все готовы в этом признаться. Если вы готовы, значит, Скорпион — идеальный для вас партнер.

А еще люди, рожденные под этим знаком, отличаются своей силой, загадочностью, умением делать сюрпризы и создавать настоящее торнадо из самых разных эмоций.

Со временем к этому привыкаешь, но после Скорпиона любой другой любовник или партнер будет казаться безнадежным занудой.

Стрельцов любят за их доброту.

Если вам нравятся люди с добрым и мягким характером, обратите внимание на Стрельцов. Люди этого знака всегда открыты и относятся к другим с добротой и любовью. Они очень любят, когда им доверяют.

Темная сторона Стрельцов — только в том, что они постоянно что-то себе доказывают. Эти люди не могут жить без вызова. Поэтому жизнь с ними не будет ни тихой, ни спокойной, ни беззаботной.

Иногда ради того, чтобы быть рядом с ними, приходится сжигать мосты. Но доверьтесь: если Стрелец говорит, что это ерунда, то это на самом деле ерунда.

Козерогов любят за тишину.

Козероги — идеальные спутники в жизни: они не устраивают истерик, никогда не паникуют и не отчаиваются. По своей природе они стоики, которые если и готовы что-то жестко отстаивать, то только то, что действительно имеет значение.

Они не ругаются, но при этом ничего не скрывают и никогда не наступают на горло собственной песне. Просто они предпочитают не открываться всем подряд.

И разве есть что-то сексуальнее, чем спокойная уверенность в себе Козерогов?

При этом стоит помнить, что в постели Козероги — страстные любовники, способные доставить вам истинное наслаждение. Не стоит думать, будто эти тихони остаются такими же тихонями, когда выключается свет.

В мире Козерогов нет места ненависти и злобе. Но будьте осторожны: если задеть этого человека всерьез и по-настоящему, он ответим вам самым неожиданным и жестким образом.

Водолеев любят за их непосредственность.

Люди, рожденные под знаком Водолеев, никогда не стараются быть кем-то, кем они не являются. Они не умеют льстить, никогда не унижаются и не скрывают свои чувства. Про таких говорят: «Он без умысла«. И так и есть!

Искренность Водолеев — их самая главная черта. Они бывают разными: веселыми, грустными, безответственными или, напротив, чрезмерно педантичными. Но они никогда не будут «подлизываться» к начальству или к «старшим». За это мы их и любим.

Если Водолей помогает вам, значит, он вас действительно вас ценит, обожает и уважает.

Рыб любят за их гибкость.

Рыбы — люди гибкие. Они никогда не откажутся от хорошей вечеринки или увлекательной поездки только потому, что «не планировали» их. Рыбы легки на подъем и, несмотря на свою глубокую эмоциональность, немного наивны. За это мы их и любим!

Но не путайте наивность с невинностью! Рыбы — люди мудрые не по годам. Их интересы никогда нельзя игнорировать — иначе они бросятся в атаку в тот момент, когда вы будете меньше всего этого ожидать.

Жить с Рыбами — одно удовольствие: они умеют защищать интересы семьи, но при этом не превращать жизнь в рутину и безнадежный цикл «дом — работа — дом«. Они всегда готовы решиться на любое безумие!

Следуйте за ними — и вам никогда не придется ни скучать, ни бедствовать!

А что вы думаете по поводу изложенных характеристик? Совпадают ли они с вашими убеждениями?