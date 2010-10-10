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Шедевры уничтоженные усердием, а также глупостью, тупостью и разгильдяйством

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Многие произведения искусства терялись во времени, были уничтожены злодеями и сумасшедшими фанатами, кидающимися на них с ножами и кислотой. Но имеется много произведений, которые были уничтожены по излишнему усердию, тупости, злобе, разгильдяйству и глупости…

1. Фреска «Тайная вечеря»

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Леонардо Да Винчи писал шедевр «Тайная вечеря» XV веке по сырой штукатурке, разводя краски смесью яичных желтков и уксуса. Буквально через пару лет фреска начала осыпаться и вскоре была признана безнадежно испорченной. В XVIII веке фреску завесили тканью, которая накопила влагу, стала тяжелой и прилипла к остаткам фрески, в результате чего во время снятия еще больше расцарапала красочный слой. Самая последняя попытка реставрации фрески заняла 21 год.

2. Свиток «Заснеженные горы»

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Свиток «Заснеженные горы», написанный китайским художника Цуй Ручжоу тушью и приобретённый на аукционе за 3.7 млн долларов неизвестным любителем живописи, был выброшен на свалку как обычный мусор, работниками клининговой. Процесс зафиксировали видеокамеры, но все усилия по поиску произведения искусства не дали никаких результатов.

3. Полотно экспрессиониста Марка Ротко «Чёрное на коричневом».

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Один из самых известных случаев порчи произведения искусства, это случай с российским художником и, по совместительству, уборщиком Владимиром Уманцем, который на полотне экспрессиониста Марка Ротко «Чёрное на коричневом», оценивающегося в 83.5 млн долларов, написал: «Владимир Уманец’12. Потенциальное произведение Йеллоуизма» (Vladimir Umanets’12. A Potential Piece of Yellowism). Задержанный впоследствии Владимир объяснил свой поступок желанием показать «разницу между искусством и Желтизной».

4. Инсталляция «Когда оно начинает капать с потолка»

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В 2001 году дортмундский музей выставил у себя работу известнейшего германского художника Мартина Киппенбергера, оцениваемую примерно в 955 тысяч долларов. Это была инсталляция «Когда оно начинает капать с потолка» в виде выложенных в башню деревянных плашек и тазика с имитацией осадка после высохшей воды. Уборщица, увидевшая непорядок на подотчетной территории, выдраила тазик до блеска, тем самым повредив произведение окончательно.

5. Инсталляция «Моя кровать»

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Служащие выполняют свою работу добросовестно, и вот снова повреждение инсталляции – на сей раз это была «Моя кровать» работы Трейси Эмин, стоимостью в 150 тыс. дол., выдвинутая на премию Тернера. Она представляла из себя смятую кровать и разбросанные по округе тапочки, газеты, рваные колготки, журналы и пепельницу. Работник одного из залов решил, что вандалы поиздевались над конкурсной работой и аккуратно заправил кровать, выкинув валявшийся вокруг «мусор».

6. Инсталляция «Восстановление первой публичной демонстрации авторазрушающегося искусства».

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Пакет мусора, лежавший рядом с с нейлоновой, разъеденной кислотой картиной, на самом деле представлял из себя произведение искусства – инсталляцию немца Густава Метцгера, с названием «Восстановление первой публичной демонстрации авторазрушающегося искусства». Уборщица просто выкинула пакет с мусором…

7. Фреска Элиаса Гарсиа Мартинеса «Ecce Homo»

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Фреска «Ecce Homo» стала знаменитой после того как 80-ти летняя Сесилия Хименес отреставрировала ее, т.к. фреска начала шелушиться. Сесилия собственноручно применила свои авторские навыки и лик Христа стал похож на обезьянью морду. Ее еще называют «Пушистым Христом». Однако церковь, благодаря обновленной фреске, стала достопримечательностью и за вход в нее даже стали брать плату.

