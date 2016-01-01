Не волнуй
Не мани меня раздолье, Нам свободы не узнать. От предательства и боли Стало сердце остывать.
Загрустила, стихла муза. Я не плачу, не пою. От желанного союза На груди пригрел змею.
И не снись ты, край родимый. Надоело мне страдать. Только б встретиться с любимой, Чтобы всё ей рассказать…
Не в этой жизни
Любви не возвращённые долги, Надежды с Верой лёгкие шаги. Крылатым эхом над землёй «прощай» Ни помнить-вспоминать, не обещай.
Мы встретимся и совершим полёт, Где счастье заплутавшее живёт. Не в этой жизни, знаю я, в другой, Даст Бог, и мы увидимся с тобой…
Снежинки ноября
Жизнь – привычное теченье. Стынет небо и земля, Дней потерянных мгновенья, Как живешь ты без меня?
Вспоминаю вновь о прошлом, Ни тебя - себя виня. Мысли только о хорошем, Как живешь ты без меня?
Нежность самой первой встречи, Дни былого ноября, Мне сегодня дарит вечер, Как живешь ты без меня?