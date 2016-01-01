20 невероятных фактов, которые перевернут ваше мировоззрение

Это интересно знать

Без лишних слов перейдем сразу к делу и представляем вашему вниманию 20 невероятных фактов, которые серьезно пошатнут или даже перевернут ваше мировоззрение. Итак, поехали…

1. Невозможно дышать и глотать одновременно.

2. Также невозможно напевать с закрытым ртом, зажав при этом еще и нос.

3. Сложенная 42 раза бумага достанет до Луны! Но сделать это невозможно.

4. Кокосы ежегодно убивают больше людей, чем акулы. То же самое с коровами.

5. Так семена мака выглядят под микроскопом.

6. Нью-Йорк на самом деле находится намного южнее Рима.

7. А Шотландия расположена севернее Аляски.

8. Северная Корея и Финляндия разделены всего лишь одним государством — Россией.

9. Вероятность того, что в стакане выпитой воды будут молекулы воды, которые прошли через организм динозавра, равна 100%.

10. В штате Техас больше тигров, чем во всем остальном мире.

11. На Земле меньше атомов, чем способов перетасовки колоды карт.

12. Железа в нашем организме хватит, чтобы сделать 7,5-сантиметровый гвоздь.

13. Во Франции все еще казнили людей с помощью гильотины, когда вышли первые «Звездные войны».

14. Кембриджский университет старше цивилизации ацтеков.

15. 2030 так же близок к 2016, как и 2002.

16. Один миллион секунд — это 11 дней. Один миллиард секунд — это уже 33 года. Да, миллиард — это много.

17. Клеопатра жила в эпоху ближе к созданию айофона, нежели к постройке Великой пирамиды Гизы.

18. Каждые две минуты мы делаем больше снимков, чем все человечество в 19-м веке.

19. На Сатурне и Юпитере идут дожди из алмазов.

20. И на десерт: у людей и бананов ДНК совпадает на 50%.