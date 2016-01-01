У окошка, у закрытого - толпа...
У окошка, у закрытого - толпа,
Кресел нет, и коридорчики теснЫ,
Над табличкой скромной `Выдача тепла`
Кто-то вывел - `Подождите до весны!`
А на улице метель и холода,
И с досады на ветру не прикурить,
Ну, а вдруг весны не будет никогда -
Разве можно будет зиму пережить?
Вместо звёздочек - слепые фонари,
Вихрь выхватит квитанцию из рук,
И растащат на клочочки воробьи
Неоплаченное средство от разлук.
Я дворами добираюсь до метро,
Белым-белым стал от снега воротник,
Неужели всем на свете всё равно,
Что к зиме, быть может, кто-то не привык?
Но проснётся телефон, и за гудком
Тихий голос твой, до одури родной,
Улыбнётся мне: а как у вас с теплом?
Приезжай скорей... мне много для одной!
Снежная королева
Что-то зима припозднилась -
Снега ни справа, ни слева...
А может быть, просто влюбилась
Снежная Королева?
Смотрит печально в окошко,
Тает снежинкой сердечко,
Капает лунная крошка
Звездным дождем на крылечко.
Как же такое случилось,
Что и метель - не отрада?
Шепчет с улыбкой: влюбилась...
Дурочка... с первого взгляда!
И пригорюнилась стужа,
И приуныли морозы -
Снег не уложишь на лужи,
Иней не ляжет на слезы...
Спрятан декабрь под зонтами,
Белое впало в немилость,
Что же теперь будет с нами,
Если ты тоже влюбилась?
Смотришь весь вечер в окошко -
Рано темнеет и дымно,
Хочется снега немножко,
Хочется..., чтобы взаимно.
То ли зима будет трудной,
То ли весна белой-белой,
Выйдешь ко мне... недоступной,
Снежно - чужой Королевой...