Стихи о любви

Не волнуй

Не волнуй меня, берёза, Непорочной красотой. От душевного мороза Стал и я теперь другой.

Не мани меня раздолье, Нам свободы не узнать. От предательства и боли Стало сердце остывать.

Загрустила, стихла муза. Я не плачу, не пою. От желанного союза На груди пригрел змею.

И не снись ты, край родимый. Надоело мне страдать. Только б встретиться с любимой, Чтобы всё ей рассказать…

Не в этой жизни

Не в этой жизни, может быть, в другой, Даст Бог, и мы увидимся с тобой. А в этой - между нами навсегда Разлуки расстоянья и года.

Любви не возвращённые долги, Надежды с Верой лёгкие шаги. Крылатым эхом над землёй «прощай» Ни помнить-вспоминать, не обещай.

Мы встретимся и совершим полёт, Где счастье заплутавшее живёт. Не в этой жизни, знаю я, в другой, Даст Бог, и мы увидимся с тобой…

Снежинки ноября

Ноября кружат снежинки, Грусть невольную даря. В сердце маленькие льдинки, Как живешь ты без меня?

Жизнь – привычное теченье. Стынет небо и земля, Дней потерянных мгновенья, Как живешь ты без меня?

Вспоминаю вновь о прошлом, Ни тебя - себя виня. Мысли только о хорошем, Как живешь ты без меня?

Нежность самой первой встречи, Дни былого ноября, Мне сегодня дарит вечер, Как живешь ты без меня?