8. Буддийские статуи у подножия гор Гиндукуш

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Буддийским статуям, расположенным у подножия гор Гиндукуш (центр Афганистана) было 1700 лет, когда в 2001 году их решено было уничтожить, потому что мировое сообщество перестало поставлять в Афганистан гуманитарную помощь. Несколько попыток по уничтожению оказались неудачными, но в конце концов талибы притащили кучу динамита и взорвали их.

9. Вазы времен династии Цин

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Вазы общей стоимостью 849 тысяч долларов были выставлены нерадивыми работниками музея просто на незащищенный подоконник, а 42-летний посетитель Ник Флинн ошибся лестницей, решил развернуться, но зацепился за развязавшийся шнурок и упал прямо на вазы, сделав из них кусу осколков. Посетитель был арестован по подозрению в нанесении особо крупного ущерба.

10. Коньяк «Clos de Griffier Vieux» 1788-го года.

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Сальваторе Калабрезе – создатель того, что должно было стать самым дорогим коктейлем в мире, состоящим из 40 мл коньяка «Clos de Griffier Vieux» 1788-го года, 20 мл ликера «Kummel» 1770-го года, 20 мл ликера «Dubb Orange Curacao» 1860-го года и пару капелек биттера «Angostura» 1900-х годов. За такой напиток вам пришлось бы заплатить 8800 долларов. И однажды клиент, пожелавший выпить такой коктейль нашелся, однако ему не суждено было насладиться напитком – Калабрезе разбил бутылку стоимостью $78000.

11. Скульптура «Пьяный сатир»

Это интересно знать

Скульптура «Пьяный сатир» (копия 1800 года, сделала из гипса и терракоты, но имеющая определенную немалую ценность) лишилась своей ноги, после того как один из туристов-студентов забрался к нему на ногу, чтобы сделать уникальный кадр для селфи.

12. Статуя короля Себастьяна I

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Точно также, от селфи, пострадала 126-летняя статуя короля Себастьяна I 24-летний парень решивший удивить друзей оригинальным селфи со статуей короля Себастьяна I, расположенного в столице Португалии опрокинул ее на землю и разбил вдребезги.

13. Кресло Наполеона

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Работник Музея изящных искусств решил передохнуть и уселся в кресло Наполеона Бонапарта, тем самым повредив обшивку и сломал деревянную конструкцию складного стула. Стул отреставрировали. с работником провели беседу и вынесли выговор.

14. Мраморы Элгина

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Мраморы Элгина великая культурная реликвия, которая была демонтирована в 1800 году и выслана в Британию. Сначала их промыли водой, а затем работники применили усердие для более тщательной очистки мрамора – обработали реликвию азотной кислотой, затем аммиаком и почистили проволочными щетками. Предмет искусство поврежден и не подлежит восстановлению.

15. 2300-летний храм майя

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2300-летний храм майя был уничтожен строителями, которые разобрали храм для строительства дороги. Экскаваторами и бульдозерами разрушили реликвию и вывезли несколько тонн известняка, для экономии топлива – просто храм состоял из отличного известняка и к тому же был расположен рядом со строительством.

16. Ваза династии Цин

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Еще одна потеря вазы династии Цин – просто владельцы по невежеству потеряли кучу денег, сделав из, казалось бы, ненужной вазы светильник – продырявили дно вазы, стоимостью как минимум 50.000 фунтов стерлингов и пропустили шнур. Ваза пробыла в качестве светильника около 40 лет, затем наследник решил проверить, что это за вещица и показал ее специалистам, которые были поражены. После оценки ваза в таком состоянии стоит лишь 5000 фунтов.

17. Барельеф с маской бога Меркурия

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Московские реставраторы в декабре 2015 до неузнаваемости деформировали барельеф с маской бога Меркурия на торговом доме купца Кузнецова 1898 года.

18. Нимфа музыки

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Очень похожая история произошла в Санкт-Петербурге. Здесь от некачественной реставрации пострадал барельеф с нимфой музыки по адресу улица Восстания, дом 19, где расположен доходный дом церковного деятеля Пантелеймона Бадаева постройки начала 20-го века. К сожалению, по оценкам специалистов, первоначальный вид барельефу придать будет очень сложно.

разместил(а)  Александров Илья
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