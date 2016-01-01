Завтрашний день
Даже странно, что воздух прозрачен,
И от Солнца - тепло и светло,
И что завтрашний день не истрачен,
Что наступит и он все равно.
Даже странно - плывет в окна лето,
И цвести продолжает сирень...
Неужели и нас с тобой где-то
Ждет когда-нибудь завтрашний день?
Он подарит билет на свиданье
У фонтана, где тенью листва,
И попросит, чтоб без опозданья
В этот раз на него ты пришла.
В тонкой маечке, в юбке короткой,
Поправляя прическу рукой,
Ты войдешь своей легкой походкой
В этот завтрашний день золотой.
Ничего мне от жизни не надо,
Лишь бы в утренней дымке Москвы
Я б увидел, как встрече ты рада,
Как навстречу торопишься ты.
И опять будут белыми розы,
А в глазах твоих - плен синевы,
И блеснут в них нечаянно слезы
Как тогда, накануне зимы.
Не истрачен наш день, он отложен,
И на будущий год календарь
Для меня без него невозможен,
Просто даты не знаю,... а жаль.
А я снова промолчу...
А я снова промолчу -
Зубы стиснуты,
Звезды ссыпались в постель
Битым стеклышком,
Шестьдесят секунд назад -
Спины выгнуты...
В реках мокрых простыней
Ты - воробушком.
И дыханье не унять -
Мало воздуха,
Разрывалась мягко ночь
Жарким шепотом,
А луна в твоих глазах -
Блюдца всполоха,
Да в висках шальная кровь
Бьется молотом.
Льются пальцы по груди,
Ждут ответного,
Ищут губы - обожгут
Сладкой горечью,
И в звенящей темноте
До рассветного...
До последнего мне часа
Жить сволочью.
Я ж до запаха тебе -
Ближе не куда,
Все, что было в нас с тобой -
Все повенчано,
Да откуда же весной
Столько снега-то...
Да за что ж другая мне
В сердце ЖЕНЩИНА?
Я в глазах ее тону
Словно в омуте,
Мне бы слышать ее стон
Обессиленный,
Без нее, что в серебре мне,
Что в золоте...
Отпусти, я без нее
Обескрыленный.
Не отпустишь - без меня
Счастье выжжено,
Ты ведь веришь, что лишь
Мною хранимая,
И шепчу я кровью губ
В небо искренно:
Как же я тебя люблю... нелюбимая.