Стихи о любви

У окошка, у закрытого - толпа...

У окошка, у закрытого - толпа, Кресел нет, и коридорчики теснЫ, Над табличкой скромной `Выдача тепла` Кто-то вывел - `Подождите до весны!` А на улице метель и холода, И с досады на ветру не прикурить, Ну, а вдруг весны не будет никогда - Разве можно будет зиму пережить? Вместо звёздочек - слепые фонари, Вихрь выхватит квитанцию из рук, И растащат на клочочки воробьи Неоплаченное средство от разлук. Я дворами добираюсь до метро, Белым-белым стал от снега воротник, Неужели всем на свете всё равно, Что к зиме, быть может, кто-то не привык? Но проснётся телефон, и за гудком Тихий голос твой, до одури родной, Улыбнётся мне: а как у вас с теплом? Приезжай скорей... мне много для одной!

Снежная королева

Что-то зима припозднилась - Снега ни справа, ни слева... А может быть, просто влюбилась Снежная Королева? Смотрит печально в окошко, Тает снежинкой сердечко, Капает лунная крошка Звездным дождем на крылечко. Как же такое случилось, Что и метель - не отрада? Шепчет с улыбкой: влюбилась... Дурочка... с первого взгляда! И пригорюнилась стужа, И приуныли морозы - Снег не уложишь на лужи, Иней не ляжет на слезы... Спрятан декабрь под зонтами, Белое впало в немилость, Что же теперь будет с нами, Если ты тоже влюбилась? Смотришь весь вечер в окошко - Рано темнеет и дымно, Хочется снега немножко, Хочется..., чтобы взаимно. То ли зима будет трудной, То ли весна белой-белой, Выйдешь ко мне... недоступной, Снежно - чужой Королевой...