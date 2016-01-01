Стихи о любви

Завтрашний день

Даже странно, что воздух прозрачен, И от Солнца - тепло и светло, И что завтрашний день не истрачен, Что наступит и он все равно. Даже странно - плывет в окна лето, И цвести продолжает сирень... Неужели и нас с тобой где-то Ждет когда-нибудь завтрашний день? Он подарит билет на свиданье У фонтана, где тенью листва, И попросит, чтоб без опозданья В этот раз на него ты пришла. В тонкой маечке, в юбке короткой, Поправляя прическу рукой, Ты войдешь своей легкой походкой В этот завтрашний день золотой. Ничего мне от жизни не надо, Лишь бы в утренней дымке Москвы Я б увидел, как встрече ты рада, Как навстречу торопишься ты. И опять будут белыми розы, А в глазах твоих - плен синевы, И блеснут в них нечаянно слезы Как тогда, накануне зимы. Не истрачен наш день, он отложен, И на будущий год календарь Для меня без него невозможен, Просто даты не знаю,... а жаль.

А я снова промолчу...

А я снова промолчу - Зубы стиснуты, Звезды ссыпались в постель Битым стеклышком, Шестьдесят секунд назад - Спины выгнуты... В реках мокрых простыней Ты - воробушком. И дыханье не унять - Мало воздуха, Разрывалась мягко ночь Жарким шепотом, А луна в твоих глазах - Блюдца всполоха, Да в висках шальная кровь Бьется молотом. Льются пальцы по груди, Ждут ответного, Ищут губы - обожгут Сладкой горечью, И в звенящей темноте До рассветного... До последнего мне часа Жить сволочью. Я ж до запаха тебе - Ближе не куда, Все, что было в нас с тобой - Все повенчано, Да откуда же весной Столько снега-то... Да за что ж другая мне В сердце ЖЕНЩИНА? Я в глазах ее тону Словно в омуте, Мне бы слышать ее стон Обессиленный, Без нее, что в серебре мне, Что в золоте... Отпусти, я без нее Обескрыленный. Не отпустишь - без меня Счастье выжжено, Ты ведь веришь, что лишь Мною хранимая, И шепчу я кровью губ В небо искренно: Как же я тебя люблю... нелюбимая.