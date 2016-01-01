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РОЖДЕСТВО

А в народе установились свои традиции празднования Рождества
А в народе установились свои традиции празднования Рождества

Это один из самых известных, почитаемых и главных православных праздников. Рождество Христово установлено в честь рождения Девой Марией Иисуса Христа. К тому же, этот праздник имеет давнюю историю и множество традиций. В Европейских странах Рождество отмечают 25 декабря. Но русская православная церковь, а также все, кто пользуется юлианским календарем, празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю – 7 января. Верующие придерживаются Рождественского поста, предшествующего празднику. Кстати, именно Рождество вошло в ряд литературных и кинематографических произведений. А также активно полюбилось народом – именно на Рождество люди начали устраивать народные гуляния.

А в народе установились свои традиции празднования Рождества

ИСТОРИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

События Рождества христианская церковь вспоминала 6 января, в день Богоявления – упоминания об этом были с конца II вплоть до IV веков. А в середине IV века Климент Александрийский отмечал о появлении Рождества как отдельного праздника, когда его стали праздновать 25 декабря. Надо отметить, что когда-то именно 25 декабря в Римской империи широко отмечали культ Непобедимого Солнца. И считается, что православная церковь, вводя праздник Рождества, попыталась вытеснить языческий праздник.

Непосредственно рождение Иисуса Христа описывается у евангелистов Луки и Матфея. Там сказано, что Мария и Иосиф в Вифлеем пришли из-за переписи населения, проходимой в Римской империи. Именно в Вифлееме Мария родила своего Первенца, спеленала Сына и уложила Его в ясли.

А в народе установились свои традиции празднования Рождества

Гвидо Рени. Поклонение пастухов 1640 г.

Вначале поклониться Иисусу пришли пастухи, которым явился ангел и рассказал о чудесном событии рождения сына Божьего.

А в народе установились свои традиции празднования Рождества

Волхвы (мудрецы) пришли с дарами поклониться младенцу, когда увидели на небе чудесную звезду, извещающую о рождении Иисуса.

КОГДА ПРАЗДНУЕТСЯ РОЖДЕСТВО

25 декабря – это установленная дата празднования Рождества Римско-католической церковью, а также многими другими протестантскими церквями, которые ведут летоисчисление по  григорианскому календарю.

25 декабря по ново-юлианскому календарю (совпадать с григорианским он будет до марта 2800 года) отмечать Рождество будут Антиохийская, Константинопольская (за исключением Афона), Кипрская, Александрийская, Румынская, Болгарская и Элладская церкви.

6 января Рождество отмечают в Армянской церкви – в тот же день, что и Крещение Господнее. Потому праздник идет под именем Богоявления.

7 января по современному григорианскому календарю (25 декабря по «старому стилю» юлианского календаря) Рождество отмечают Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные церкви, восточно-католические, древневосточные церкви, а также Афон.

КАК ПРОВОДИТСЯ БОГОСЛУЖЕНИЕ В РОЖДЕСТВО

А в народе установились свои традиции празднования Рождества

В иерархии праздников Рождество находится на втором месте после праздника Пасхи. Богослужение Рождества имеет определенные отличия от проведения богослужения иных двунадесятых праздников. Накануне праздника в составе всенощного бдения проходит великое повечерие вместо Великой вечерни.

Православные в Рождество Христово приветствуют всех словами: «Христос родился!». На такое приветствие принято отвечать «Славим Его!».

Кстати, когда-то Рождество праздновалось 40 дней, вплоть, до Сретения. Сегодня же Рождественское время заканчивается праздником Крещения, традиционно отмечаемое 19 января.

ПРАЗДНИК, НАШЕДШИЙ ОТРАЖЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ

Стоит отметить, что Рождество Христово, как никакой другой церковный праздник, часто упоминается в художественной литературе. Многие классики писали на тему Рождества: наиболее известна повесть «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя, «Рождественские повести» Чарльза Диккенса, «Рождественская звезда» Бориса Пастернака и прочее.

Часто упоминается этот православный праздник и в фильмах. Мировой кинематограф знает больше десятка фильмов, сюжет которых связан с Рождеством.

ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Празднование Рождества имеет определенные традиции. В церквях проводится торжественное богослужение, священнослужители произносят рождественскую проповедь.

А в народе установились свои традиции празднования Рождества

А в народе установились свои традиции празднования Рождества. В частности, этот вечер не обходится без традиционных блюд – кутьи, печенья из пряничного теста, гуся или утки с яблоками. Некоторые придерживаются других порядков: обязательно ставят на стол 12 постных блюд – по количеству апостолов.

Кстати, во многих странах мира Рождество Христово является государственным праздником, то есть выходным днем. Собственно, это день, когда люди могут побыть поближе к Богу, сходить в церковь, помолиться и рассказать своим детям о славной традиции праздника Рождества Христова. 

А я хочу поздравить всех с Рождеством.

Светлана Митленко
  рождество   традиции Рождества      

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